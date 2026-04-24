Moneta zahájila rok silnými výsledky a splnila očekávání trhu

24.04.2026 7:57
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Moneta Money Bank splnila v prvním čtvrtletí letošního roku očekávání trhu, když její čistý zisk meziročně vzrostl o osm procent na 1,6 miliardy korun. Výsledek podpořil především růst úrokových výnosů díky silné úvěrové aktivitě, zatímco kvalita portfolia zůstala stabilní a kapitálová pozice banky pohodlně překračuje regulatorní i interní cíle. Vedení banky potvrdilo plnění finančních ambicí pro celý rok 2026 i střednědobý výhled.

Monetě narostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 8 procent na 1,6 miliardy korun v souladu s odhady Patrie, k čemuž přispěl především růst provozních výnosů o 4,8 procenta na 3,5 miliardy korun (vs odhad Patrie 3,6 mld. Kč). Návratnost hmotného kapitálu činí 21,6 procenta.

„Za první čtvrtletí jsme doručili dobré výsledky. Jsem si jistý, že jsme na dobré cestě splnit finanční cíle pro rok 2026, ke kterým jsme se našim akcionářům zavázali,“ uvedl CEO Tomáš Spurný.

Čistý výnos z úroků vzrostl o 7,7 procenta na 2,5 miliardy korun v souladu s odhady Patrie díky pokračujícímu růstu nově poskytnutých úvěrů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 1,8 procenta na 863 milionů korun (vs odhad Patrie 880 mil. Kč). 

Provozní náklady se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o 1 procento na 1,5 miliardy korun v souladu s odhady Patrie. Náklady na zaměstnance se zvýšily o 8,5 procenta na 661 milionů korun, ale vykompenzovaly je nižší správními náklady a nižší náklady na odpis majetku.

Náklady na riziko dosáhly v prvním čtvrtletí 160 milionů korun (vs odhad Patrie 146 mil. Kč), což při anualizaci odpovídá 22 bazickým bodům průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. Podíl úvěrů v selhání zůstal stabilní na úrovni 1 procenta.

Kapitálová přiměřenost dosáhla 17,88 procenta, což je dostatečně nad kapitálovým cílem vedení 15,25 procenta. Nadbytečný kapitál Tier 1 činil k 31. březnu 2,1 miliardy korun.

V únoru Česká národní banka snížila Bance minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL) o 30 bazických bodů na 16,8 procenta celkového objemu rizikové expozice. V návaznosti na tuto změnu byl cílový ukazatel MREL stanovený vedením snížen na 22,05 procenta. K 31. březnu dosáhl ukazatel MREL úrovně 26,97 procenta.

Moneta potvrdila svůj střednědobý výhled z 3. února na období 2026–2030, ve kterém očekává dosažení kumulovaného čistého zisku minimálně ve výši 37,1 miliardy korun. To představuje nárůst o 39,1 procenta oproti vykázanému kumulovanému čistému zisku v předchozím pětiletém období. Pro rok 2026 skupina MONETA nadále cílí na dosažení čistého zisku ve výši minimálně 6,6 miliardy korun.

vyhled
Tento týden schválila Valná hromada MONETA Money Bank výplatu dividendy za loňský rok v celkové výši 5,9 miliardy korun, což představuje 11,5 koruny na akcii.

 

24.04.2026
11:36Po poklesu budou polovodiče táhnout trhy vzhůru  
11:25Zmrtvýchvstání Intelu: Akcie letos narostly o 80 procent a příběh nekončí  
9:49Moneta doručila silný úrokový výnos, optimismus ale již je v ceně započítán  
8:51ČEZ jedná o změnách struktury, Moneta bez dividendy i překvapení a Meta a Microsoft propouštějí  
8:45MONETA Money Bank, a.s.: Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2026 vzrostl na 1,6 mld. Kč
8:40Komerční banka, a.s.: Oznámení o přijatých usneseních z jednání Valné hromady
8:29J&T FINANCE GROUP SE: Výroční zpráva za rok 2025
7:57Moneta zahájila rok silnými výsledky a splnila očekávání trhu
23.04.2026
22:01Zámořské indexy po maximech ztrácely  
16:47Analytický radar: Patria představuje Watchlist - investiční inspirace z hledáčku analytiků
16:22Akcionáři KB schválili návrh vedení vyplatit hrubou dividendu 95,60 Kč na akcii
15:55Portfolio 60/40: Akcie naceněny na revoluci, dluhopisy na „byznys jako obvykle“?
15:28Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení
13:48Vedení ČEZ navrhlo vyčlenění nové dceřiné firmy, jde o první krok k zestátnění
13:13ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Valná hromada společnosti ČEZ
13:03SK Hynix prudce zvýšila zisk díky pamětím pro AI. Trh ale váhá, jak dlouho boom vydrží  
12:19Akcie ServiceNow po výsledcích prudce oslabily, firemní zakázky se kvůli válce na Blízkém východě zpozdily
11:57Evropě se nedaří navázat na americký růst. Podceňuje trh íránský problém?  
11:13Tesla nad odhady trhu, investory však znepokojují rostoucí kapitálové výdaje  
10:58Nokia překvapila silným ziskem, boduje díky AI a sázce na restrukturalizaci

