Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let

Americká banka zažila mimořádně silný první kvartál, především díky výrazné volatilitě na trzích, kterou dokázali její obchodníci využít ve svůj prospěch. Výsledkem jsou nejvyšší kvartální tržby za posledních deset let a další viditelný posun v transformačním plánu generální ředitelky Jane Fraser.
Největší podíl na úspěchu měl obchod s dluhopisy. Divize fixed income, která je na Wall Street druhá největší, v prvním čtvrtletí vytvořila tržby ve výši 5,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 13 %. Ještě dynamičtější růst zaznamenala menší akciová tradingová divize, která dosáhla rekordních tržeb 2,1 miliardy dolarů, o 39 % více než před rokem. Kombinace těchto dvou týmů přinesla nejvyšší kvartální tradingové výnosy minimálně od doby finanční krize. Výsledky ostře kontrastují například s vývojem u , kde tržby z obchodování s dluhopisy klesly o 10 % a zaostaly za odhady trhu.
Silné provozní výsledky se promítly i do celkové ziskovosti banky. Čistý zisk meziročně vyskočil o 42 % na 5,8 miliardy dolarů, což odpovídá zisku 3,06 dolaru na akcii. Analytici přitom v průměru očekávali pouze 2,66 dolaru na akcii. Celkové tržby banky dosáhly 24,6 miliardy dolarů a rovněž překonaly očekávání Wall Street. zároveň oznámila, že dosáhla nejvyššího kvartálního výnosu na hmotném vlastním kapitálu za posledních pět let.
V této souvislosti banka uvedla, že je zhruba z 90 % hotova s programy zaměřenými na nápravu problémů v oblasti back-office procesů a regulatorního reportingu. Právě tyto nedostatky byly od roku 2020 terčem sankcí ze strany bankovních regulátorů.
Ne všechny části skupiny však držely tempo se zbytkem banky. Divize bankovnictví vedená Viseem Raghavanem byla jedinou z pěti obchodních jednotek, která nedosáhla pozitivní provozní páky. Poplatkové výnosy sice meziročně vzrostly o 12 % na 1,23 miliardy dolarů, přesto zaostaly za průměrným odhadem analytiků ve výši 1,27 miliardy dolarů. Tento výsledek navíc přišel po mimořádně silném čtvrtém kvartálu, kdy poplatky z poradenství při fúzích a akvizicích prudce vzrostly.
Pozitivní zprávou pro investory je i vývoj klíčového ukazatele profitability. dříve odhadovala, že návratnost hmotného vlastního kapitálu se letos dostane do pásma 10 až 11 %. Už v prvním čtvrtletí však dosáhla 13,1 %, zatímco před rokem činila 9,1 %.
Výsledky znamenají další zářez do pažby ředitelky Jane Fraser, která vede banku tradičně vnímanou jako slabšího hráče mezi velkými americkými domy. Akcie letos do pondělí posílily o 8,2 %, což je nejvíce ze šesti největších amerických bank. V předobchodní fázi pak přidávají další procento.
Z jednotlivých byznysových linií stojí za zmínku také spotřebitelské kreditní karty, nyní fungující jako samostatná jednotka. Jejich tržby vzrostly o 4 %, a to díky vyšším útratám klientů a růstu počtu nových účtů. Banka však zároveň navýšila rezervy na úvěrové ztráty s odkazem na „zvýšenou nejistotu v makroekonomickém výhledu“.
Velmi silný výkon podala rovněž divize služeb, která zajišťuje globální platební a peněžní toky pro korporace a vlády. Její tržby v prvním čtvrtletí vzrostly o 17 % na 6,1 miliardy dolarů. Správa majetku, nově zahrnující i retailové bankovnictví, zvýšila výnosy o 11 %. V této oblasti se navíc objevily informace, že vedení banky zvažovalo akvizici jiné banky nebo wealth brokerage.