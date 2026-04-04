Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně

04.04.2026 10:04
Autor: Redakce, Patria.cz

„Nejzřetelnější výhodou členství v eurozóně je eliminace nákladů spojených se směnou měn, ale zisky jsou mírné. Dosahují přibližně 0,1 až 0,2 % HDP. Větší zisky naopak pramení ze zvýšeného obchodu a přímých zahraničních investic. Ty jsou odrazem toho, že mizí nejistota ohledně směnného kurzu vůči euru,“ píše ekonom na základě své analýzy. Přijetí eura přitom podle některých výpočtů zvýšilo obchod mezi členskými zeměmi celkem o 10 až 15 % ve srovnání s hypotetickým scénářem bez společné měny. Obchod se třetími zeměmi se zřejmě zvýšil zhruba o polovinu.

Švédsko přitom již z tohoto efektu třetí země těžilo, vstup by tedy na základě uvedených čísel „pravděpodobně zvýšil obchod s eurozónou o dalších 5 až 7,5 %. A dopad na přímé zahraniční investice je zřejmě ještě silnější. Podle analýzy ekonoma Forslida euro zvýšilo přímé zahraniční investice mezi zeměmi eurozóny zhruba o 20 %.“

Co argumenty proti vstupu do eurozóny? „Hlavním argumentem jsou náklady spojené se stabilizační politikou v případě šoků specifických pro danou zemi. Přijetí eura s sebou totiž nese opuštění nezávislé měnové politiky i vlastního směnného kurzu.“ Obavy s tím spojené stály za dřívějšími doporučeními, aby Švédsko se vstupem do eurozóny počkalo. Šlo o dobu, kdy se ekonomika zotavovala z hluboké krize a byla zatížena vysokým veřejným dluhem, což omezovalo prostor pro fiskální stabilizaci.

„Jesper Hansson ale ukazuje, že švédský hospodářský cyklus se v průběhu času stále více synchronizoval s hospodářským cyklem eurozóny. Pravděpodobným vysvětlením je, že hlubší obchodní a finanční integrace posílily přenos šoků mezi zeměmi. To by mělo snižovat potřebu nezávislé měnové politiky,“ dodává k uvedenému Calmfors.

Ale to není vše, protože „společná měnová politika může mít na Švédsko jiný dopad než na eurozónu… Švédská ekonomika je totiž citlivější na úrokové sazby, což odráží vyšší zadlužení domácností a kratší doby fixace úrokových sazeb. Změny úrokové sazby ECB by proto mohly být pro Švédsko příliš velké.“

Jaké mohou být úvahy ve vztahu k měnovému kurzu a jeho stabilizační role? „Švédská koruna v období ekonomického útlumu oslabovala a v období konjunktury posilovala, což pomohlo stabilizovat hospodářskou aktivitu. Prudké oslabení během globálních nabídkových šoků v letech 2022 až 2023 však přispělo k inflačním tlakům, a tím zkomplikovalo politiku. V geopoliticky turbulentnějším světě se takové poruchy mohou stát častějšími, což zvyšuje riziko, že se směnný kurz bude pohybovat nevhodným směrem,“ píše ekonom.

Pokračování v zítřejším Víkendáři.


Čtěte více:

Na první pohled vítězství…
31.03.2026 17:45
Na první pohled vítězství…
Občas tu poukazuju na to, že pokud chtějí Spojené státy skutečně sníži...
Největší současný mýtus o americké ekonomice?
01.04.2026 17:27
Největší současný mýtus o americké ekonomice?
Když Jan Hatzius z Goldman Sachs před časem začal hovořit o tom, že in...
Jak daleko je akciový trh od skutečného pesimismu?
02.04.2026 17:17
Jak daleko je akciový trh od skutečného pesimismu?
Index S&P 500 je za poslední měsíc asi o 4,5 % níž, za poslední půl r...


Aktuální komentáře
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně
03.04.2026
16:16Pár poznámek k chování zlata
11:33Perly týdne: Ztratily automobilky kontakt s reálnými lidmi?
10:36Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2026
8:09Tržní houpačka pokračuje. Barclays radí zaměřit se na defenzivu a vybírá konkrétní tituly  
02.04.2026
22:00Trump i nadále hrozí tvrdými útoky  
17:17Jak daleko je akciový trh od skutečného pesimismu?
15:22Státy Perského zálivu zvažují nové ropovody, aby se vyhnuly Hormuzu
15:04Tvrdý pád perly maďarské burzy 4iG. Trh zpochybňuje byznys postavený na Orbánově moci
13:38Vláda zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň u nafty
13:11Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb
11:56Česká spořitelna a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:41ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
11:22Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
9:23Rozbřesk: Nižší růst ekonomiky, nižší daňové inkaso pro státní rozpočet
8:45Trump opět eskaluje hrozby Íránu, padají naděje na brzký konec války i futures. Ropa nad 107 dolary za barel  
6:03Bloomberg Intelligence: Deset akcií, které mají v Q2 největší potenciál překvapit  
01.04.2026
22:03Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila  
17:27Největší současný mýtus o americké ekonomice?

