Koncem týdne se obchoduje opatrně před americkou inflací a íránskými jednáními

10.04.2026 11:08
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Wall Street včera rostla a dnes dopoledne opatrně navazuje také Evropa, kde klíčové akciové indexy stoupají o pár desetin procenta. Americké futures však zatím naznačují drobný pokles. Ani dluhopisům se dnes nedaří, když jejich výnosy rostou o několik bazických bodů spolu s růstem cen ropy. Brent se obchoduje u 97,50 USD. Eurodolar dopoledne víceméně stagnuje.

Ačkoli by investoři už rádi hodili za hlavu Írán, stále to úplně nejde. Příměří je porušováno, Hormuz zůstává zavřený a pokles ropy se tím pádem zastavil. Donald Trump sice Írán kritizoval, ale zároveň je prý optimistický ohledně dosažení dohody. Napsal také, že ropa znovu začne proudit a že je mu celkem jedno, jestli s íránskou pomocí nebo bez ní. Jeho prohlášení zní relativně k nedávným hrozbám celkem rezignovaně. O víkendu mají proběhnout jednání a Trump vypadá nakloněný ústupkům. Írán mezitím vytušil šanci a do požadavků zapojil ukončení izraelských útoků na Hizballáh, čímž tlačí Trumpa proti izraelskému premiéru Netanjahuovi. Víkend tedy opět znamená zvýšené riziko, ale vypadá to, že dohoda či aspoň udržení současného stavu je pravděpodobnější než obnovená eskalace.

Trochu v pozadí stojí důsledky energetického šoku, který světová ekonomika v březnu dostala. Investoři se snaží hledět za ně, což ovšem neznamená, že žádný dopad nepřijde. Dnes vychází v zámoří březnová inflace, která leccos naznačí. Má dojít k výraznému nárůstu celkové inflace na 3,4 procenta a lehce stoupnout by měla také inflace jádrová. Ačkoli v dubnu obavy z drahých energií ustoupily, stále mají inflační data potenciál do obchodování promluvit. Buď pomohou obavy dál utlumit při nízkých číslech, nebo trhu naopak připomenou, že například sázet na obnovené snižování sazeb Fedu může být předčasné. Zajímavým doplněním pak bude už dubnový průzkum spotřebitelské důvěry od Michiganské university.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:06 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3927 0.0670 24.4196 24.3676
CZK/USD 20.8545 0.1080 20.8775 20.8265
HUF/EUR 376.5718 -0.0627 377.1462 376.4562
PLN/EUR 4.2483 0.0031 4.2502 4.2470
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9910 -0.0409 7.9957 7.9882
JPY/EUR 186.1950 0.1242 186.0959 185.9963
JPY/USD 159.2945 0.1890 159.3715 158.9800
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8710 0.0356 0.8712 0.8705
CHF/EUR 0.9234 -0.1082 0.9252 0.9226
NOK/EUR 11.0980 -0.2064 11.1206 11.0936
SEK/EUR 10.8745 0.2618 10.8907 10.8446
USD/EUR 1.1688 -0.0808 1.1703 1.1678
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4124 0.0283 1.4130 1.4110
CAD/USD 1.3839 0.1672 1.3844 1.3815
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 
 

Fed nemá tah na inflační bránu, předpovědi cen ropy u 200 dolarů za barel jsou přehnané?
01.04.2026 6:09
Fed nemá tah na inflační bránu, předpovědi cen ropy u 200 dolarů za barel jsou přehnané?
Ruchir Sharma z Rockefeller International si myslí, že v americké ekon...
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
07.04.2026 9:59
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroč...
Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
07.04.2026 17:46
Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
Růst americké ekonomiky dosáhl v minulém roce něco nad 2 % a podle Com...
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst
07.04.2026 15:44
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst
Týden začíná na finančních trzích nevýrazně při smíšeném obchodování a...
Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
08.04.2026 17:15
Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
Pokud se naplní předpovědi Commerzbank, Goldman Sachs, či pomyslného k...


10.04.2026
11:08Koncem týdne se obchoduje opatrně před americkou inflací a íránskými jednáními  
11:01Akcie Nvidie se obchodují blízko úrovni, kde analytici očekávají průlom  
10:34Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 5 procent, opět přibylo volných míst
9:59Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu
9:26Rozbřesk: Český průmysl drží linii - zatím
8:49USA a Írán čekají o víkendu mírová jednání, Putin vyhlašuje velikonoční příměří a odpoledne vyjde americká inflace  
6:06Po válce na Blízkém východě může ceny potravin zvýšit i jev super El Niňo
09.04.2026
22:00Čísla ze ekonomiky zastíněna vývojem na blízkém východě  
17:05Od jakého dna by se akcie odrážely?
15:04Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave
14:05Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
13:20Provoz v Hormuzu se jen tak rychle nenormalizuje. Může to trvat měsíce, varují analytici
12:46ČNB v prvním čtvrtletí koupila pět tun zlata
11:45Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
10:19Pokračující boje i Fed přibrzdily nadšení investorů, pesimismus by však propuknout neměl  
9:34Meziroční růst českého průmyslu dál zpomalil, v únoru výroba stoupla o 1,3 %
9:00Rozbřesk: Křehké příměří na Blízkém východě. Trhy slaví, realita se ale příliš nemění
8:53Primoco postaví za 750 milionů nový závod v Písku
8:39Ropa znovu roste, protože Hormuz zůstává zavřený, futures jsou v záporu  
6:01Maďarské volby jako klíčový tržní katalyzátor. Investoři sází na změnu kurzu

Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět