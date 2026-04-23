Akcionáři KB schválili návrh vedení vyplatit hrubou dividendu 95,60 Kč na akcii

Akcionáři (KB) na dnešní valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky, řekla mluvčí banky Zuzana Čepelková.
Většinovým akcionářem je s podílem 60,4 procenta francouzská banka . má přes 70 000 akcionářů, většina z nich jsou lidé z Česka.
Nárok na dividendu bude mít akcionář, který bude vlastnit akcie banky k 5. květnu 2026. Datum výplaty bylo určeno na 25. května 2026. loni meziročně stoupl čistý zisk o 4,7 procenta na 18,2 miliardy korun. Za rok 2024 byla dividenda 91,30 koruny na akcii, rovněž z celého ročního zisku.
S akciemi , která patří mezi největší peněžní ústavy v Česku, se obchoduje na pražské burze.