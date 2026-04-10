Koncem týdne se obchoduje opatrně před americkou inflací a íránskými jednáními

Wall Street včera rostla a dnes dopoledne opatrně navazuje také Evropa, kde klíčové akciové indexy stoupají o pár desetin procenta. Americké futures však zatím naznačují drobný pokles. Ani dluhopisům se dnes nedaří, když jejich výnosy rostou o několik bazických bodů spolu s růstem cen ropy. Brent se obchoduje u 97,50 USD. Eurodolar dopoledne víceméně stagnuje.
Ačkoli by investoři už rádi hodili za hlavu Írán, stále to úplně nejde. Příměří je porušováno, Hormuz zůstává zavřený a pokles ropy se tím pádem zastavil. Donald Trump sice Írán kritizoval, ale zároveň je prý optimistický ohledně dosažení dohody. Napsal také, že ropa znovu začne proudit a že je mu celkem jedno, jestli s íránskou pomocí nebo bez ní. Jeho prohlášení zní relativně k nedávným hrozbám celkem rezignovaně. O víkendu mají proběhnout jednání a Trump vypadá nakloněný ústupkům. Írán mezitím vytušil šanci a do požadavků zapojil ukončení izraelských útoků na Hizballáh, čímž tlačí Trumpa proti izraelskému premiéru Netanjahuovi. Víkend tedy opět znamená zvýšené riziko, ale vypadá to, že dohoda či aspoň udržení současného stavu je pravděpodobnější než obnovená eskalace.
Trochu v pozadí stojí důsledky energetického šoku, který světová ekonomika v březnu dostala. Investoři se snaží hledět za ně, což ovšem neznamená, že žádný dopad nepřijde. Dnes vychází v zámoří březnová inflace, která leccos naznačí. Má dojít k výraznému nárůstu celkové inflace na 3,4 procenta a lehce stoupnout by měla také inflace jádrová. Ačkoli v dubnu obavy z drahých energií ustoupily, stále mají inflační data potenciál do obchodování promluvit. Buď pomohou obavy dál utlumit při nízkých číslech, nebo trhu naopak připomenou, že například sázet na obnovené snižování sazeb Fedu může být předčasné. Zajímavým doplněním pak bude už dubnový průzkum spotřebitelské důvěry od Michiganské university.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:06 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3927
|0.0670
|24.4196
|24.3676
|CZK/USD
|20.8545
|0.1080
|20.8775
|20.8265
|HUF/EUR
|376.5718
|-0.0627
|377.1462
|376.4562
|PLN/EUR
|4.2483
|0.0031
|4.2502
|4.2470
|CNY/EUR
|7.9910
|-0.0409
|7.9957
|7.9882
|JPY/EUR
|186.1950
|0.1242
|186.0959
|185.9963
|JPY/USD
|159.2945
|0.1890
|159.3715
|158.9800
|GBP/EUR
|0.8710
|0.0356
|0.8712
|0.8705
|CHF/EUR
|0.9234
|-0.1082
|0.9252
|0.9226
|NOK/EUR
|11.0980
|-0.2064
|11.1206
|11.0936
|SEK/EUR
|10.8745
|0.2618
|10.8907
|10.8446
| USD/EUR
|1.1688
|-0.0808
|1.1703
|1.1678
|AUD/USD
|1.4124
|0.0283
|1.4130
|1.4110
|CAD/USD
|1.3839
|0.1672
|1.3844
|1.3815