Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?

14.04.2026 10:03
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Je překvapivé, s jakým optimismem reagují trhy i na drobné náznaky možného poklesu napětí na Blízkém východě. Například po včerejší poznámce J. D. Vance o tom, že míč je na straně Teheránu a náznacích, že diplomatické kontakty pokračují, ropa opět poklesla pod 100 USD/barel. Investoři jako by nechtěli věřit tomu, že dvojitá blokáda Hormuzského průlivu tu s námi bude delší dobu. Kdo ví? Pokud by však tomu tak bylo, musely by být ceny ropy i LNG na světových trzích pravděpodobně daleko vyšší. Blíží se totiž čas, kdy dojedou do svých finálních destinací poslední lodě, které na konci února stačily opustit Hormuz (podle Financial Times kolem 20. dubna dorazí do Malajsie a Austrálie). Co bude potom?

Již nyní podle dostupných zpráv rafinérie v Asii omezují svou produkci, a to přesto, že v posledních týdnech čerpaly rezervní zásoby a snažily se rekordně nakupovat ropu z alternativních zdrojů – USA, Kanada a Severní moře. A proto se výpadky dodávek jednoduše těžko časem vyhnou i evropským rafinériím. To je vidět i na prémiích, které se platí za fyzické dodání ropy. Zatímco nejbližší futures kontrakty sice poklesly, prémie za fyzické dodání ropy v Evropě prudce vzrostla a v posledních dnech dosahovala až 50 USD za barel (viz například analýza fyzických dodávek zde).

Co to znamená? Jednoduše řečeno, trhy sice věří, že se situace musí do jednoho až dvou měsíců uklidnit. Na druhou stranu aktuálně na fyzickém trhu nechce skoro nikdo prodávat – evropské a asijské rafinérie agresivně bojují o veškeré dostupné dodávky. A čím bude výpadek delší, tím bude samozřejmě tlačit ceny více vzhůru a omezovat produkci rafinérií i spotřebu jejich produktů v těch koutech světa, kde si vysoké ceny nebudou moci dovolit. Již nyní Filipíny, Indonésie nebo Vietnam plánují, jak omezovat spotřebu.

Evropy se sice omezování výroby a spotřeby zatím přímo netýká, to se však může časem změnit. My v našem základním scénáři (předpokládá konec konfliktu v nejbližší době) i extrémním scénáři (konec do 3 měsíců) počítáme s tím, že na Evropu dopadne konflikt primárně skrze vysoké ceny (jak ropy, tak LNG), a nikoliv skrze výrazné fyzické výpadky v dodávkách. Vysoké ceny se primárně promítnou do inflace, zatímco dopady do HDP budou nižší. Pokud však Hormuz bude „vzduchotěsně uzavřen“ velmi dlouhou dobu (3 měsíce a více), dojde podle řady energetických expertů i na Evropu. Pak bychom vedle výrazně vyšší inflace pozorovali i v Evropě zásadnější výpadky v dodávkách, destrukci poptávky a výrazné dopady do ekonomické aktivity…, tomu zatím trhy příliš nevěří.

Koruna

Opadající napětí na ropném trhu a výsledek maďarských voleb se koruně líbí a dostala se do blízkosti 24,35 EUR/CZK. Situaci na globálních energetických trzích však dál považujeme za extrémně napjatou (viz úvodník) a jakýkoliv obrat na trhu může koruna pocítit negativně. To vše nehledě na stávající regionální optimismus a dnešní inflační čísla.

Eurodolar

Eurodolar se během pondělní seance vrátil nad 1,17 společně s tím, jak ropa korigovala své zisky podpořené americkou blokádou Hormuzského průlivu. Trhy za dané situace nepropadají skepsi, naopak s relativním optimismem vyhlížejí další kola americko-íránského jednání a svižné uzavření mírových dohod. A to dolaru – jakožto bezpečnému přístavu – nehraje do karet. Z našeho pohledu je ale situace na ropném trhu stále extrémně napjatá a spíše než bezprostřední úlevu považujeme za vážné riziko další nárůst cen ropy, což by dolar opětovně povzbudilo.

