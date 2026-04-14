Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029

14.04.2026 13:34
Autor: ČTK

Stát zahájí letos v červnu první kroky k plánovanému zestátnění energetické skupiny ČEZ. Podle premiéra Andreje Babiše má proces vést k plnému převzetí firmy státem do roku 2029 a umožnit lepší kontrolu cen energií i strategického rozvoje sektoru. Opozice ale varuje před vysokými náklady a dopady na veřejné finance. Akcie ČEZ dnes rostou o 2,5 %.

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí ČEZ. Je to podle něj nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.

K plánovanému zestátnění firmy Babiš dnes řekl, že to nepůjde rychle, ale že "plán na zestátnění platí. Je to důležité, abychom mohli pomáhat občanům i celé ekonomice. Energie jsou k tomu klíčové," podotkl premiér. Firma se podle něj neměla nikdy privatizovat.

Vláda už v minulých měsících avizovala, že proces zestátnění bude zahájen letos a trvat by měl zhruba dva a půl roku. Celková cena se podle lednového vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) bude odvíjet od ceny akcií v té době. V minulosti ovšem připustil, že by zestátnění mohlo vyjít na přibližně 250 miliard korun.

Opozice plán na zestátnění ČEZ dlouhodobě kritizuje. Podle ní bude mít výrazný dopad na zadlužení firmy i na státní rozpočet, protože ČEZ by nevyplácel dividendy ze zisku. "Nedává to ekonomický smysl," řekl v minulosti bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

"Takový krok není věcí jedné vlády a jednoho volebního období. Zestátnění ČEZ nezlepší kontrolu státu nad vývojem cen energií," sdělil ČTK stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil (ODS). K podrobnějšímu komentáři je podle něj potřeba znát program valné hromady.

Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem. Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.

 

Komentář analytika: Výsledky ČEZ mírně zaostaly za očekávaními, výhled nižší. Dividenda indikována do rozpětí 31 až 42 Kč
12.03.2026 11:19
Komentář analytika: Výsledky ČEZ mírně zaostaly za očekávaními, výhled nižší. Dividenda indikována do rozpětí 31 až 42 Kč
Společnost ČEZ dnes ráno před otevřením trhu reportoval výsledky za 4Q...
Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny
12.03.2026 16:22
Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny
Energetická skupina ČEZ uzavřela rok 2025 se stabilním provozním ziske...
Nová cílová cena ČEZ: Restrukturalizace jako katalyzátor výnosu pro akcionáře?
26.03.2026 9:53
Nová cílová cena ČEZ: Restrukturalizace jako katalyzátor výnosu pro akcionáře?
Patria aktualizuje doporučení a cílovou cenu na akcie ČEZ. Fundamentál...
PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?
08.04.2026 12:54
PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?
ČEZ je kombinací stabilního dividendového titulu a politické sázky. Kr...
Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
09.04.2026 14:05
Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až ...


14.04.2026
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
11:00Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
10:36Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
10:03Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?
9:48Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI
9:21Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě
8:43Nejistota kolem Hormuzu pokračuje, OpenAI čelí otázkám ohledně valuace a Rolls-Royce SMR má kontrakt na tři reaktory  
6:05Block: Vliv umělé inteligence na zaměstnanost se znatelně projeví na akciovém trhu
13.04.2026
17:41Prémiové americké akcie a „AI“ nový normál
16:48Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o 14 procent
16:31PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna  
15:04OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
14:00Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu
12:08Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům  

