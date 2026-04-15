Anthropic láká investory. Valuace by mohla přesáhnout 800 miliard dolarů

Americký startup Anthropic čelí nebývalému zájmu investorů. Nabídky na nové financování by firmu mohly ocenit až na 800 miliard dolarů, tedy více než dvojnásobek poslední valuace. Přesto společnost zatím váhá, zda kapitál přijme, když zvažuje i vstup na burzu. Růst Anthropicu pohání rychle rostoucí tržby, technologický náskok v oblasti umělé inteligence i významná, až kontroverzní, role v debatách o kybernetické bezpečnosti a geopolitice.
Společnost Anthropic PBC obdržela od investorů několik nabídek na nové kolo financování, které by mohlo startup zabývající se umělou inteligencí ocenit na přibližně 800 miliard dolarů nebo více, píše Bloomberg. Jde přitom o nabídky, kterým výrobce jazykového modelu Claude dosud odolával.
Ačkoli společnost Anthropic nevyloučila získání nových finančních prostředků v nadcházejících měsících, podle jednoho ze zdrojů není jasné, zda společnost přijme podmínky investorů. Tyto nabídky by přitom více než zdvojnásobily valuaci startupu 350 miliard dolarů po únorovém fundraisingu. Anthropic také diskutuje o veřejném vstupu na burzu již v říjnu, uvedla agentura Bloomberg.
Anthropic vydal řadu AI nástrojů, jejichž cílem je přepracovat způsob, jakým firmy zpracovávají úkoly od kódování až po kybernetickou bezpečnost. Tyto produkty rezonují s rostoucí základnou firemních zákazníků, což vede k prudkému nárůstu tržeb a rostoucí konkurenci s konkurenční OpenAI. Začátkem tohoto měsíce startup uvedl, že dosáhl ročních tržeb ve výši 30 miliard dolarů, což představuje prudký nárůst oproti 19 miliardám dolarů jen několik měsíců předtím.
Společnost se nedávno dostala do popředí po představení nového modelu Mythos, o kterém uvedla, že by bylo nezodpovědné jej široce uvést na trh, protože dokáže identifikovat a zneužívat zranitelnosti softwaru. Ministr financí USA Scott Bessent ocenil Mythos jako revoluční krok, který udrží Ameriku před Čínou v oblasti umělé inteligence, a podpořil tak tohoto lídra v oboru, který se nedávno střetl s Washingtonem ohledně své role ve vojenských aktivitách, informuje Bloomberg.
Podle něj model Mythos od Anthropic nepřinesl jen postupné zlepšení, ale zásadní skok dopředu. Výkon AI roste exponenciálně, a když se někdo dostane takhle rychle o několik řádů výš, ostatní už to dohánějí jen velmi obtížně. Komentáře ministra financí se objevily jen několik dní poté, co on a předseda Fedu Jerome Powell svolali banky z Wall Street na naléhavou schůzku kvůli obavám, že tento nejnovější model Anthropicu přinese éru většího kybernetického rizika.
Pentagon letos prohlásil, že společnost představuje hrozbu pro americký dodavatelský řetězec, a to na základě pravomocí, které jsou obvykle vyhrazeny zahraničním aktérům. Společnost minulý měsíc vyhrála soudní příkaz, který zákaz vládního používání této technologie zablokoval, poté, co Anthropic argumentoval, že by ji tento krok mohl stát miliardy dolarů ve ztrátě příjmů.
V úterý Bessent také zmínil výhodu USA v oblasti umělé inteligence – obrovská datová centra, na jejichž výstavbu utrácejí hyperscaleři od Meta Platforms až po stovky miliard dolarů. „Viděl jsem studie, které říkají, že za pár let budou mít USA 70 nebo 80 % globální výpočetní kapacity,“ řekl.
Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci OpenAI, včetně generálního ředitele Daria Amodeiho, a firma si klade za cíl být zodpovědnějším správcem umělé inteligence než její konkurenti.