Kanadský AI start-up Cohere se dohodl na koupi německého protějšku Aleph Alpha

Kanadský start-up Cohere zaměřený na umělou inteligenci se dohodl na převzetí svého německého protějšku Aleph Alpha. Oznámily to dnes firmy, kupní cenu ale nezveřejnily. Podle zdrojů listu Financial Times by se hodnota sloučené skupiny měla pohybovat kolem 20 miliard dolarů (téměř 420 miliard Kč). Transakce přichází v době, kdy se západní země snaží snížit závislost na velkých amerických technologických společnostech, uvedla agentura AFP.
"Cílem je nabídnout a zabezpečit podnikům a státům nezávislou a suverénní alternativu v době rostoucí koncentrace AI," uvedly firmy. Podle německého ministra pro digitalizaci Karstena Wildbergera spojením podnikům vznikne "globální šampion" v oblasti AI.
Investorem ve společnosti Aleph Alpha je maloobchodní skupina Schwarz Gruppe. Ta je mateřským podnikem maloobchodních řetězců Lidl a Kaufland, nabízí ale i cloudové služby. Schwarz Gruppe nyní do firmy Cohere investuje 600 milionů dolarů, píše agentura Reuters.
Odvětví umělé inteligence zažívá od roku 2022 prudký růst. Mezi dominantní hráče v tomto sektoru patří americká společnost OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT, a její čínský konkurent Deepseek.
Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.