Detail - články
Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady

15.04.2026 13:32
Autor: ČTK

Americký finanční ústav Bank of America zvýšil v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 17 procent na 8,6 miliardy dolarů (178 miliard Kč). Podobně jako jeho konkurence těžil především z vyšší obchodní aktivity na akciových trzích. Druhá největší americká banka to uvedla ve svém dnešním sdělení.

Globální akciové trhy vstoupily do začátku letošního roku díky snižování úrokových sazeb a dobrým firemním ziskům růstem. Optimismus se však brzy vytratil kvůli politice americké centrální banky (Fed), rostoucím obavám z bubliny kolem oceňování umělé inteligence (AI) i kvůli zapojení Spojených států do války na Blízkém východě. Právě z těchto výkyvů na trzích ale těží investiční aktivity bank.

Celkové výnosy banka zvýšila o sedm procent na 30,3 miliardy dolarů. Výsledek překonal odhad analytiků, kteří očekávali výnosy 29,93 miliardy dolarů. Výnosy z obchodování se pak zvýšily o 13 procent na 6,4 miliardy dolarů.

"Stále bedlivě sledujeme, jak se vyvíjejí rizika. Zaznamenali jsme však zdravou aktivitu klientů, včetně solidních spotřebitelských výdajů a stabilní kvality aktiv, což naznačuje, že je americká ekonomika odolná," uvedl generální ředitel banky Brian Moynihan.

 

Čtěte více:

Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět