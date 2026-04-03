Perly týdne: Ztratily automobilky kontakt s reálnými lidmi?

Mohamed El-Erian si myslí, že akciový trh podceňuje vývoj kolem konfliktu na Blízkém východě, ukazuje, kam se pohnuly valuace na jednotlivých amerických trzích. A Harry Metcalfe z Harry's Garage vypráví o tom, kam se posouvají automobilky a zda neztratily kontakt s reálnými lidmi.
Když si všichni myslí, že vyhrávají: Mohamed El-Erian na CNBC řekl, že má větší než průměrné obavy ohledně dalšího vývoje v ekonomice. Ten se odvíjí zejména od konfliktu na Blízkém východě. V něm si přitom podle ekonoma „všechny zúčastněné strany myslí, že vyhrávají, a proto je těžší válku ukončit.“ V ekonomice se již objevují známky „destrukce poptávky“, na rozdíl od Spojených států v některých státech světa neřeší jen růst cen, ale fyzický nedostatek.
El-Erian hovořil o inflačním šoku v USA, který se může následně projevit jako pokles výdajů u domácností, zejména těch s nižšími příjmy. „Pokud to bude pokračovat, a já doufám, že ne, budeme hovořit o finanční nestabilitě.“ Ekonom poukázal na to, že „už to není jen o ropě“, protože byly zničeny produkční a exportní kapacity i u zemního plynu a dalších komodit. Na akciích přitom vládne přesvědčení, že jde pouze o přechodný jev. To podle experta nemusí být pravda. Navíc nyní neexistuje taková pružnost ze strany fiskální a monetární politiky.
Vláda i americká centrální banka mohly v předchozích případech zasahovat a pomáhat americkému hospodářství, ale nyní je podle ekonoma jejich prostor omezen. Fed momentálně čeká a nehovoří o tom, jaký bude jeho další krok. A fiskální politika je limitována tím, jak vysoké byly rozpočtové deficity v minulých letech a jak se kvůli nim zvedlo zadlužení.
porovnává valuace amerických akciových trhů: Poměr cen akcií k ziskům na akcii v indexu S&P 500 klesl na hodnoty kolem 20, stále se ale drží vysoko nad historickým standardem. Blízko něj je PE u indexu váženého stejnými vahami a u indexu S&P 400, který zahrnuje středně velké společnosti. Russell 2000 s malými firmami se drží v rozmezí vyznačeném 25. až 75. percentilem:
Ztratily automobilky kontakt s reálnými lidmi? Harry's Garage je populární YouTube kanál zaměřený na detailní testy aut, který spravuje Harry Metcalfe. V jednom z posledních videí se ale zaměřil na svůj pohled na změny v automobilovém odvětví včetně toho, co se děje s elektromobily (EV). Jaké jsou jeho hlavní závěry?
Metcalfe poukázal na to, že během posledních několika měsíců byla zrušena řada EV projektů. Podle Financial Times jejich celková hodnota dosáhla více než 60 miliard liber a některé byly ukončeny v jejich finální fázi. Expert v této souvislosti zavzpomínal na období před rokem 2020, kdy docházelo k výraznému posunu smýšlení směrem k elektromobilům a zároveň tomuto trhu dominovala . Řada automobilek se pak snažila tento náskok smazat, ale nyní se situace opět mění. Metcalfe poukázal například na články z Financial Times, podle kterých firmy jako Fiat a Jeep „ztratily kontakt s potřebami skutečných řidičů“.
Expert si myslí, že poté, co Donald Trump usedl opět do prezidentského křesla, došlo v USA ke zrušení řady vládních pobídek pro nákup elektromobilů. A to znamená, že „trh je nyní reálný a lidé skutečně kupují to, co si chtějí koupit, ne to, k čemu jsou naváděny dotacemi. A to úplně změnilo fungování automobilového trhu.“ Doposud byly přitom automobilky příliš zaměřeny na politiku a její důsledky pro trh, nyní musí zase sledovat skutečnou poptávku. Následně se expert zaměřil na Porsche a jeho prodeje, které u jednotlivých modelů shrnuje následující tabulka. Zřejmý je na jednu stranu nárůst prodejů modelu 911, ale Taycan zaznamenal znatelný pokles i přesto, že byl modernizován:
Zdroj: Porsche, Harry's Garage
Metcalfe si myslí, že Porsche se aktuálně zaměří na tradiční auta, a to na jejich dražší a luxusnější verze. A bude se snažit ladit a dál vyvíjet své spalovací motory. „Nyní je to chaos, ale dostanou se z toho, je to příliš silná značka na to, aby zanikla.“ Pak se zaměřil na Toyotu a . Tedy firmy, které se podle něj „nehrnuly do elektromobility“. Zejména postupovalo podle experta chytře, protože na jednu stranu vidělo určitý potenciál elektromobilů, ale šlo cestou univerzálních konstrukcí vozů, které lze v základu použít jak pro spalovací motory, tak pro elektrický pohon, i když ve druhém případě přišly „určité kompromisy“.
Velkým hráčem se pak nyní stávají čínské automobilky, které mimo jiné těží z nízkých nákladů práce a obrovského domácího trhu, který umožňuje masovou výrobu a z ní plynoucí nižší náklady. Podle experta zejména evropské firmy jejich konkurenci výrazně pocítí. Vlády prosazující nulové emise jsou pak „odpojeny od reality“ a ničí tím domácí automobilové odvětví. Tím narážel na situaci ve Velké Británii, v EU se podle něj situace trochu mění.
K tomu expert poukázal na další britskou regulaci a pravidla, včetně toho, že majitelé elektromobilů by měli platit daň z ujetých mil, která by měla nahrazovat daně vybírané z prodeje paliv. Britská podpora automobilů vyráběných „čistým způsobem“ pak podle experta v praxi podporuje francouzské automobilky, protože ty těží z francouzského energetického mixu a vysokého podílu jaderné energie.