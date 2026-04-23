Nokia překvapila silným ziskem, boduje díky AI a sázce na restrukturalizaci

Nokia překvapila silným ziskem, boduje díky AI a sázce na restrukturalizaci

23.04.2026 10:58
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Nokia v prvním čtvrtletí překvapila vyšším ziskem a potvrdila, že její restrukturalizace a sázka na umělou inteligenci a datová centra začíná přinášet výsledky. Akcie v Helsinkách rostou o 6,5 % na 10,19 EUR.

Nokia navýšila upravený zisk za první čtvrtletí na 281 milionů eur, což je významně nad očekáváním 244 milionů eur. Společnost „začala rok solidně,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Justin Hotard, podle nějž se firma pohybuje „nad středem“ svého celoročního výhledu upraveného provozního zisku ve výši 2 až 2,5 miliardy eur.

Jde o první zisk, který odráží reorganizaci jejího podnikání do dvou klíčových divizí: divize Síťové infrastruktury zahrnuje konektivitu AI datových center, zatímco divize Mobilní infrastruktury zahrnuje mobilní zařízení. Většinu svých zbývajících, nepodstatných aktivit vyčlenila do segmentu portfoliových podniků a samostatně vyčlenila obranný byznys.

Celkové čisté tržby za dané období dosáhly 4,5 miliardy eur při odhadu analytiků 4,6 miliardy eur. Tržby divize Síťové infrastruktury dosáhly 1,83 miliardy dolarů, což je mírně pod odhady analytiků ve výši 1,9 miliardy dolarů. Tržby z mobilní infrastruktury dosáhly 2,5 miliardy dolarů, což naopak odhady překonalo. A i když Síťové infrastruktury lehce zklamaly, došlo zde k velkému růstu od zákazníků v oblasti umělé inteligence a cloudu, uvedl Hotard. Za reportovaný kvartál zaregistrovala tato divize objednávky ve výši 1 miliardy eur.

Společnost koncem loňského roku zefektivnila své podnikání a zaměřila se na propojení datových center. Spoléhá tak na globální boom výdajů na umělou inteligenci, který by měl podpořit tržby. Zaměřila se ale i na dodávky páteřních sad pro mobilní telefonní sítě, což je oblast, která v posledních letech stagnovala, protože se nenaplnily očekávané výdaje operátorů na modernizaci.

Výrobce čipů Nvidia loni v Nokii koupil podíl v hodnotě 1 miliardy dolarů a bude jí dodávat AI počítače pro bezdrátové sítě. Zákaznické zkušební verze budou zahájeny už letos, přičemž 10 klientů se zavázalo ke spolupráci s Nokií, uvedl Hotard. Nokia také úzce spolupracuje s potenciálními společnostmi v oblasti umělé inteligence a cloudu na návrhu síťových systémů na míru a očekává opakované nákupy, uvedl v rozhovoru.

Akcie společnosti Nokia se za poslední rok téměř zdvojnásobily, a to díky optimismu investorů ohledně jejího obratu v oblasti umělé inteligence. Nokia očekává rostoucí poptávku po AI agentech, kteří mohou provádět úkoly s minimálním lidským zásahem, a po průmyslových AI aplikacích, uvedl Hotard na tiskové konferenci. Řekl, že v segmentu Síťové infrastruktury očekává složenou roční míru růstu ve výši 14 %.

Hotard nicméně zopakoval varování konkurenta Ericssonu z minulého týdne ohledně rostoucích cen čipů a delších dodacích lhůt. Nokia tyto náklady přenese na ostatní a zoptimalizuje design produktů, aby udržela výdaje na nízké úrovni, uvedl. Dodal ale, že společnost nevidí podstatný dopad války USA s Íránem.

 
 

23.04.2026
12:19Akcie ServiceNow po výsledcích prudce oslabily, firemní zakázky se kvůli válce na Blízkém východě zpozdily
11:57Evropě se nedaří navázat na americký růst. Podceňuje trh íránský problém?  
11:13Tesla nad odhady trhu, investory však znepokojují rostoucí kapitálové výdaje  
10:58Nokia překvapila silným ziskem, boduje díky AI a sázce na restrukturalizaci
10:34Prodej aut v EU v březnu vzrostl o 12,5 procenta, daří se BYD i Tesle
10:17Výhled na výsledky Monety: Hypotéky a poplatky táhnou, tlak na riziko roste  
10:13UNICAPITAL Invest VI a.s.: Výroční zpráva 2025
9:21CSG získala další zakázku na munici za téměř 250 milionů eur
8:56Rozbřesk: ČNB nemusí zvyšovat úrokové sazby. Prozatím
8:44České dividendy v centru pozornosti, příměří uklidňuje trhy a Tesla zvyšuje investice do AI a robotiky  
22.04.2026
22:42Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou
22:02Akcie se držely poblíž maxim, výrobci čipů rostli 16. den v řadě  
17:47Hledání lepších systémů i pokusy o monetární absolutismus
17:45ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Návrh dividendy společnosti ČEZ: 42 Kč na akcii
17:05ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
16:46Cyklus AI známky churavění nejeví, výsledky ASM překonaly očekávání na všech frontách  
15:53Německá vláda zhoršila odhad růstu ekonomiky na 0,5 procenta
15:38GE Vernova hlásí silné výsledky a zvyšuje výhled. Akcie míří na nová maxima
14:43Boeing snižuje odliv hotovnosti, přispěly k tomu nejvyšší dodávky letadel od 2019
13:40Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny

