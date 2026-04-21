Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota

Americké akcie při úterním obchodování nenabídly jednoznačný směr. Zatímco širší indexy jako S&P 500 a Dow Jones Industrial Average se pohybovaly spíše v červených číslech či kolem nuly., technologický Nasdaq 100 si vedl relativně lépe a po většinu seance se držel poblíž zelených hodnot.
Výsledkem je trh bez jasného trendu, kde se kapitál koncentruje jen do vybraných segmentů.
V roli lídra se opět ocitly technologie. Růstové tituly profitovaly z pokračujícího zájmu investorů o témata jako umělá inteligence a digitální infrastruktura.
Silnější vývoj zaznamenaly například akcie Amazonu nebo AMD, které pomohly technologickým indexům držet se spíše kolem či lehce nad nulou.
Investoři by ovšem neměli zapomínat na klíčové faktory, které ovlivňovaly trhy v nedávné minulosti. Těmito faktory jsou geopolitika, která udržuje trhy v napětí, které tlačí ceny ropy výše. Druhým bodem, ovlivňující investorské myšlení, jsou inflační tlaky, které omezují prostor pro uvolnění měnové politiky. Tyto faktory sice zatím nevyvolávají paniku, ale na stranu druhou brání širšímu růstu.
Dnešní obchodování ukázalo typický obraz současného trhu, jimiž jsou absence silného katalyzátoru, selektivní návrat do technologií a opatrnost ve zbytku trhu. Výsledkem je tzv. „narrow leadership“, kdy růst stojí na úzké skupině titulů.
Aby toho nebylo málo, tak na závěr obchodování na Wall Street uštědřil investorům ránu viceprezident USA Vance, který zrušil svoji cestu do Islámábádu, kde měl jednat o příměří USA s Iránem, (AP REPORTS)