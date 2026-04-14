Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let

Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let

14.04.2026 14:27
Autor: David Jestřabík, Patria Finance

Americká banka Citigroup zažila mimořádně silný první kvartál, především díky výrazné volatilitě na trzích, kterou dokázali její obchodníci využít ve svůj prospěch. Výsledkem jsou nejvyšší kvartální tržby za posledních deset let a další viditelný posun v transformačním plánu generální ředitelky Jane Fraser.

Největší podíl na úspěchu měl obchod s dluhopisy. Divize fixed income, která je na Wall Street druhá největší, v prvním čtvrtletí vytvořila tržby ve výši 5,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 13 %. Ještě dynamičtější růst zaznamenala menší akciová tradingová divize, která dosáhla rekordních tržeb 2,1 miliardy dolarů, o 39 % více než před rokem. Kombinace těchto dvou týmů přinesla Citigroup nejvyšší kvartální tradingové výnosy minimálně od doby finanční krize. Výsledky Citigroup ostře kontrastují například s vývojem u Goldman Sachs, kde tržby z obchodování s dluhopisy klesly o 10 % a zaostaly za odhady trhu.

Silné provozní výsledky se promítly i do celkové ziskovosti banky. Čistý zisk meziročně vyskočil o 42 % na 5,8 miliardy dolarů, což odpovídá zisku 3,06 dolaru na akcii. Analytici přitom v průměru očekávali pouze 2,66 dolaru na akcii. Celkové tržby banky dosáhly 24,6 miliardy dolarů a rovněž překonaly očekávání Wall Street. Citigroup zároveň oznámila, že dosáhla nejvyššího kvartálního výnosu na hmotném vlastním kapitálu za posledních pět let.

V této souvislosti banka uvedla, že je zhruba z 90 % hotova s programy zaměřenými na nápravu problémů v oblasti back-office procesů a regulatorního reportingu. Právě tyto nedostatky byly od roku 2020 terčem sankcí ze strany bankovních regulátorů.

Ne všechny části skupiny však držely tempo se zbytkem banky. Divize bankovnictví vedená Viseem Raghavanem byla jedinou z pěti obchodních jednotek, která nedosáhla pozitivní provozní páky. Poplatkové výnosy sice meziročně vzrostly o 12 % na 1,23 miliardy dolarů, přesto zaostaly za průměrným odhadem analytiků ve výši 1,27 miliardy dolarů. Tento výsledek navíc přišel po mimořádně silném čtvrtém kvartálu, kdy poplatky z poradenství při fúzích a akvizicích prudce vzrostly.

Pozitivní zprávou pro investory je i vývoj klíčového ukazatele profitability. Citigroup dříve odhadovala, že návratnost hmotného vlastního kapitálu se letos dostane do pásma 10 až 11 %. Už v prvním čtvrtletí však dosáhla 13,1 %, zatímco před rokem činila 9,1 %.  

Výsledky znamenají další zářez do pažby ředitelky Jane Fraser, která vede banku tradičně vnímanou jako slabšího hráče mezi velkými americkými domy. Akcie Citigroup letos do pondělí posílily o 8,2 %, což je nejvíce ze šesti největších amerických bank. V předobchodní fázi pak přidávají další procento.

Z jednotlivých byznysových linií stojí za zmínku také spotřebitelské kreditní karty, nyní fungující jako samostatná jednotka. Jejich tržby vzrostly o 4 %, a to díky vyšším útratám klientů a růstu počtu nových účtů. Banka však zároveň navýšila rezervy na úvěrové ztráty s odkazem na „zvýšenou nejistotu v makroekonomickém výhledu“.

Velmi silný výkon podala rovněž divize služeb, která zajišťuje globální platební a peněžní toky pro korporace a vlády. Její tržby v prvním čtvrtletí vzrostly o 17 % na 6,1 miliardy dolarů. Správa majetku, nově zahrnující i retailové bankovnictví, zvýšila výnosy o 11 %. V této oblasti se navíc objevily informace, že vedení banky zvažovalo akvizici jiné banky nebo wealth brokerage.



Čtěte více:

JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
14.04.2026 13:14
JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
JPMorgan v prvním čtvrtletí překvapila mimořádně silnými výsledky v ob...
BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
14.04.2026 13:29
BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
Největší světový správce aktiv na svět BlackRock překonal odhady trhu,...
Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
14.04.2026 13:34
Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
Stát zahájí letos v červnu první kroky k plánovanému zestátnění energe...


Aktuální komentáře
14.04.2026
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
11:00Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
10:36Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
10:03Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?
9:48Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI
9:21Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě
8:43Nejistota kolem Hormuzu pokračuje, OpenAI čelí otázkám ohledně valuace a Rolls-Royce SMR má kontrakt na tři reaktory  
6:05Block: Vliv umělé inteligence na zaměstnanost se znatelně projeví na akciovém trhu
13.04.2026
17:41Prémiové americké akcie a „AI“ nový normál
16:48Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o 14 procent
16:31PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna  
15:04OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
14:00Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu
12:08Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům  

