ČEZ a Rolls-Royce SMR uzavřely dohodu na přípravu vývoje modulárních reaktorů

Energetická skupina a britská společnost SMR uzavřely smlouvu o přípravných pracích na vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a financování projektů. První malý modulární reaktor v Česku by měl vzniknout v Temelíně. Podle předběžných odhadů by tam první blok mohl být spuštěn v druhé polovině 30. let.
Stát zároveň dnes s podepsal memorandum o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v ČR. Mají fungovat vedle velkých jaderných bloků, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.
"Jsme připraveni zabezpečit i finanční nástroje, aby tady mohl malý modulární reaktor, ale raději říkám reaktory, vzniknout. V příštím roce rozhodneme o pokračování jaderného programu v Temelíně a budeme logisticky připravovat, co tam budeme budovat. Ale malé modulární reaktory nekončí jenom v České republice. Chceme společně s Velkou Británií a společností v kooperaci se společností dobývat Evropu," řekl při podpisu smlouvy ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Dříve odhadoval, že by první blok malého modulárního reaktoru v Temelíně mohl vzniknout v první polovině 30. let, nyní odhad spuštění posunul do druhé poloviny 30. let. Temelínský modulární reaktor bude druhým projektem od SMR na světě. První vznikne v lokalitě Wylfa ve Velké Británii. Malé modulární reaktory (anglicky small modular reactor – SMR) je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě.
Vedle Temelína by podle předsedy představenstva Daniela Beneše mohly malé modulární reaktory vznikat i v dalších lokalitách v ČR, kde jsou v současnosti uhelné elektrárny. To by pomohlo Česku pomoci zbavit se závislosti na fosilních palivech a udržet vysokou míru energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti. Smlouva mezi a SMR je pak podle něj nezbytná pro vydání povolení pro výstavbu malých modulárních reaktorů v Temelíně. "Všechna tato povolení chceme mít kolem roku 2030," uvedl Beneš.
Cena temelínského reaktoru zatím není známa. Účelem uzavření kontraktu a memorand je podle člena představenstva Tomáše Pleskače nastavení způsobu financování a investorského modelu. Spolupráce s SMR je plánovaná na pět let a až poté bude možné určit přesnou cenu malých modulárních reaktorů pro Českou republiku.
Rolls-Royce SMR minulý týden podepsala dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear o stavbě první malé modulární reaktory v Evropě. Smlouva umožňuje okamžité zahájení prací na dodávce tří reaktorů.
Každá elektrárna SMR bude vyrábět 470 megawatt hodiny elektřiny. Podle MPO by výrobní kapacita každého zdroje vystačila k pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let.
Skupina loni dokončila svůj akcionářský vstup do britské společnosti, v níž nyní drží zhruba pětinový podíl. Zaplatila za něj asi šest miliard korun. Stát v současnosti v energetické skupině drží zhruba 70 procent akcií. dříve uvedl, že plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.
Malé modulární reaktory jsou podle spoluzakladatele energetické společnosti Electree Lubomíra Káni pro Česko důležitou strategickou pojistkou. Zavést je ale trvá delší dobu. Následujících deset let se tak budou v české energetice muset řešit hlavně baterie, agregace, řízení spotřeby, plynové zdroje a chytré zapojení obnovitelných zdrojů.
Například ale podle Edvarda Sequense z ekologické skupiny Calla - Sdružení pro záchranu prostředí podepisování memorand zakrývá, že modulární reaktor ještě není připraven ke stavbě ani ve Velké Británii, natož v Česku. Samotné memorandum pak navíc nepřináší nic závazného. Pouze avizuje, že vzniklá koordinační skupina navrhne konkrétní způsob, jak modulární reaktory v Česku financovat. To nakonec podle něj bude z veřejných peněz a zaplatí to daňoví poplatníci či spotřebitelé elektřiny.