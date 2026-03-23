Dohoda EU s Mercosurem začne prozatímně platit od května, uvedla Evropská komise

23.03.2026 15:47
Autor: ČTK

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a skupinou latinskoamerických států Mercosur začne prozatímně platit od 1. května, oznámila dnes Evropská komise. Dohodu zatím neschválil Evropský parlament.

Klíčové obchodní prvky dohody, která se stala terčem kritiky některých států a rovněž zemědělců, budou od 1. května platit mezi 27člennou Evropskou unií a zeměmi Mercosuru, které dokončily ratifikační procesy do konce března. "Argentina, Brazílie a Uruguay tak již učinily. Paraguay dohodu nedávno ratifikovala a očekává se, že brzy zašle své oznámení," uvedla komise.

Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů.

"Prozatímní provádění (dohody) zajistí odstranění cel na vybrané produkty již od prvního dne a vytvoří předvídatelná pravidla pro obchod a investice," stojí v prohlášení unijní exekutivy. "Podniky, spotřebitelé i zemědělci v EU tak mohou okamžitě začít využívat výhod této dohody, zatímco citlivá odvětví ekonomiky EU jsou plně chráněna robustními ochrannými mechanismy," dodala komise.

Podle eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče dnešek představuje důležitý krok, který dokazuje důvěryhodnost EU jako významného obchodního partnera. "Nyní je prioritou proměnit tuto dohodu v konkrétní výsledky a poskytnout vývozcům z EU platformu, kterou potřebují k využití nových příležitostí pro obchod, růst a zaměstnanost," uvedl eurokomisař.

Europarlament v lednu těsně schválil návrh, aby obchodní dohodu přezkoumal unijní soud. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se soud k dohodě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise už dříve uvedla, že rozhodnutí EP lituje.

Zástupci Evropské unie a Mercosuru podepsali dohodu v polovině ledna v Paraguayi. Podle Evropské komise se jedná o historický krok, který povede k vytvoření největší obchodní zóny na světě, a úmluva bude pro unijní hospodářství prospěšná. Dohoda však budí obavy evropských zemědělců, kteří se obávají levných dovozů z Latinské Ameriky.


