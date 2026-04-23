Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Akcionáři KB schválili návrh vedení vyplatit hrubou dividendu 95,60 Kč na akcii

23.04.2026 16:22
Autor: ČTK

Akcionáři Komerční banky (KB) na dnešní valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky, řekla mluvčí banky Zuzana Čepelková.

Většinovým akcionářem KB je s podílem 60,4 procenta francouzská banka Société Générale. Komerční banka má přes 70 000 akcionářů, většina z nich jsou lidé z Česka.

Nárok na dividendu bude mít akcionář, který bude vlastnit akcie banky k 5. květnu 2026. Datum výplaty bylo určeno na 25. května 2026. Komerční bance loni meziročně stoupl čistý zisk o 4,7 procenta na 18,2 miliardy korun. Za rok 2024 byla dividenda 91,30 koruny na akcii, rovněž z celého ročního zisku.

S akciemi Komerční banky, která patří mezi největší peněžní ústavy v Česku, se obchoduje na pražské burze.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět