Spotify zklamala výhledem zisku, akcie míří dolů až o 12 procent

Hudební streamovací gigant Spotify sice nepatrně překonal svými hospodářskými výsledky za letošní první kvartál očekávání, přesto se akcie v reakci vydaly prudce dolů,a to o více než deset procent. Důvodem je výhled provozního zisku na aktuální čtvrtletí, který skončil pod odhady trhu.
Spotify vygenerovala v prvním čtvrtletí tržby ve výši 4,53 miliardy eur (+8 % y/y), což bylo víceméně v souladu s očekáváním. Zisk na akcii činil 3,45 EUR při konsenzu 2,95 EUR. Pozitivně vyzněla uživatelská čísla. Počet měsíčně aktivních uživatelů dosáhl 761 milionů, čímž švédská firma mírně překonala očekávání. Počet platících předplatitelů pak vzrostl o devět procent na 293 milionů.
Výhled na další čtvrtletí je však opatrnější – společnost očekává 299 milionů prémiových uživatelů, zatímco konsenzus trhu byl 300milionové hranicí. Ještě hůře dopadl výhled provozního zisku, kde Spotify počítá s 630 miliony eur, zatímco analytici očekávali v průměru 674 milionů eur.
Výsledky přicházejí v citlivém období, kdy se společnost snaží přesvědčit investory o své dlouhodobé strategii. Na začátku letošního roku převzali řízení firmy Gustav Söderström a Alex Norström poté, co spoluzakladatel Daniel Ek po téměř dvaceti letech odstoupil z čela společnosti. Akcie Spotify přitom loni zaznamenaly silný růst, nicméně od začátku letošního roku do pondělního závěru ztratily přibližně 15 procent. V úterním premarketu po zveřejnění výsledků pak klesají o dalších téměř 12 procent.
Trh zatím zůstává skeptický zejména ohledně toho, jak se Spotify dokáže vyrovnat s nástupem umělé inteligence a zároveň čelit sílící konkurenci ze strany technologických gigantů, jako jsou YouTube, či Meta, které rovněž soupeří o pozornost uživatelů v oblasti hudby, podcastů a další digitální zábavy, píše agentura Bloomberg.
Spotify se už dávno neprofiluje pouze jako hudební platforma. Firma nabídku postupně rozšířila o audioknihy, podcasty i videoobsah a nedávno oznámila spolupráci s Pelotonem, v jejímž rámci přináší na platformu více než tisíc fitness lekcí. Podle vedení je cílem udržet službu pro uživatele hodnotnou a inspirativní, aby měli důvod za předplatné nadále platit.
Společnost zároveň sází na to, že uživatelé akceptují vyšší ceny. V USA letos v lednu zvýšila cenu prémiového tarifu o osm procent na 13 dolarů měsíčně, čímž vyhověla tlaku analytiků, kteří dlouhodobě poukazovali na relativně nízké ceny ve srovnání s jinými předplatitelskými platformami (např. Netflix), informuje Bloomberg. Silná loajalita uživatelů, kteří si na platformě budují své hudební knihovny často celé roky, by měla podle firmy snižovat riziko odchodů.
Jak služba funguje v době AI
Firma, jež brzy oslaví své 20. výročí existence, kdysi patřila k průkopníkům využití strojového učení při doporučování hudby. Dnes ale řeší, jak umělou inteligenci využít ve svůj prospěch a zároveň zabránit zahlcení platformy nekvalitním generovaným obsahem.
V současnosti Spotify funguje napříč různými AI platformami, včetně ChatGPT či Claude. Zároveň testuje nové funkce, jako je možnost detailněji řídit doporučovací algoritmy nebo generovat playlisty pomocí AI. Novinkou je také funkce Page Match, která umožňuje čtenářům fyzicky naskenovat stránku a začít poslouchat audioknihu od místa, kde přestali.