 

Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
12.04.2026 9:42
Současné geopolitické dění a jeho dopad na ceny ropy a paliv jsou pod...
Spojené státy chtějí po nedohodě zprůchodnit Hormuz a naopak blokovat Írán. Ceny ropy rostou
13.04.2026 7:49
Americké vojenské síly začnou od dnešního odpoledne s blokádou íránský...
PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna
13.04.2026 16:31
Víkend nepřinesl dohodu a ukončení íránské války. Naopak, po krachu je...
OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
13.04.2026 15:04
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížila výhled globální poptá...
Nejistota kolem Hormuzu pokračuje, OpenAI čelí otázkám ohledně valuace a Rolls-Royce SMR má kontrakt na tři reaktory
14.04.2026 8:43
Geopolitické napětí na Blízkém východě zůstává vysoké. Spojené státy a...


Váš názor
  • Přidat názor
    Ropa a trhy
    14.04.2026 11:45

    Trhy nejspíš pragmaticky vnímají, že dlouhodobě cena nad 100 USD/barel není udržitelná. Válka se sice může ještě opět rozhořet, ale pokud pod pojmem "trhy" vnímáme akciové indexy, tak věří, že si to světová ekonomika nemůže dovolit. Donald by si tím podřezal volby na podzim v USA ( což asi stejně již udělal ). Tedy je to spíše pragmatická kalkulace. Já osobně již spekuluji na pokles ceny ropy. V akciích jsem spíše v defenzivních titulech a v uranových technologiích + těžaři zlata a stříbra
    TAYCAN
    • Přidat názor
      Re: Ropa a trhy
      14.04.2026 14:33

      Věřit, že Trump se chová racionálně a neudělá nic, co by mu podřízlo větev u mid-terms je ... Jak to jen říct? Bláhové? Já předpokládám, že budeme svědky dalšího:" mysleli jsem to dobře, ale dopadlo to jako vždycky" I když tentokrát to nebudou rusové, ale američani. Jinak drahá ropa je problém pro všechny, ale její fyzický nedostatek (obří problém) by se USA vyhnul.
      ..
      • Přidat názor
        Ropa a trhy
        14.04.2026 15:16

        Vlastně to ani není důležité, jak se zachová. Jestli racionálně nebo iracionálně. Ropy nedostatek není, jen distribuční problém trhu. Poptávka je slabá již nyní. Ropa se na těchto cenách se dlouho neudrží. Je to otázka měsíců. Krátkodobá volatilita je pravděpodobná
        TAYCAN
    • Přidat názor
      Re: Ropa a trhy
      14.04.2026 12:17

      Nemyslím si... když mohl svět fungovat s cenou ropy cca. 110 dolarů za barel před 15 lety (v letech 2011 až do poloviny roku 2014. !!..), ..tak nyní by mohl klidně žít i s cenou 120 až 130 dolarů za barel - navíc vliv ropy byl tehdy na ekonomiku o dost vyšší než nyní. ...... ...... https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTEU elektromobilita tehdy fakticky ještěneexistovala (kromě Toyoty Prius) ....samozřejmě, politicky by to však Trump asi "nerozchodil"
      SFX
      • Přidat názor
        4% jsou klíč
        14.04.2026 14:02

        Je to jednoduché, pokud ropa bude tvořit 4% nákladů ke světovému HDP, tak je recese nevyhnutelná. Ropa může krátkodobě stát i 180 USD/barel, ale není to udržitelné !!! Ropa je nejvíce regulovaná komodita a nejlepší lék na drahou ropu je drahá ropa. Osobně jsem zvědavý, kam až ropa spadne, až se válka uklidní. Čím delší bude doba vysoké ceny, tím větší pád pak bude. A je to logické. Vyšší cena = nižší poptávka + vyšší těžba ( nyní USA a Kanada )
        TAYCAN
        • Přidat názor
          Re: 4% jsou klíč
          14.04.2026 14:15

          Proti letům 2011-2014 je slabší poptávka což zmiňujete, a právě proto se cena drží níže. A je to i kvůli částečnému přechodu na elektřinu. Slabší Čína. Ropa má nyní o něco slabší pozici než v letech 2011-2014
          TAYCAN
  • Přidat názor
    Írán potřebuje čas
    14.04.2026 10:38

    čeká na protiraketové systémy z Číny a vyhrabává zasypané úkryty raket, možná i ten uran. O nic jiného v současných "jednáních " nejde.
    Ticino
    • Přidat názor
      Re: Írán potřebuje čas
      14.04.2026 12:51

      Njn, Číně se to zablokování íránských přístavů určitě líbit nebude. Čekám, že tentokráte to oni mudžahedínům dodají rakety země-vzduch a navrch i země-voda.
      Pedol1
      • Přidat názor
         
        14.04.2026 14:28

        Jenže Íránci potřebují spíš rakety země letadlo a země loď.
        ..
