Akcie se držely poblíž maxim, výrobci čipů rostli 16. den v řadě

22.04.2026 22:02
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie se dnes obchodovaly blízko historických maxim poté, co sérii silných firemních výsledků podpořilo prodloužení příměří mezi USA a Íránem. Po dvoudenním poklesu se na trhy vrátila chuť riskovat a bitcoin výrazně posílil. Index S&P 500 se přiblížil novému rekordu, zatímco technologický sektor znovu patřil k hlavním tahounům růstu.

Index S&P 500 vzrostl o 1 % a dostal se jen několik bodů pod své historické maximum. Výrobci čipů zaznamenali růst již 16. obchodní den v řadě, což je nejdelší nepřerušená série v historii tohoto segmentu. Akcie Boeingu posílily díky solidním dodávkám letadel v 1. čtvrtletí. Philip Morris International zaznamenal lepší než očekávaný růst zisku a jeho akcie přidaly nejvíce za poslední rok. Investoři zároveň vyčkávají na výsledky Tesly, které budou zveřejněny po uzavření trhu.

Podle komentářů z trhu se akcie zotavují poté, co zaznamenaly první dvojici ztrátových seancí v tomto měsíci. Prodloužení příměří prezidentem Donaldem Trumpem a převážně pozitivní výsledky firem vytvářejí prostor pro další růst. Otázkou zůstává, zda se obě strany konfliktu dokážou dohodnout na širším řešení, protože situace kolem Íránu zůstává napjatá.

Napětí přetrvává zejména v oblasti úžiny Hormuz, kde Írán udržuje přísnou kontrolu nad lodní dopravou a pokračuje v incidentech na hlavní obchodní trase. Spojené státy zároveň odmítají zrušit blokádu plavidel napojených na Írán. Cena ropy Brent dnes vystoupala k úrovni 102 dolarů za barel. Podle médií Trump prodloužil příměří o 3 až 5 dní a spekuluje se o dalším kole jednání už koncem týdne. Íránská strana však podle místních zdrojů zatím neplánuje vstoupit do přímých rozhovorů.

Analytici popisují současnou situaci jako zvláštní kombinaci klidu a chaosu. Zatímco geopolitické riziko nezmizelo, trh se podle nich začíná dívat skrze titulky a znovu se soustředit na fundamenty. Silné firemní zisky, obnovený zájem o umělou inteligenci a odolnost americké ekonomiky zatím převažují nad riziky plynoucími z konfliktu.

Výsledková sezóna potvrzuje tuto odolnost. Zhruba 81 % společností z indexu S&P 500, které dosud zveřejnily výsledky za 1. čtvrtletí, překonalo očekávání analytiků. Podle správců aktiv jsou trhy přirozeně orientované dopředu a velkou část negativních scénářů už mají započítanou v cenách. Další negativní titulky kolem Íránu tak nemusí nutně vyvolávat výrazné výprodeje, protože investoři považují nejhorší varianty za méně pravděpodobné.

Z firemních zpráv zaujalo, že akcie konopných společností prudce vzrostly na zprávách, že americké ministerstvo spravedlnosti by mohlo brzy reklasifikovat marihuanu do méně přísné federální kategorie. Administrativa prezidenta Trumpa je podle dostupných informací blízko finanční záchraně společnosti Spirit Aviation. Google Cloud představil novou generaci vlastního čipu TPU zaměřeného na rychlejší a efektivnější výpočty pro AI. Adobe oznámil zpětný odkup akcií až za 25 miliard dolarů po dlouhodobém tlaku investorů souvisejícím s obavami z dopadu AI. Akcie společnosti GE Vernova výrazně posílily poté, co její elektrifikační divize prodala v 1. čtvrtletí více zařízení pro přenosovou síť datovým centrům než za celý minulý rok.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: +1,05 %, Nasdaq 100 : +1,73 % a Dow Jones : +0,69 %.



Aktuální komentáře
22.04.2026
22:42Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou
22:02Akcie se držely poblíž maxim, výrobci čipů rostli 16. den v řadě  
17:47Hledání lepších systémů i pokusy o monetární absolutismus
17:45ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Návrh dividendy společnosti ČEZ: 42 Kč na akcii
17:05ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
16:46Cyklus AI známky churavění nejeví, výsledky ASM překonaly očekávání na všech frontách  
15:53Německá vláda zhoršila odhad růstu ekonomiky na 0,5 procenta
15:38GE Vernova hlásí silné výsledky a zvyšuje výhled. Akcie míří na nová maxima
14:43Boeing snižuje odliv hotovnosti, přispěly k tomu nejvyšší dodávky letadel od 2019
13:40Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny
12:18Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra  
12:16Komise navrhuje větší koordinaci a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv
11:14Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US
10:58Akcie výrobců pamětí zůstávají ve srovnání s TSMC či Nvidií levné. Otázkou je, zda vstoupily do supercyklu  
9:18SpaceX si zajistila opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů
9:06Rozbřesk: Americký spotřebitel zatím ignoruje válku a dál utrácí
8:38Příměří mezi USA a Íránem pokračuje, Mythos se dostal do neoprávněných rukou, evropské futures v záporu  
6:06Čína se na poli nových technologií pohybuje rychlostí světla. Kvůli konfliktu panují obavy, ale ne krize
21.04.2026
22:05Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota  
17:07Jaká by byla ideální monetární politika?

