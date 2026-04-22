Akcie se držely poblíž maxim, výrobci čipů rostli 16. den v řadě

Americké akcie se dnes obchodovaly blízko historických maxim poté, co sérii silných firemních výsledků podpořilo prodloužení příměří mezi USA a Íránem. Po dvoudenním poklesu se na trhy vrátila chuť riskovat a bitcoin výrazně posílil. Index S&P 500 se přiblížil novému rekordu, zatímco technologický sektor znovu patřil k hlavním tahounům růstu.
Index S&P 500 vzrostl o 1 % a dostal se jen několik bodů pod své historické maximum. Výrobci čipů zaznamenali růst již 16. obchodní den v řadě, což je nejdelší nepřerušená série v historii tohoto segmentu. Akcie posílily díky solidním dodávkám letadel v 1. čtvrtletí. International zaznamenal lepší než očekávaný růst zisku a jeho akcie přidaly nejvíce za poslední rok. Investoři zároveň vyčkávají na výsledky Tesly, které budou zveřejněny po uzavření trhu.
Podle komentářů z trhu se akcie zotavují poté, co zaznamenaly první dvojici ztrátových seancí v tomto měsíci. Prodloužení příměří prezidentem Donaldem Trumpem a převážně pozitivní výsledky firem vytvářejí prostor pro další růst. Otázkou zůstává, zda se obě strany konfliktu dokážou dohodnout na širším řešení, protože situace kolem Íránu zůstává napjatá.
Napětí přetrvává zejména v oblasti úžiny Hormuz, kde Írán udržuje přísnou kontrolu nad lodní dopravou a pokračuje v incidentech na hlavní obchodní trase. Spojené státy zároveň odmítají zrušit blokádu plavidel napojených na Írán. Cena ropy Brent dnes vystoupala k úrovni 102 dolarů za barel. Podle médií Trump prodloužil příměří o 3 až 5 dní a spekuluje se o dalším kole jednání už koncem týdne. Íránská strana však podle místních zdrojů zatím neplánuje vstoupit do přímých rozhovorů.
Analytici popisují současnou situaci jako zvláštní kombinaci klidu a chaosu. Zatímco geopolitické riziko nezmizelo, trh se podle nich začíná dívat skrze titulky a znovu se soustředit na fundamenty. Silné firemní zisky, obnovený zájem o umělou inteligenci a odolnost americké ekonomiky zatím převažují nad riziky plynoucími z konfliktu.
Výsledková sezóna potvrzuje tuto odolnost. Zhruba 81 % společností z indexu S&P 500, které dosud zveřejnily výsledky za 1. čtvrtletí, překonalo očekávání analytiků. Podle správců aktiv jsou trhy přirozeně orientované dopředu a velkou část negativních scénářů už mají započítanou v cenách. Další negativní titulky kolem Íránu tak nemusí nutně vyvolávat výrazné výprodeje, protože investoři považují nejhorší varianty za méně pravděpodobné.
Z firemních zpráv zaujalo, že akcie konopných společností prudce vzrostly na zprávách, že americké ministerstvo spravedlnosti by mohlo brzy reklasifikovat marihuanu do méně přísné federální kategorie. Administrativa prezidenta Trumpa je podle dostupných informací blízko finanční záchraně společnosti Spirit Aviation. Cloud představil novou generaci vlastního čipu TPU zaměřeného na rychlejší a efektivnější výpočty pro AI. oznámil zpětný odkup akcií až za 25 miliard dolarů po dlouhodobém tlaku investorů souvisejícím s obavami z dopadu AI. Akcie společnosti Vernova výrazně posílily poté, co její elektrifikační divize prodala v 1. čtvrtletí více zařízení pro přenosovou síť datovým centrům než za celý minulý rok.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: +1,05 %, Nasdaq 100 : +1,73 % a Dow Jones : +0,69 %.