Valná hromada Monety schválila výplatu dividendy. Kolik a kdy akcionáři získají?

Valná hromada MONETA Money Bank schválila výplatu dividendy v celkové výši 5,9 miliardy korun, což představuje 11,5 koruny na akcii. Akcionáři zároveň schválili všechny ostatní body programu.
Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 73,14 % akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.
Dividenda ve výši 11,5 koruny na akcii bude vyplacena z čistého zisku banky za rok 2025. Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni, tj. 27. dubnu 2026. Dividenda bude vyplacena bezhotovostně dne 15. května 2026. „I po jejím vyplacení bude banka nadále splňovat veškeré kapitálové požadavky dle právních předpisů a doporučení ČNB,“ uvedla Moneta.
Loni byla dividenda v součtu jarní a podzimní mimořádné výplaty vyšší. Loni na jaře akcionáři Monety schválili vyplacení hrubé dividendy deset korun na akcii a potom na podzim ještě mimořádnou hrubou dividendu čtyři koruny na akcii. Ta byla vyplacená z nerozděleného zisku banky z minulých let.
Valná hromada dále schválila řádnou individuální a konsolidovanou účetní závěrku banky za rok končící 31. prosince 2025. Akcionáři rovněž přijali změnu politiky odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a odsouhlasili zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2025. Na valné hromadě byly také akcionářům prezentovány zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky, zpráva o činnosti a vyjádření dozorčí rady i zpráva o činnosti výboru pro audit.
Čistý zisk Monety Money Bank za loňský rok meziročně stoupl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun. Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Ta dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.
(Zdroj: Moneta, Patria, čtk)