Maloobchodní tržby v únoru vzrostly. Jaké šrámy zanechá íránský šok na spotřebě domácností?

07.04.2026 10:07, aktualizováno: 7.4. 10:10
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Tržby v maloobchodě se v únoru reálně zvýšily o meziročních 4,1 %, oproti lednu stagnovaly. K růstu přispěla především poptávka po nepotravinářském zboží, která přidala 6,6 %. Hlavním tahounem byly opět tržby internetových prodejců – meziročně vzrostly o 17,6 %, od předpandemického roku 2019 jsou vyšší již o 85 %. Mírně rostly i tržby v prodejnách potravin (+1,1 %), oproti roku 2019 jsou však stále o 8 % nižší.

malooobchod 

Únorový výsledek maloobchodu je ale ve světle konfliktu na Blízkém východě starým číslem. Daleko důležitější bude sledovat, jak spotřebitelé zareagují na kombinaci vyšší inflace, dražších energií a rostoucí nejistoty – tedy nakolik omezí své výdaje a zvýší míru úspor.

Právě spotřebitelská poptávka měla být letos hlavním motorem růstu ekonomiky, v důsledku konfliktu na Blízkém východě ale hrozí její ochlazení. V ohrožení je nejen pozitivní nálada domácností, ale zejména očekávaný svižný růst reálných příjmů, tedy kombinace rostoucí nominální mzdy a nízké inflace. Březnová inflace podle předběžného odhadu vzrostla z únorových 1,4 % na 1,9 %, primárně zásluhou dražších pohonných hmot. V příštích měsících přitom hrozí její další zvýšení v závislosti na rozsahu a délce trvání konfliktu.

Vyšší ceny energií po delší dobu by zároveň zasáhly i tuzemský průmysl. Pokud by se dále zhoršila situace na trhu práce, promítlo by se to do nižšího tempa růstu nominálních mezd, které jsme před začátkem blízkovýchodního konfliktu odhadovali letos okolo 6 %.

Pro rozsah ekonomických škod bude zásadní vývoj konfliktu v následujících dvou týdnech. Pokud dojde k rychlému zklidnění situace, zprůchodnění Hormuzského průlivu a postupnému poklesu cen energií, šok by stále mohl mít dočasný charakter. Každým dnem bojů a uzavřených námořních tras ale roste riziko déletrvajícího zásahu do ekonomiky.

V takovém případě bychom museli přehodnotit i náš výhled na letošní růst české ekonomiky z aktuálních 2,1 % do pásma 1,0–1,5 %.

 

07.04.2026
13:22Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst  
12:21OpenAI, Google a Anthropic se spojují proti čínským kopiím svých AI modelů
11:40Akcie se dopoledne vydávají vzhůru bez ohledu na další Trumpovo ultimátum  
11:37Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok
10:34Jeden z nových akciových normálů
10:25Pershing Square chce koupit Universal Music se štědrou prémii. Může ale narazit na odpor Bollorého
10:07Maloobchodní tržby v únoru vzrostly. Jaké šrámy zanechá íránský šok na spotřebě domácností?
9:59Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
9:51Maloobchodní tržby v Česku v únoru zpomalily meziroční růst na 4,1 procenta
9:15Šéf IEA: Válka na Blízkém východě nastartuje růst obnovitelných zdrojů
9:12Rozbřesk: Inflace v potravinách bude vyšší zejména v roce 2027, růst cen koruně nepomůže
8:55Komerční banka, a.s.: Oznámení o umístění evropských krytých dluhopisů
8:49CSG hrozí žalobou Kofingu, Trumpovy výhrůžky zvedají ceny ropy a americké pojišťovny slaví  
6:06PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
06.04.2026
22:00S&P 500 rostl čtvrtým dnem v řadě; čeká se na Trumpovo ultimátum  
14:36Big Tech ztrácí roli bezpečného přístavu. Valuace klesají, zisky ale zůstávají silné  
11:25Boockvar: Naděje na pokles sazeb jsou pryč
7:53Dunnová: Investoři řeší, kdo ponese dlouhodobé náklady války. Banky na volatilitě vydělají  
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět