Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Češi utrácejí rychle nehledě na blízkovýchodní krizi. Může je inflace zbrzdit?

Rozbřesk: Češi utrácejí rychle nehledě na blízkovýchodní krizi. Může je inflace zbrzdit?

12.05.2026 9:09
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Včerejší silný maloobchod (reálně +4,9 %) překonal naše již tak silná očekávání a potvrdil, že české domácnosti jsou aktuálně ve velmi dobré situaci. Tedy přesněji řečeno byly v průběhu března, kdy začal konflikt v Íránu. V nejbližších měsících se na tom podle našeho názoru nic nezmění – reálná mzda dál svižně poroste a nezaměstnanost pravděpodobně bude stagnovat (sezónně neočištěná lehce klesat).

Situace se však může měnit v případě uzavření Hormuzského průlivu přes celé léto a podzim. Pak by se inflační výhled zejména pro rok 2027 začal posouvat výrazněji směrem vzhůru – v tuto chvíli předpokládáme číslo lehce nad 3 %, ale pravděpodobně bychom se v zátěžovém scénáři přesunuli pro rok 2027 s inflací do blízkosti 4-5 %. Spotřebitelé by začali pociťovat vyšší inflaci v dražších energiích a sekundárních efektech (pohonných hmot a energiích) pravděpodobně již ke konci tohoto roku (Q4), a pak by také začala viditelně slábnout dynamika reálné mzdy. Její rychlý růst je přitom hlavním „palivem“ současného velmi slušného spotřebitelského optimismu.

Když se díváme na aktuální průzkumy mezi českými spotřebiteli, tak celková nálada od startu íránského konfliktu poklesla relativně málo. Stále zůstává silná ochota realizovat „větší nákupy“, což je jen odraz přetrvávajícího rychlého růstu nominálních i reálných mezd. Některé předstihové indikátory (výběr sociálního a zdravotního) sice na začátku roku ukazovaly na zpomalení mzdové dynamiky, to však podle nás vůbec není jisté.

ČSÚ teprve čísla za první kvartál zveřejní, ale podle měsíčních statistik za mzdy v průmyslu a stavebnictví k žádnému viditelnějšímu zpomalování mzdové dynamiky nedochází. Hlavním nebezpečím pro reálnou dynamiku mezd tak zůstává inflace. A právě nárůstu inflace se české domácnosti, ne úplně překvapivě, v posledních měsících začínají víc a víc obávat. Podle průzkumu Eurostatu jsou obavy Čechů z inflace nejvyšší za poslední rok a promítají se to i do horších očekávání celkové ekonomické situace v následujícím roce (ta jsou zhruba na devítiměsíčních minimech).

Pořád je to však výrazně mírnější reakce na nastupující inflační rizika než v sousedním Německu, kde jsou ekonomické vyhlídky domácností nejslabší od roku 2022. To jen podtrhuje v jak „křehké situaci“ je německý spotřebitel. Hlavním rozdílem oproti Česku je bezesporu daleko výraznější strukturální tlak na domácí průmysl a výraznější obavy řady domácností ze ztráty zaměstnání. To činí jakýkoliv nový externí šok, kterým je teď blízkovýchodní krize, pro německé domácnosti daleko „hůře stravitelný“.

TRHY

Koruna

Česká koruna lehce ztrácí své pozice a posunuje se pod 24,40 EUR/CZK. Hlavním motorem bylo zdražování ropy na globálních trzích (vazba EUR/CZK na Brent zůstává silná). Sekundárně se mohlo na trzích projevit holubičí vyznění setkání ČNB s analytiky – detaily prognózy ukazují na relativně mírné inflační dopady krize v Íránu a implikují v kombinaci s alternativními scénáři minimálně pro nejbližší měsíce stabilitu sazeb. Zvědaví budeme na páteční zápis ze zasedání a skutečnost, zda se někteří členové bankovní rady vůči vyznění prognózy a komunikační linii neměli potřebu vymezit.

Eurodolar

Rostoucí ceny ropy prozatím nemají na kurz eurodolaru viditelnější vliv, stejně jako fakt, že dolar opět zpevňuje vůči japonskému jenu. V tomto případě opět začíná hrozit intervence ze strany Bank of Japan, která musí velmi nervózně vstřebávat i globální výprodej dluhopisů. Spirálu výprodejů na dlouhém konci výnosových křivek přitom roztáčejí právě japonské vládní dluhopisy.

Nejen pro trhy dluhopisů, ale i pro eurodolar bude velmi důležitý dnešní výsledek americké inflace za duben. Ta velmi pravděpodobně zrychlí na hodnotu 3,7 % meziročně, přičemž náš nowcastový odhad napovídá, že jádrová složka by měla zůstat téměř beze změny, resp. nepatrně poklesnout (na hodnotu 2,6 % meziročně).

 

Čtěte více:

Maloobchodní tržby zrychlily růst na 4,9 procenta, růst tržeb ve službách mírně zpomalil
11.05.2026 10:25
Maloobchodní tržby zrychlily růst na 4,9 procenta, růst tržeb ve službách mírně zpomalil
Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 pr...
PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let
11.05.2026 17:05
PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let
Kolem Íránu ani tentokrát nemůžeme mluvit o podstatném posunu. Proběhl...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    12.05.2026 10:14

    nejlepsi reakce na blizici se vysokou inflaci je rychle utratit/investovat hotovost, driv nez to dojde ostatnim :) stat uz to dela
    Ai-kun
Aktuální komentáře
12.05.2026
13:47Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
12:09Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
11:23Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace  
10:45CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
10:32Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent  
10:01Skupina ČSOB v 1. čtvrtletí: Pokračující růst úvěrů firmám na investice i domácnostem na nové bydlení
9:43Zisk Bayeru v prvním čtvrtletí výrazně překonal odhady. Konflikt na Blízkém východě jej zatím neohrožuje
9:09Rozbřesk: Češi utrácejí rychle nehledě na blízkovýchodní krizi. Může je inflace zbrzdit?
8:53Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku, korejské trhy zažily šok kvůli dani z AI zisků a futures jsou v červeném  
6:02Goolsbee: Klesající inflační optimismus, není dobré vylučovat růst sazeb
11.05.2026
17:30TESLA KARLÍN, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
17:05PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let  
15:05Mag7 jednou skončí, její relevance ale nyní zase roste
13:36ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
12:09Dluhopisy a zlato lehce zklamaly zprávy o Íránu, akcie začínají týden smíšeně  
11:59Netflix sází na reklamu: aktivní divák s levnějším tarifem začíná firmě vydělávat více než prémiový předplatitel
10:25Maloobchodní tržby zrychlily růst na 4,9 procenta, růst tržeb ve službách mírně zpomalil
10:22BYD zlepšuje výhled: domácí trh překvapuje a zahraniční expanze nabírá na síle
9:27Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
8:54Rozbřesk: Proč guvernér Michl odmítá přepnout na „jestřábí“ režim?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
20:00USA - Měsíční bilance rozpočtu, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět