Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům

Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům

13.04.2026 12:08
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Krach víkendových jednání mezi USA a Íránem posouvá konflikt do riskantnější fáze a zvyšuje pravděpodobnost další eskalace. Americká hrozba blokády íránských přístavů implicitně vtahuje do hry Čínu, klíčového odběratele íránské ropy, což okamžitě dopadá na ceny energií i finanční trhy. Ty zatím reagují zdrženlivě – investoři vyčkávají, zda se geopolitické napětí začne výrazněji propisovat do reálných ekonomických dat.

Víkendová jednání mezi USA a Íránem zkrachovala. Zřejmě nešlo o drobné neshody, jejichž řešením by bylo třeba poskytnutí více času na rozhovory. Americký prezident rovnou zareagoval absurdně znějícím pokynem námořnictvu, aby blokovalo už blokovaný Hormuzský průliv. Po následném upřesnění ale takový krok smysl dává - mají být blokovány jen íránské přístavy a lodě, které do či z nich míří. Vlastně je otázkou, proč toto opatření neplatilo hned od začátku. A odpověď je, že by se tím USA mohly dostat do ostřejší konfrontace s Čínou, která odebírá většinu íránské ropy. Když si připomeneme, že úder na Írán měla být zpočátku rychlá víkendová akce, tak vlastně nebyl důvod čínské tankery řešit.

A právě zatažení Číny do hry nyní otevírá prostor pro další eskalaci. Otestuje Čína americké odhodlání? Bude americké námořnictvo opravdu zadržovat její lodě? A jaká odveta pak přijde? Navíc je zřejmé, že Írán rozšíří paletu cílů pro své rakety a drony.

Reakcí ropy je pochopitelně nárůst, Brent se dostává nad 102 USD. Spolu s tím negativně reagují evropské akcie, když DAX kolem poledního klesá o 1,3 procenta, CAC40 je -0,9 pct, FTSE100 ztrácí 0,4 pct a AEX je dole o 0,3 procenta. Americké futures zatím klesají asi o půl procenta. Na dluhopisovém trhu byl reakcí nárůst výnosů, který je však během dopoledne korigován, a nyní jsou hlavní křivky jen o pár bodů nad pátkem. Eurodolar klesl na 1,1685. Zlato se sice vzpamatovalo z úvodního propadu, ale zůstává asi 0,8 pct dole.

Celkově v reakcích stále vidíme, že trh nechce přehnaně panikařit ani při špatných zprávách. Čekat se bude na materiální dopady protahujícího se konfliktu, které ovšem začínají být už vidět v datech. Tento týden nás čekají další cenové statistiky (PPI) či průzkumy nálady mezi podnikateli.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:04 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3783 0.0210 24.3915 24.3598
CZK/USD 20.8605 -0.0374 20.8955 20.8290
HUF/EUR 367.0796 -0.1101 369.3170 364.0915
PLN/EUR 4.2518 -0.1775 4.2630 4.2485
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9812 0.0546 7.9965 7.9645
JPY/EUR 186.6540 0.0574 186.8128 186.3601
JPY/USD 159.7255 0.3364 159.8555 159.5615
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8703 -0.0942 0.8723 0.8701
CHF/EUR 0.9235 -0.1136 0.9266 0.9234
NOK/EUR 11.0940 -0.7334 11.1707 11.0733
SEK/EUR 10.8849 0.0225 10.9161 10.8744
USD/EUR 1.1686 0.0584 1.1701 1.1665
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4186 0.2757 1.4280 1.4166
CAD/USD 1.3843 0.0112 1.3878 1.3841
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


 

Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila
10.04.2026 22:02
Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila
Americké akcie se na konci týdne vyvíjely smíšeně. Zatímco širší index...
Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají
13.04.2026 8:48
Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají
Akcie české zbrojovky Colt CZ míří na burzu v Amsterodamu a Maďarsko z...
Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
13.04.2026 9:19
Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
Akcie české zbrojařské skupiny Colt CZ se začnou od 15. dubna obchodov...


