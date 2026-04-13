Spojené státy chtějí po nedohodě zprůchodnit Hormuz a naopak blokovat Írán. Ceny ropy rostou

Americké vojenské síly začnou od dnešního odpoledne s blokádou íránských přístavů, uvedlo na síti X velitelství americké armády Centcom. Později to potvrdil i americký prezident Donald Trump. Americká armáda nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem lodí, které nemíří do Íránu. Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy reagovaly na oznámení americké blokády íránských přístavů nárůstem.
Velitelství Centcom, které řídí operace proti Íránu a v okolním regionu, oznámilo, že od 16:00 SELČ "začne vymáhat blokádu veškeré námořní dopravy z íránských přístavů a do nich". "Blokáda bude nestranně vymáhána proti lodím všech národností, které plují z a do íránských přístavů či k (íránskému) pobřeží včetně všech íránských přístavů v Arabském (Perském, pozn. ČTK) zálivu a Ómánském zálivu," uvedlo velitelství.
Americké síly nebudou bránit plavbě přes Hormuzský průliv lodím, které nemíří do Íránu, dodalo velitelství Centcom, podle kterého budou námořní dopravci podrobně informováni.
"Spojené státy zablokují lodě plující do íránských přístavů a z nich," uvedl Trump na síti Truth Social a potvrdil termín začátku blokády dnes v 16:00 SELČ. V neděli Trump ovšem uváděl, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že nařídil americkým silám zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou zaplatily Íránu poplatek.
Ceny ropy na oznámení blokády reagovaly okamžitým nárůstem. Severomořská ropa Brent vykázala zvýšení ceny o sedm procent na 102 dolarů za barel. V předchozích dnech přitom ceny ropy v očekávání jednání mezi Íránem a USA spíše klesaly.
K neúspěchu jednání v Pákistánu se v noci na dnešek vyjádřil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Podle něj Írán k jednání přistoupil v dobré víře, aby ukončil válku. Uvedl, že chyběl jen krůček k dojednání textu memoranda, americká delegace však podle něj začala "klást maximalistické požadavky, měnit cíle a blokovat (jednání)".