Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota

21.04.2026 22:05
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Americké akcie při úterním obchodování nenabídly jednoznačný směr. Zatímco širší indexy jako S&P 500 a Dow Jones Industrial Average se pohybovaly spíše v červených číslech či kolem nuly., technologický Nasdaq 100 si vedl relativně lépe a po většinu seance se držel poblíž zelených hodnot.

Výsledkem je trh bez jasného trendu, kde se kapitál koncentruje jen do vybraných segmentů.

V roli lídra se opět ocitly technologie. Růstové tituly profitovaly z pokračujícího zájmu investorů o témata jako umělá inteligence a digitální infrastruktura.

Silnější vývoj zaznamenaly například akcie Amazonu nebo AMD, které pomohly technologickým indexům držet se spíše kolem či lehce nad nulou.

Investoři by ovšem neměli zapomínat na klíčové faktory, které ovlivňovaly trhy v nedávné minulosti. Těmito faktory jsou geopolitika, která udržuje trhy v napětí, které tlačí ceny ropy výše. Druhým bodem, ovlivňující investorské myšlení, jsou inflační tlaky, které omezují prostor pro uvolnění měnové politiky. Tyto faktory sice zatím nevyvolávají paniku, ale na stranu druhou brání širšímu růstu.

Dnešní obchodování ukázalo typický obraz současného trhu, jimiž jsou absence silného katalyzátoru, selektivní návrat do technologií a opatrnost ve zbytku trhu. Výsledkem je tzv. „narrow leadership“, kdy růst stojí na úzké skupině titulů.

Aby toho nebylo málo, tak na závěr obchodování na Wall Street uštědřil investorům ránu viceprezident USA Vance, který zrušil svoji cestu do Islámábádu, kde měl jednat o příměří USA s Iránem, (AP REPORTS)



21.04.2026
22:05Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota  
17:07Jaká by byla ideální monetární politika?
15:10UnitedHealth se oklepává z loňského šoku. Dobrými výsledky a zlepšeným výhledem si znovu získává důvěru investorů
14:40NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Změna v dozorčí radě společnosti
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí
13:15Valná hromada Monety schválila výplatu dividendy. Kolik a kdy akcionáři získají?
12:56MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii
12:20Čína vede v závodě o humanoidní roboty, USA ale dominují v hodnotě firem
12:00Nad Trumpovým prezidentstvím se vznášejí podezření na tzv. insider trading
11:34Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky  
10:27Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
9:26Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
9:12Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
8:53Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu  
6:05AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street  
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu

