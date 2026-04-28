Trhy se zase zaměřují na fundament, u AI tématu probíhá strukturální posun od GPU k CPU

28.04.2026 6:10
Autor: Redakce, Patria.cz

Na trhu se začíná věnovat méně pozornosti chaosu přicházejícímu z Washingtonu a konfliktu na Blízkém východě a více pozornosti fundamentu. Pro CNBC to řekl Drew Pettit ze Citi, podle kterého bude letos ziskovost obchodovaných firem vysoko. K tomu pomůže dlouhodobější strukturální trend, i když „na straně cyklu se objevuje určitá slabost“.

Pettit považuje za atraktivní akcie společnosti NVIDIA. „Příběh polovodičů je skutečný, je tu budování infrastruktury pro umělou inteligenci, úzké hrdlo existuje ve výrobě čipů… Tržby zde rostou rychleji než aktiva, marže se zvyšují. Podle experta tento sektor nyní není cyklickým tahounem trhu, ale strukturálním, který souvisí právě se změnami v ekonomice vyvolanými novými technologiemi. Tyto dva příběhy je dobré oddělovat.“

Pettit si myslí, že hyperscaleři mají silné rozvahy a jsou schopni projít i obdobím slabšího cyklu. Společnosti, které na něj jsou citlivější, podle něj ale nebudou schopny promítat do svých prodejních cen současné vyšší inflační tlaky. A to se projeví na jejich hospodaření. Na jedné straně tak figurují výrobci čipů nebo i průmyslové podniky, které cítí silnou poptávku a mají tak prostor pro udržení marží. Na straně druhé najdeme firmy více vystavené slabšímu cyklickému vývoji s menší schopností udržovat marže. Pettit také poukazuje na valuace, které se opět dostaly na vysoké úrovně a mohou tak spolu s nákladovými tlaky zvyšovat zranitelnost trhu.



O dalším vývoji hovořil na CNBC i Dan Niles z Niles Investment Management, který podle svých slov už před časem psal o rostoucí poptávce po procesorech. Nyní se to potvrzuje, a to je znát například na vývoji cen akcií Intelu. Niles se ve svých predikcích opírá o to, že kvůli používání umělé inteligence a jejích aplikací bude potřeba stále více procesorů, které budou schopny sladit řadu činností. Pokud například budeme chtít, aby nějaká aplikace získala data z různých zdrojů na internetu a pak je všechny vložila do excelovské tabulky, takový proces bude muset být koordinován odpovídajícími procesory. A tudíž se dá čekat silná poptávka po CPU.

Niles si myslí, že celý proces zvýšeného zájmu o CPU (tedy Central Processing Units) je na svém počátku. Je to podle něj podobné jako u GPU (Graphics Processing Units) na začátku roku 2023. „Když AI začínala, potřebovali jste GPU na její učení a CPU byly odsunuty úplně stranou… Nyní se ale zvyšuje poměr poptávaných CPU na jednu GPU.“ Podle Nilese se to bude dál projevovat i na akciích společností, jako je Intel. Ty mohou vypadat hodně drahé ve vztahu k tomu, jakých výsledků firma dosahuje nyní, podobně, jako to vypadalo před několika lety u společnosti NVIDIA. „Myslím, že to se ale změní díky číslům, která budou dosahována v následujícím roce.“



 

Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum
15.04.2026 15:05
Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum
Německý výrobce polovodičového vybavení Aixtron (Investiční tipy) si b...
Akcie výrobců pamětí zůstávají ve srovnání s TSMC či Nvidií levné. Otázkou je, zda vstoupily do supercyklu
22.04.2026 10:58
Akcie výrobců pamětí zůstávají ve srovnání s TSMC či Nvidií levné. Otázkou je, zda vstoupily do supercyklu
Výrobci paměťových čipů těží z prudce rostoucí poptávky související s ...
SK Hynix prudce zvýšila zisk díky pamětím pro AI. Trh ale váhá, jak dlouho boom vydrží
23.04.2026 13:03
SK Hynix prudce zvýšila zisk díky pamětím pro AI. Trh ale váhá, jak dlouho boom vydrží
Jihokorejský výrobce pamětí SK Hynix v Q1‘26 vykázal mimořádně silné v...
Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení
23.04.2026 15:28
Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení
Největší světový smluvní výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturi...
Zmrtvýchvstání Intelu: Akcie letos narostly o 80 procent a příběh nekončí
24.04.2026 11:25
Zmrtvýchvstání Intelu: Akcie letos narostly o 80 procent a příběh nekončí
Renesance Intelu potvrzuje, že cyklus umělé inteligence zůstává ve vel...


28.04.2026
15:34OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
15:14Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta  
15:09Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC
14:43Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila zisk o 18 procent, zlepšila i výhled na celý rok
14:00Spotify zklamala výhledem zisku, akcie míří dolů až o 12 procent
13:42General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
13:40TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2025
13:30TESLA KARLÍN, a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
12:16Bloomberg: Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění
11:58Evropské akcie stoupají i přes zdražující ropu a lehce nervózní techy  
11:26KKCG Financing a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:24Komentář analytika: Výsledky i dividenda Philip Morris ČR zaostaly za očekáváními, oporou pro akcie může být výroba ZYN v Kutné Hoře  
11:15BP více než zdvojnásobila čtvrtletní zisk
11:03KKCG Real Estate Financing a.s. : Zveřejnění výroční zprávy za rok 2025
11:02NET4GAS, s.r.o.: Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2025
9:15Rozbřesk: Jay Powell může teoreticky zůstat ve vedení Fedu až do ledna 2028
8:50ČEZ, a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
8:48Evropa mírně pozitivní, výsledky zveřejnily BP a Philip Morris ČR  
8:26Philip Morris ČR hlásí mírný nárůst tržeb, čistý zisk ale klesl o 9 procent
6:10Trhy se zase zaměřují na fundament, u AI tématu probíhá strukturální posun od GPU k CPU

