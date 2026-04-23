Nokia překvapila silným ziskem, boduje díky AI a sázce na restrukturalizaci

v prvním čtvrtletí překvapila vyšším ziskem a potvrdila, že její restrukturalizace a sázka na umělou inteligenci a datová centra začíná přinášet výsledky. Akcie v Helsinkách rostou o 6,5 % na 10,19 EUR.
Nokia navýšila upravený zisk za první čtvrtletí na 281 milionů eur, což je významně nad očekáváním 244 milionů eur. Společnost „začala rok solidně,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Justin Hotard, podle nějž se firma pohybuje „nad středem“ svého celoročního výhledu upraveného provozního zisku ve výši 2 až 2,5 miliardy eur.
Jde o první zisk, který odráží reorganizaci jejího podnikání do dvou klíčových divizí: divize Síťové infrastruktury zahrnuje konektivitu AI datových center, zatímco divize Mobilní infrastruktury zahrnuje mobilní zařízení. Většinu svých zbývajících, nepodstatných aktivit vyčlenila do segmentu portfoliových podniků a samostatně vyčlenila obranný byznys.
Celkové čisté tržby za dané období dosáhly 4,5 miliardy eur při odhadu analytiků 4,6 miliardy eur. Tržby divize Síťové infrastruktury dosáhly 1,83 miliardy dolarů, což je mírně pod odhady analytiků ve výši 1,9 miliardy dolarů. Tržby z mobilní infrastruktury dosáhly 2,5 miliardy dolarů, což naopak odhady překonalo. A i když Síťové infrastruktury lehce zklamaly, došlo zde k velkému růstu od zákazníků v oblasti umělé inteligence a cloudu, uvedl Hotard. Za reportovaný kvartál zaregistrovala tato divize objednávky ve výši 1 miliardy eur.
Společnost koncem loňského roku zefektivnila své podnikání a zaměřila se na propojení datových center. Spoléhá tak na globální boom výdajů na umělou inteligenci, který by měl podpořit tržby. Zaměřila se ale i na dodávky páteřních sad pro mobilní telefonní sítě, což je oblast, která v posledních letech stagnovala, protože se nenaplnily očekávané výdaje operátorů na modernizaci.
Výrobce čipů loni v koupil podíl v hodnotě 1 miliardy dolarů a bude jí dodávat AI počítače pro bezdrátové sítě. Zákaznické zkušební verze budou zahájeny už letos, přičemž 10 klientů se zavázalo ke spolupráci s Nokií, uvedl Hotard. také úzce spolupracuje s potenciálními společnostmi v oblasti umělé inteligence a cloudu na návrhu síťových systémů na míru a očekává opakované nákupy, uvedl v rozhovoru.
Akcie společnosti se za poslední rok téměř zdvojnásobily, a to díky optimismu investorů ohledně jejího obratu v oblasti umělé inteligence. očekává rostoucí poptávku po AI agentech, kteří mohou provádět úkoly s minimálním lidským zásahem, a po průmyslových AI aplikacích, uvedl Hotard na tiskové konferenci. Řekl, že v segmentu Síťové infrastruktury očekává složenou roční míru růstu ve výši 14 %.
Hotard nicméně zopakoval varování konkurenta Ericssonu z minulého týdne ohledně rostoucích cen čipů a delších dodacích lhůt. tyto náklady přenese na ostatní a zoptimalizuje design produktů, aby udržela výdaje na nízké úrovni, uvedl. Dodal ale, že společnost nevidí podstatný dopad války USA s Íránem.