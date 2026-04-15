Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady

Americký finanční ústav zvýšil v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 17 procent na 8,6 miliardy dolarů (178 miliard Kč). Podobně jako jeho konkurence těžil především z vyšší obchodní aktivity na akciových trzích. Druhá největší americká banka to uvedla ve svém dnešním sdělení.
Globální akciové trhy vstoupily do začátku letošního roku díky snižování úrokových sazeb a dobrým firemním ziskům růstem. Optimismus se však brzy vytratil kvůli politice americké centrální banky (Fed), rostoucím obavám z bubliny kolem oceňování umělé inteligence (AI) i kvůli zapojení Spojených států do války na Blízkém východě. Právě z těchto výkyvů na trzích ale těží investiční aktivity bank.
Celkové výnosy banka zvýšila o sedm procent na 30,3 miliardy dolarů. Výsledek překonal odhad analytiků, kteří očekávali výnosy 29,93 miliardy dolarů. Výnosy z obchodování se pak zvýšily o 13 procent na 6,4 miliardy dolarů.
"Stále bedlivě sledujeme, jak se vyvíjejí rizika. Zaznamenali jsme však zdravou aktivitu klientů, včetně solidních spotřebitelských výdajů a stabilní kvality aktiv, což naznačuje, že je americká ekonomika odolná," uvedl generální ředitel banky Brian Moynihan.