Od jakého dna by se akcie odrážely?

09.04.2026 17:05
Autor: Jiří Soustružník

Podle některých názorů se americký akciový trh již dostal na své dno a od něj dříve, či později zamíří k novým vrcholům. Podívejme se tedy na toto případné dno z perspektivy valuací. Od čeho by se trh měl vlastně odrážet?

V následujícím grafu vidíme porovnání současných úrovní valuací k jejich historickému standardu. Extrémní je v tomto pohledu zejména poměr cen akcií k jejich účetním hodnotám a dividendový výnos (druhé a třetí zprava). Celkově jde přitom o hodně atypické dno – valuace vypadají spíše jako by trh byl na vrcholu.

1 

Všimněme si, že úplně poslední pole je věnováno „implikovanému růstu zisků“. Podle grafu by se zdálo, že jde o nejvíce umírněnou hodnotu – očekávaný růst zisků není ani zdaleka tak našponovaný jako jsou samotná valuační měřítka. K tomu bych ale rád něco dodal:

Výše valuací je z fundamentálního pohledu dána bezrizikovými sazbami, rizikovými prémiemi a právě očekávaným růstem zisků. Valuace známe, zrovna tak víme, jaké jsou bezrizikové výnosy (většinou jsou za ně považovány výnosy desetiletých vládních dluhopisů v USA). Z toho můžeme dopočítat, jaký je kombinovaný efekt očekávaného růstu a rizikových prémií. Ty přímo pozorovatelné nejsou. Pokud pak chceme jít ještě dál a určit výši samotných prémií, nebo samotného růstu, musíme odhadnout druhou neznámou proměnnou (tedy růst a nebo prémie). To, že v grafu jsou vyznačena růstová očekávání jako ne tak extrémní, jde tedy říci pouze, pokud byly přijaty nějaké předpoklady ohledně prémií.

Konkrétně platí, že čím nižší odhady prémií, o to „rozumnější“ odhady růstu („tíhu“ vysokých valuací by nesly hlavně prémie). A naopak, pokud bychom nyní předpokládali, že prémie jsou relativně vysoko, musel by vyjít očekávaný růst hodně vysoko. Celkově tak samotný očekávaný růst, nebo samotné prémie zase tak moc neříkají. Museli bychom vědět, jaký předpoklad byl učiněn ohledně prémií*. Dnes bych výše uvedené doplnil druhým grafem s vývojem poměru cen akcií k ziskům u skupiny Mag7, celého indexu a trhu mimo uvedenou skupinu:

2

I tento graf ukazuje, že případné současné dno by bylo na všech zmíněných úrovních (Mag7, trh a trh mimo Mag7) velmi přívětivé. Valuace se totiž zdaleka nedostaly na nějaké pesimistické úrovně. Případný výstup k novým vrcholům by tak byl dalším výletem do valuací poměrně extrémních. Tedy pokud by nebyl poměrně pomalý, tažený rostoucími zisky místo valuací.

* Lepší je z tohoto pohledu kombinace prémií a očekávaného růstu zisků, kterou dostaneme pokud od obráceného PE odečteme výnosy vládních dluhopisů. Tato kombinace je jakýmsi ukazatelem celkového optimismu na trhu. Ovšem pozor, celkem hrubou chybou (ale docela častou) je vydávat tento rozdíl za samotnou prémii.

 


09.04.2026
17:05 Od jakého dna by se akcie odrážely?
15:04Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave
14:05Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
13:20Provoz v Hormuzu se jen tak rychle nenormalizuje. Může to trvat měsíce, varují analytici
12:46ČNB v prvním čtvrtletí koupila pět tun zlata
11:45Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
10:19Pokračující boje i Fed přibrzdily nadšení investorů, pesimismus by však propuknout neměl  
9:34Meziroční růst českého průmyslu dál zpomalil, v únoru výroba stoupla o 1,3 %
9:00Rozbřesk: Křehké příměří na Blízkém východě. Trhy slaví, realita se ale příliš nemění
8:53Primoco postaví za 750 milionů nový závod v Písku
8:39Ropa znovu roste, protože Hormuz zůstává zavřený, futures jsou v záporu  
6:01Maďarské volby jako klíčový tržní katalyzátor. Investoři sází na změnu kurzu
08.04.2026
22:01Akcie prudce posílily po příměří mezi USA a Íránem, ropa výrazně oslabila  
17:15Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
17:10Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
15:50Jestli na to máte nervy, využijte poklesů pro vstup, radí Psarofagis z Bloomberg Intelligence  
15:25Delta Air Lines jsou ve ztrátě, celoroční výhled kvůli válce nevydaly
14:40Ziskům o válce nikdo neřekl, trhy se odráží ode dna?
12:54PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
11:36Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?  

Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět