Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti , od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. V tiskovém prohlášení to dnes oznámila společnost s tím, že Cook se stane předsedou představenstva. Cook vedl od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse. vyrábí počítače Mac, tablety iPad, mobilní telefony iPhone či chytré hodinky Watch.
"Být generálním ředitelem společnosti a dostat důvěru vést takovou mimořádnou společnost bylo největší poctou mého života," uvedl Cook. Ten nyní ve vedení představenstva bude pomáhat společnosti v jednáních s politickými představiteli zemí.
Změna ve vedení není zcela překvapivá, o Cookově očekávaném odchodu média informovala již v uplynulých měsících. Agentura DPA napsala, že Ternus je již nějakou dobu považován za Cookova nástupce.
Společnost založili tři počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v kalifornském Cupertinu v dubnu 1976. Počítačová firma patří k nejhodnotnějším firmám na světě a s pobočkami ve více než 25 zemích světa má v současnosti zhruba 166.0000 zaměstnanců. Loni v říjnu přesáhla tržní hodnota společnosti poprvé čtyři biliony dolarů (85 bilionů Kč). Firma se tak podle agentury Bloomberg stala třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila.