Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům

Krach víkendových jednání mezi USA a Íránem posouvá konflikt do riskantnější fáze a zvyšuje pravděpodobnost další eskalace. Americká hrozba blokády íránských přístavů implicitně vtahuje do hry Čínu, klíčového odběratele íránské ropy, což okamžitě dopadá na ceny energií i finanční trhy. Ty zatím reagují zdrženlivě – investoři vyčkávají, zda se geopolitické napětí začne výrazněji propisovat do reálných ekonomických dat.
Víkendová jednání mezi USA a Íránem zkrachovala. Zřejmě nešlo o drobné neshody, jejichž řešením by bylo třeba poskytnutí více času na rozhovory. Americký prezident rovnou zareagoval absurdně znějícím pokynem námořnictvu, aby blokovalo už blokovaný Hormuzský průliv. Po následném upřesnění ale takový krok smysl dává - mají být blokovány jen íránské přístavy a lodě, které do či z nich míří. Vlastně je otázkou, proč toto opatření neplatilo hned od začátku. A odpověď je, že by se tím USA mohly dostat do ostřejší konfrontace s Čínou, která odebírá většinu íránské ropy. Když si připomeneme, že úder na Írán měla být zpočátku rychlá víkendová akce, tak vlastně nebyl důvod čínské tankery řešit.
A právě zatažení Číny do hry nyní otevírá prostor pro další eskalaci. Otestuje Čína americké odhodlání? Bude americké námořnictvo opravdu zadržovat její lodě? A jaká odveta pak přijde? Navíc je zřejmé, že Írán rozšíří paletu cílů pro své rakety a drony.
Reakcí ropy je pochopitelně nárůst, Brent se dostává nad 102 USD. Spolu s tím negativně reagují evropské akcie, když DAX kolem poledního klesá o 1,3 procenta, CAC40 je -0,9 pct, FTSE100 ztrácí 0,4 pct a AEX je dole o 0,3 procenta. Americké futures zatím klesají asi o půl procenta. Na dluhopisovém trhu byl reakcí nárůst výnosů, který je však během dopoledne korigován, a nyní jsou hlavní křivky jen o pár bodů nad pátkem. Eurodolar klesl na 1,1685. Zlato se sice vzpamatovalo z úvodního propadu, ale zůstává asi 0,8 pct dole.
Celkově v reakcích stále vidíme, že trh nechce přehnaně panikařit ani při špatných zprávách. Čekat se bude na materiální dopady protahujícího se konfliktu, které ovšem začínají být už vidět v datech. Tento týden nás čekají další cenové statistiky (PPI) či průzkumy nálady mezi podnikateli.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:04 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3783
|0.0210
|24.3915
|24.3598
|CZK/USD
|20.8605
|-0.0374
|20.8955
|20.8290
|HUF/EUR
|367.0796
|-0.1101
|369.3170
|364.0915
|PLN/EUR
|4.2518
|-0.1775
|4.2630
|4.2485
|CNY/EUR
|7.9812
|0.0546
|7.9965
|7.9645
|JPY/EUR
|186.6540
|0.0574
|186.8128
|186.3601
|JPY/USD
|159.7255
|0.3364
|159.8555
|159.5615
|GBP/EUR
|0.8703
|-0.0942
|0.8723
|0.8701
|CHF/EUR
|0.9235
|-0.1136
|0.9266
|0.9234
|NOK/EUR
|11.0940
|-0.7334
|11.1707
|11.0733
|SEK/EUR
|10.8849
|0.0225
|10.9161
|10.8744
| USD/EUR
|1.1686
|0.0584
|1.1701
|1.1665
|AUD/USD
|1.4186
|0.2757
|1.4280
|1.4166
|CAD/USD
|1.3843
|0.0112
|1.3878
|1.3841