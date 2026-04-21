Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí

Když v pondělí oznámil, že dlouholetého generálního ředitele Tima Cooka nahradí John Ternus, doprovodil zprávu symbolickým snímkem, na němž oba manažeři procházejí bok po boku v kampusu firmy v kalifornském Cupertinu v podobném oblečení – v tmavých košilích, džínách a s hodinkami Watch na zápěstí. Vzkaz byl zřejmý: sází na kontinuitu, hodnotí agentura Bloomberg a varuje, že Ternuse čeká náročné období.
Padesátiletý Ternus, který dosud vedl hardwarovou divizi Applu, převezme otěže letos v září. Vedle správy rozsáhlého byznysu s ročními tržbami přesahujícími 400 miliard dolarů bude muset výrazněji riskovat, vstupovat do nových produktových kategorií, a především najít pevné místo Applu v rychle se vyvíjejícím světě umělé inteligence, shodují se média.
Třeba server Yahoo Finance vypíchl sedm hlavních výzev, které Ternuse na postu CEO čekají. Na seznamu jsou body jako například učinit v oblasti AI relevantním hráčem (nebát se uzavírat další partnerství jako třeba s Googlem ohledně integrace vlastní verze AI modelu Gemini), připravit společnost na život po iPhonu (přijít s něčím inovativnějším než jen se skládacím telefonem) či rozhodnout, zda více tlačit na obsahové ambice v oblasti zábavy (Apple TV+), nebo ustoupit Netflixu a spol.
Klíčová bude znovu schopnost „myslet jinak“, díky které se pod vedením Steva Jobse stal tak slavným a úspěšným podnikem. Podle analytiků to rozhodne o tom, zda dokáže v éře AI udržet tempo s konkurencí. „Musí se vyhnout pokušení postupných, jen kosmetických změn, které v poslední době brzdily,“ řekl Bloombergu analytik společnosti Forrester Dipanjan Chatterjee. Podle něj musí Ternus nejen chránit minulost firmy, ale zároveň agresivně definovat její budoucnost.
Rychlejší tempo
Aby byl Ternus úspěšný, bude muset zachovat to, co u Applu funguje – provozní disciplínu a klidné řízení. Zároveň se bude muset odklonit od konsenzuálního stylu rozhodování, který byl typický pro éru Tima Cooka. Klíčové bude zrychlení vývoje, posílení konkurenceschopnosti v oblasti AI a uvedení nových hardwarových hitů.
Cook sice stál u zrodu zásadních produktů, jako jsou Watch, AirPods nebo headset Vision Pro, jejich výsledky jsou ale rozdílné. Zatímco hodinky a bezdrátová sluchátka se staly obrovským komerčním úspěchem, tak Vision Pro, který Cook považoval za vrchol své kariéry, na trhu zatím výrazně zaostal, a to navzdory více než desetiletému vývoji a miliardovým investicím.
navíc odepsal zhruba 10 miliard dolarů vložených do projektu autonomního vozu, který byl nakonec zrušen, připomíná Bloomberg s tím, že jak u Vision Pro, tak u autonomního vozu byl Ternus podle dostupných informací spíše zdrženlivý a k těmto iniciativám přistupoval opatrněji než tehdejší vedení.
Silný v realizaci
Ternus dlouhodobě vyniká v exekuci, když pod jeho vedením každoročně přichází s aktualizovanými verzemi iPhonů, iPadů, Maců a Watch, přičemž systematicky zvyšuje kvalitu zpracování, odolnost a výkon zařízení.
Významně se také zasadil o uvedení MacBooku Neo – cenově dostupnějšího notebooku, který se vymyká tradiční prémiové strategii Applu. Barevný model s cenou 599 dolarů, představený minulý měsíc, získal velmi pozitivní ohlasy a rychle se vyprodal. Právě tento produkt je považován za první výraznější otisk Ternusovy osobní vize.
Nyní však bude muset posunout do dalších nových oblastí. Firma se soustředí především na dvě: chytrou domácnost poháněnou umělou inteligencí a novou generaci nositelných zařízení (wearables). Ve hře jsou například chytré displeje s rozpoznáváním obličeje, stolní robot s otočným displejem pro videohovory či bezpečnostní kamera kladoucí důraz na ochranu soukromí. V oblasti wearables pak pracuje na chytrých brýlích či nových AirPods s kamerami využívajícími počítačové vidění.
Všechny tyto projekty ale zatím naráží. Chytré brýle, které se původně očekávaly už letos, nejsou podle zdrojů ještě připraveny a jejich uvedení se může posunout až na rok 2027. Podobně se zpožďují i projekty chytré domácnosti, mimo jiné kvůli problémům s vývojem vlastních AI modelů a nové generace hlasové asistentky Siri. Stolní robot, dříve plánovaný na rok 2027, nyní čelí hrozbě odkladu na rok 2028.
Zlepšení schopnosti Applu realizovat AI projekty se tak stává klíčovým faktorem. Zpoždění už podle analytiků nejsou jen technickým problémem, ale začínají ohrožovat schopnost firmy uvádět na trh hardware, který podporuje obměnu zařízení a růst tržeb.
Centralizovaný přístup
si Ternuse vybral i kvůli jeho věku a víře, že dokáže produktové portfolio firmy znovu zásadně proměnit a lépe konkurovat společnostem, které mají v AI náskok. Očekává se, že se více zaměří přímo na produkty a řízení firmy přenechá ve větší míře svým zástupcům, včetně provozního ředitele Sabiha Khana.
Dalším důvodem volby Ternuse má být jeho rozhodnější styl vedení. Lidé z Applu jej popisují jako manažera, který je ochoten dělat jasná rozhodnutí. To je ve srovnání s Cookem, jenž byl známý spíše opatrným přístupem, podstatný rozdíl, míní Bloomberg.
Tento posun může znamenat konec éry kolektivního rozhodování úzké skupiny vrcholových manažerů, protože se očekává, že Ternus bude řídit více centralizovaně.
Cook zůstane ve firmě jako výkonný předseda představenstva a zaměří se na vztahy s vládami a geopolitiku, včetně klíčových vazeb na Čínu a komunikace s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě vztahy s nevyzpytatelným Trumpem měl Cook na velice dobré úrovni.