Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum

15.04.2026 15:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Německý výrobce polovodičového vybavení Aixtron (Investiční tipy) si buduje pozici jednoho z nejzajímavějších evropských titulů spojených s rozvojem umělé inteligence. Akcie společnosti ve středu posílily až o 17 procent a dostaly se na nejvyšší úroveň za téměř čtvrt století poté, co firma zvýšila celoroční výhled hospodaření.

K vylepšenému výhledu Aixtron sáhl především díky silné poptávce v segmentu optoelektroniky. Společnost vyrábí specializovaná zařízení pro produkci kompozitních polovodičů, které nacházejí uplatnění v AI infrastruktuře díky vyšší energetické efektivitě oproti tradičním křemíkovým čipům. Více jsme o společnosti psali letos v únoru: Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie

Optimismus investorů kolem Aixtronu postupně sílí zhruba posledního půl roku, všímá si agentura Bloomberg. Trh sází na to, že vysoce specializované výrobní technologie společnosti budou nabývat stále většího významu s tím, jak se rozšiřují datová centra a AI sítě.

Firma nově očekává, že celoroční tržby dosáhnou až 590 milionů eur, zatímco dosud počítala maximálně s 550 miliony. Podle vedení je důvodem „výrazně silnější poptávka, než se původně očekávalo“ v prvním čtvrtletí letošního roku.

„Disponujeme klíčovým výrobním nástrojem pro novou generaci fotonických komponent, které tvoří základ komunikace mezi čipy, servery i celými datovými centry v éře umělé inteligence,“ uvedl generální ředitel Felix Grawert.

Růst akcií, jenž vytáhl tržní kapitalizaci Aixtronu na 4,6 miliardy eur, je výrazným obratem oproti předchozím rokům, kdy byla expozice společnosti na průmyslových a automobilových trzích vnímána jako slabina. Třeba v roce 2024 akcie klesly o více než 60 procent. Až loni se trend začal obracet s růstem o 14 procent.

Současná rally však vyhnala ocenění akcií až moc vysoko. Titul se nyní obchoduje za více než 50násobek očekávaného zisku, což je přibližně dvojnásobek pětiletého průměru. Někteří analytici proto považují aktuální valuaci za příliš napjatou.

„Domníváme se, že náročné ocenění už z velké části odráží střednědobý růstový potenciál společnosti,“ uvedl analytik Deutsche Bank Michael Kuhn, který akcii nadále hodnotí s doporučením držet.

Přesto zůstává celkové naladění analytiků spíše pozitivní. Podle dat Bloombergu má Aixtron osm nákupních doporučení, osm neutrálních a dvě doporučení k prodeji.

Zdroj foto: Aixtron



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět