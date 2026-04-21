Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí

21.04.2026 13:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Když Apple v pondělí oznámil, že dlouholetého generálního ředitele Tima Cooka nahradí John Ternus, doprovodil zprávu symbolickým snímkem, na němž oba manažeři procházejí bok po boku v kampusu firmy v kalifornském Cupertinu v podobném oblečení – v tmavých košilích, džínách a s hodinkami Apple Watch na zápěstí. Vzkaz byl zřejmý: Apple sází na kontinuitu, hodnotí agentura Bloomberg a varuje, že Ternuse čeká náročné období.

Padesátiletý Ternus, který dosud vedl hardwarovou divizi Applu, převezme otěže letos v září. Vedle správy rozsáhlého byznysu s ročními tržbami přesahujícími 400 miliard dolarů bude muset výrazněji riskovat, vstupovat do nových produktových kategorií, a především najít pevné místo Applu v rychle se vyvíjejícím světě umělé inteligence, shodují se média.

Třeba server Yahoo Finance vypíchl sedm hlavních výzev, které Ternuse na postu CEO čekají. Na seznamu jsou body jako například učinit Apple v oblasti AI relevantním hráčem (nebát se uzavírat další partnerství jako třeba s Googlem ohledně integrace vlastní verze AI modelu Gemini), připravit společnost na život po iPhonu (přijít s něčím inovativnějším než jen se skládacím telefonem) či rozhodnout, zda více tlačit na obsahové ambice v oblasti zábavy (Apple TV+), nebo ustoupit Netflixu a spol.

Klíčová bude znovu schopnost „myslet jinak“, díky které se Apple pod vedením Steva Jobse stal tak slavným a úspěšným podnikem. Podle analytiků to rozhodne o tom, zda Apple dokáže v éře AI udržet tempo s konkurencí. „Musí se vyhnout pokušení postupných, jen kosmetických změn, které Apple v poslední době brzdily,“ řekl Bloombergu analytik společnosti Forrester Dipanjan Chatterjee. Podle něj musí Ternus nejen chránit minulost firmy, ale zároveň agresivně definovat její budoucnost.

Rychlejší tempo

Aby byl Ternus úspěšný, bude muset zachovat to, co u Applu funguje – provozní disciplínu a klidné řízení. Zároveň se bude muset odklonit od konsenzuálního stylu rozhodování, který byl typický pro éru Tima Cooka. Klíčové bude zrychlení vývoje, posílení konkurenceschopnosti v oblasti AI a uvedení nových hardwarových hitů.

Cook sice stál u zrodu zásadních produktů, jako jsou Apple Watch, AirPods nebo headset Vision Pro, jejich výsledky jsou ale rozdílné. Zatímco hodinky a bezdrátová sluchátka se staly obrovským komerčním úspěchem, tak Vision Pro, který Cook považoval za vrchol své kariéry, na trhu zatím výrazně zaostal, a to navzdory více než desetiletému vývoji a miliardovým investicím.

Apple navíc odepsal zhruba 10 miliard dolarů vložených do projektu autonomního vozu, který byl nakonec zrušen, připomíná Bloomberg s tím, že jak u Vision Pro, tak u autonomního vozu byl Ternus podle dostupných informací spíše zdrženlivý a k těmto iniciativám přistupoval opatrněji než tehdejší vedení.

Silný v realizaci

Ternus dlouhodobě vyniká v exekuci, když pod jeho vedením Apple každoročně přichází s aktualizovanými verzemi iPhonů, iPadů, Maců a Apple Watch, přičemž systematicky zvyšuje kvalitu zpracování, odolnost a výkon zařízení.
Významně se také zasadil o uvedení MacBooku Neo – cenově dostupnějšího notebooku, který se vymyká tradiční prémiové strategii Applu. Barevný model s cenou 599 dolarů, představený minulý měsíc, získal velmi pozitivní ohlasy a rychle se vyprodal. Právě tento produkt je považován za první výraznější otisk Ternusovy osobní vize.

Nyní však bude muset Apple posunout do dalších nových oblastí. Firma se soustředí především na dvě: chytrou domácnost poháněnou umělou inteligencí a novou generaci nositelných zařízení (wearables). Ve hře jsou například chytré displeje s rozpoznáváním obličeje, stolní robot s otočným displejem pro videohovory či bezpečnostní kamera kladoucí důraz na ochranu soukromí. V oblasti wearables pak Apple pracuje na chytrých brýlích či nových AirPods s kamerami využívajícími počítačové vidění.

Všechny tyto projekty ale zatím naráží. Chytré brýle, které se původně očekávaly už letos, nejsou podle zdrojů ještě připraveny a jejich uvedení se může posunout až na rok 2027. Podobně se zpožďují i projekty chytré domácnosti, mimo jiné kvůli problémům s vývojem vlastních AI modelů a nové generace hlasové asistentky Siri. Stolní robot, dříve plánovaný na rok 2027, nyní čelí hrozbě odkladu na rok 2028.

Zlepšení schopnosti Applu realizovat AI projekty se tak stává klíčovým faktorem. Zpoždění už podle analytiků nejsou jen technickým problémem, ale začínají ohrožovat schopnost firmy uvádět na trh hardware, který podporuje obměnu zařízení a růst tržeb.

Centralizovaný přístup

Apple si Ternuse vybral i kvůli jeho věku a víře, že dokáže produktové portfolio firmy znovu zásadně proměnit a lépe konkurovat společnostem, které mají v AI náskok. Očekává se, že se více zaměří přímo na produkty a řízení firmy přenechá ve větší míře svým zástupcům, včetně provozního ředitele Sabiha Khana.

Dalším důvodem volby Ternuse má být jeho rozhodnější styl vedení. Lidé z Applu jej popisují jako manažera, který je ochoten dělat jasná rozhodnutí. To je ve srovnání s Cookem, jenž byl známý spíše opatrným přístupem, podstatný rozdíl, míní Bloomberg.

Tento posun může znamenat konec éry kolektivního rozhodování úzké skupiny vrcholových manažerů, protože se očekává, že Ternus bude řídit Apple více centralizovaně.

Cook zůstane ve firmě jako výkonný předseda představenstva a zaměří se na vztahy s vládami a geopolitiku, včetně klíčových vazeb na Čínu a komunikace s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě vztahy s nevyzpytatelným Trumpem měl Cook na velice dobré úrovni.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.04.2026
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí
13:15Valná hromada Monety schválila výplatu dividendy. Kolik a kdy akcionáři získají?
12:56MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii
12:20Čína vede v závodě o humanoidní roboty, USA ale dominují v hodnotě firem
12:00Nad Trumpovým prezidentstvím se vznášejí podezření na tzv. insider trading
11:34Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky  
10:27Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
9:26Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
9:12Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
8:53Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu  
6:05AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street  
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
13:03Siemens hrozí přesunem investic mimo EU kvůli přílišné regulaci průmyslové AI
12:51Týdenní výhled: S koncem války to zase nevyšlo, nová data naznačí dopad energetického šoku  
12:40Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
11:55Jaké příležitosti vidí v energetickém sektoru Goldman Sachs? Na seznamu jsou ConocoPhillips či Vistra

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět