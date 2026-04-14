Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029

Stát zahájí letos v červnu první kroky k plánovanému zestátnění energetické skupiny . Podle premiéra Andreje Babiše má proces vést k plnému převzetí firmy státem do roku 2029 a umožnit lepší kontrolu cen energií i strategického rozvoje sektoru. Opozice ale varuje před vysokými náklady a dopady na veřejné finance. Akcie dnes rostou o 2,5 %.
První kroky k zestátnění energetické společnosti provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí . Je to podle něj nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.
K plánovanému zestátnění firmy Babiš dnes řekl, že to nepůjde rychle, ale že "plán na zestátnění platí. Je to důležité, abychom mohli pomáhat občanům i celé ekonomice. Energie jsou k tomu klíčové," podotkl premiér. Firma se podle něj neměla nikdy privatizovat.
Vláda už v minulých měsících avizovala, že proces zestátnění bude zahájen letos a trvat by měl zhruba dva a půl roku. Celková cena se podle lednového vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) bude odvíjet od ceny akcií v té době. V minulosti ovšem připustil, že by zestátnění mohlo vyjít na přibližně 250 miliard korun.
Opozice plán na zestátnění dlouhodobě kritizuje. Podle ní bude mít výrazný dopad na zadlužení firmy i na státní rozpočet, protože by nevyplácel dividendy ze zisku. "Nedává to ekonomický smysl," řekl v minulosti bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
"Takový krok není věcí jedné vlády a jednoho volebního období. Zestátnění nezlepší kontrolu státu nad vývojem cen energií," sdělil ČTK stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil (ODS). K podrobnějšímu komentáři je podle něj potřeba znát program valné hromady.
Stát drží v přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem. Loni vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.