JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled

v prvním čtvrtletí překvapila mimořádně silnými výsledky v obchodování, které dosáhly historického maxima. Přesto vedení snížilo celoroční výhled a varovalo před rostoucími riziky spojenými s geopolitikou, energií i globální fiskální nerovnováhou. Akcie v pre-marketu klesají o necelé procento.
Trading banky vykázal v prvních třech měsících roku své historicky nejvyšší čtvrtletní výnosy, přičemž ty překonaly předchozí rekord o téměř 2 miliardy dolarů. Celkové výnosy z tradingu tak vyletěly na 11,6 miliardy dolarů, to je o 20 % více než v předchozím roce. Dokonce i trading segmentu FICC si v tomto čtvrtletí zapsal 7,08 miliardy dolarů, což je jejich druhý nejlepší výsledek v historii. Naproti tomu stejné oddělení u Goldmanů včera oznámilo překvapivý pokles.
Nahoru vystřelily také výnosy z investičního bankovnictví (+38 % meziročně, 3,14 miliardy USD vs odhad 2,73 miliardy USD), z poradenství (+82 % meziročně, 1,27 miliardy USD vs odhad 1,01 miliardy USD) a z upisování akcií (+46 % meziročně, 472 milionů USD vs odhad 453,2 milionů USD).
Odvětví private credit v hodnotě 1,8 bilionu dolarů se stalo ústředním bodem obav, že žádosti o výplaty a dopad umělé inteligence budou tento sektor zatěžovat. „V celkovém schématu věcí soukromé úvěry pravděpodobně nepředstavují systémové riziko,“ napsal Dimon ve svém výročním dopise akcionářům začátkem tohoto měsíce. „Až tu budeme mít úvěrový cyklus, což se jednoho dne stane, ztráty ze všech pákových úvěrů budou obecně vyšší, než se očekávalo, v porovnání s celým prostředím. Je to proto, že se mírně oslabují úvěrové standardy prakticky napříč celou společností.“
JPMorgan v prvním čtvrtletí zvýšila objem finančních prostředků vyčleněných na potenciálně ohrožené úvěry o 191 milionů dolarů, což je méně, než analytici očekávali. Celkové náklady mezitím v tomto čtvrtletí dosáhly 26,9 miliardy dolarů, což je více, než se očekávalo.
Zisk na akcii činil za první kvartál 5,94 USD. Čistý úrokový výnos vzrostl o 9 % na 25,4 miliardy dolarů.
Přesto ale banka snížila svůj celoroční výhled na 103 miliard dolarů, kde se původně nacházel před únorovou aktualizací pro investory, kdy navýšila odhad na 104,5 miliardy dolarů. v únoru uvedl, že letos očekává výdaje ve výši přibližně 105 miliard dolarů, bez započítání nákladů na právní zastoupení, a toto číslo v úterý znovu potvrdil.
„Americká ekonomika zůstala v tomto čtvrtletí odolná, spotřebitelé stále vydělávali a utráceli a podniky byly stále zdravé,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Jamie Dimon. „Zároveň tu ale je čím dál komplexnější soubor rizik – jako je geopolitické napětí a války, volatilita cen energií, obchodní nejistota, velké globální fiskální deficity a zvýšené ceny aktiv.“