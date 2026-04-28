Trhy se zase zaměřují na fundament, u AI tématu probíhá strukturální posun od GPU k CPU

Na trhu se začíná věnovat méně pozornosti chaosu přicházejícímu z Washingtonu a konfliktu na Blízkém východě a více pozornosti fundamentu. Pro CNBC to řekl Drew Pettit ze , podle kterého bude letos ziskovost obchodovaných firem vysoko. K tomu pomůže dlouhodobější strukturální trend, i když „na straně cyklu se objevuje určitá slabost“.
Pettit považuje za atraktivní akcie společnosti NVIDIA. „Příběh polovodičů je skutečný, je tu budování infrastruktury pro umělou inteligenci, úzké hrdlo existuje ve výrobě čipů… Tržby zde rostou rychleji než aktiva, marže se zvyšují. Podle experta tento sektor nyní není cyklickým tahounem trhu, ale strukturálním, který souvisí právě se změnami v ekonomice vyvolanými novými technologiemi. Tyto dva příběhy je dobré oddělovat.“
Pettit si myslí, že hyperscaleři mají silné rozvahy a jsou schopni projít i obdobím slabšího cyklu. Společnosti, které na něj jsou citlivější, podle něj ale nebudou schopny promítat do svých prodejních cen současné vyšší inflační tlaky. A to se projeví na jejich hospodaření. Na jedné straně tak figurují výrobci čipů nebo i průmyslové podniky, které cítí silnou poptávku a mají tak prostor pro udržení marží. Na straně druhé najdeme firmy více vystavené slabšímu cyklickému vývoji s menší schopností udržovat marže. Pettit také poukazuje na valuace, které se opět dostaly na vysoké úrovně a mohou tak spolu s nákladovými tlaky zvyšovat zranitelnost trhu.
O dalším vývoji hovořil na CNBC i Dan Niles z Niles Investment Management, který podle svých slov už před časem psal o rostoucí poptávce po procesorech. Nyní se to potvrzuje, a to je znát například na vývoji cen akcií Intelu. Niles se ve svých predikcích opírá o to, že kvůli používání umělé inteligence a jejích aplikací bude potřeba stále více procesorů, které budou schopny sladit řadu činností. Pokud například budeme chtít, aby nějaká aplikace získala data z různých zdrojů na internetu a pak je všechny vložila do excelovské tabulky, takový proces bude muset být koordinován odpovídajícími procesory. A tudíž se dá čekat silná poptávka po CPU.
Niles si myslí, že celý proces zvýšeného zájmu o CPU (tedy Central Processing Units) je na svém počátku. Je to podle něj podobné jako u GPU (Graphics Processing Units) na začátku roku 2023. „Když AI začínala, potřebovali jste GPU na její učení a CPU byly odsunuty úplně stranou… Nyní se ale zvyšuje poměr poptávaných CPU na jednu GPU.“ Podle Nilese se to bude dál projevovat i na akciích společností, jako je . Ty mohou vypadat hodně drahé ve vztahu k tomu, jakých výsledků firma dosahuje nyní, podobně, jako to vypadalo před několika lety u společnosti NVIDIA. „Myslím, že to se ale změní díky číslům, která budou dosahována v následujícím roce.“