Pershing Square chce koupit Universal Music se štědrou prémii. Může ale narazit na odpor Bollorého

Pershing Square chce koupit Universal Music se štědrou prémii. Může ale narazit na odpor Bollorého

07.04.2026 10:25
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Fond Pershing Square Capital Management miliardáře Billa Ackmana předložil nabídku na převzetí Universal Music Group, která oceňuje toto největší hudební vydavatelství s výraznou prémií oproti tržní ceně, informuje Bloomberg. Transakce by přinesla akcionářům hotovost, podíl v nové společnosti i přesun primární kotace akcií do USA. Zároveň však vyžaduje souhlas klíčového akcionáře Vincenta Bollorého.

Pershing Square Capital Management nabídl koupi Universal Music Group, což by podle fondu Billa Ackmana ohodnotilo toto největší hudební vydavatelství na světě 78% prémií oproti jeho poslední uzavírací ceně. Akcionáři, kteří s dohodou souhlasí, získají 9,4 miliardy eur, tedy 5,05 eur na akcii, plus 0,77 akcie nové společnosti za každou drženou akcii Universal Music. Pershing Square odhadla hodnotu nabídky na 30,40 eur na akcii. Zástupci UMG a hlavního akcionáře Vivendi SE se odmítli vyjádřit.

Akcie UMG v Amsterdamu rostou o 14 % na 19,46 EUR poté, co předtím vyskočily až o 24 %, což byl největší intradenní zisk od uvedení akcií na burzu v roce 2021. Do konce minulého týdne společnost za posledních 12 měsíců ztratila 26 % své tržní hodnoty a při posledním uzavření ve čtvrtek byla její hodnota oceněna na 31,4 miliardy EUR. Tato dohoda by také přesunula primární kotovaci akcií UMG z Amsterdamu na newyorskou burzu, uvedl Pershing Square, a zrušila by přibližně 17 % akcií UMG.

UMG

Ackman navrhuje reorganizaci této nahrávací společnosti, která zastupuje umělce jako Taylor Swift a Drakea, poté, co její akcie klesaly. Aktivistický investor se spojil s vedením UMG a prosazuje kotaci této firmy na americké burze, aby se zvýšila hodnota jejích akcií. V dopise představenstvu UMG Ackman uvedl, že cenu akcií ovlivnila špatná organizace, včetně nedostatečného využití rozvahy společnosti a špatné komunikace s investory. V rámci transakce Ackman navrhl jmenovat předsedou představenstva Michaela Ovitze, bývalého prezidenta společnosti Walt Disney, a dva zástupce z Pershing Square.

„Cena akcií UMG klesla kvůli kombinaci problémů, které nesouvisejí s výkonností jejího hudebního byznysu, a co je důležité, všechny tyto problémy lze touto transakcí vyřešit,“ uvedl Ackman. Také uvedl, že akcie klesají kvůli nejistotě ohledně toho, co francouzský miliardář Vincent Bolloré nakonec udělá se svým podílem. Bolloré je největším akcionářem UMG s 18,5% podílem, a mediální holding Vivendi, rovněž ovládaný jeho rodinou, vlastní dalších 10 %.

Pokud Bolloré tento krok nepodpoří, „bude tento návrh od začátku úplně mrtvý,“ uvedl v poznámce Nicolas Marmurek, analytik společnosti Square Global, která se specializuje na fúze a akvizice. „Pochybujeme, že by Bolloré s takovými podmínkami souhlasil. A kdyby byl pro, tak by tuto transakci sám doporučil. Tohle je spíš krok Pershing Square, jehož cílem je předložit návrh přímo akcionářům.“

Ackman loni rezignoval na členství v představenstvu Universal Music Group s odvoláním na jiné závazky.

 
 

