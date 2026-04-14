Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?

Je překvapivé, s jakým optimismem reagují trhy i na drobné náznaky možného poklesu napětí na Blízkém východě. Například po včerejší poznámce J. D. Vance o tom, že míč je na straně Teheránu a náznacích, že diplomatické kontakty pokračují, ropa opět poklesla pod 100 USD/barel. Investoři jako by nechtěli věřit tomu, že dvojitá blokáda Hormuzského průlivu tu s námi bude delší dobu. Kdo ví? Pokud by však tomu tak bylo, musely by být ceny ropy i LNG na světových trzích pravděpodobně daleko vyšší. Blíží se totiž čas, kdy dojedou do svých finálních destinací poslední lodě, které na konci února stačily opustit Hormuz (podle Financial Times kolem 20. dubna dorazí do Malajsie a Austrálie). Co bude potom?
Již nyní podle dostupných zpráv rafinérie v Asii omezují svou produkci, a to přesto, že v posledních týdnech čerpaly rezervní zásoby a snažily se rekordně nakupovat ropu z alternativních zdrojů – USA, Kanada a Severní moře. A proto se výpadky dodávek jednoduše těžko časem vyhnou i evropským rafinériím. To je vidět i na prémiích, které se platí za fyzické dodání ropy. Zatímco nejbližší futures kontrakty sice poklesly, prémie za fyzické dodání ropy v Evropě prudce vzrostla a v posledních dnech dosahovala až 50 USD za barel (viz například analýza fyzických dodávek zde).
Co to znamená? Jednoduše řečeno, trhy sice věří, že se situace musí do jednoho až dvou měsíců uklidnit. Na druhou stranu aktuálně na fyzickém trhu nechce skoro nikdo prodávat – evropské a asijské rafinérie agresivně bojují o veškeré dostupné dodávky. A čím bude výpadek delší, tím bude samozřejmě tlačit ceny více vzhůru a omezovat produkci rafinérií i spotřebu jejich produktů v těch koutech světa, kde si vysoké ceny nebudou moci dovolit. Již nyní Filipíny, Indonésie nebo Vietnam plánují, jak omezovat spotřebu.
Evropy se sice omezování výroby a spotřeby zatím přímo netýká, to se však může časem změnit. My v našem základním scénáři (předpokládá konec konfliktu v nejbližší době) i extrémním scénáři (konec do 3 měsíců) počítáme s tím, že na Evropu dopadne konflikt primárně skrze vysoké ceny (jak ropy, tak LNG), a nikoliv skrze výrazné fyzické výpadky v dodávkách. Vysoké ceny se primárně promítnou do inflace, zatímco dopady do HDP budou nižší. Pokud však Hormuz bude „vzduchotěsně uzavřen“ velmi dlouhou dobu (3 měsíce a více), dojde podle řady energetických expertů i na Evropu. Pak bychom vedle výrazně vyšší inflace pozorovali i v Evropě zásadnější výpadky v dodávkách, destrukci poptávky a výrazné dopady do ekonomické aktivity…, tomu zatím trhy příliš nevěří.
Koruna
Opadající napětí na ropném trhu a výsledek maďarských voleb se koruně líbí a dostala se do blízkosti 24,35 EUR/CZK. Situaci na globálních energetických trzích však dál považujeme za extrémně napjatou (viz úvodník) a jakýkoliv obrat na trhu může koruna pocítit negativně. To vše nehledě na stávající regionální optimismus a dnešní inflační čísla.
Eurodolar
Eurodolar se během pondělní seance vrátil nad 1,17 společně s tím, jak ropa korigovala své zisky podpořené americkou blokádou Hormuzského průlivu. Trhy za dané situace nepropadají skepsi, naopak s relativním optimismem vyhlížejí další kola americko-íránského jednání a svižné uzavření mírových dohod. A to dolaru – jakožto bezpečnému přístavu – nehraje do karet. Z našeho pohledu je ale situace na ropném trhu stále extrémně napjatá a spíše než bezprostřední úlevu považujeme za vážné riziko další nárůst cen ropy, což by dolar opětovně povzbudilo.