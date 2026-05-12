CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu

CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu

12.05.2026 10:45
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Skupina CSG informovala na veletrhu IDEB 2026 v Bratislavě o strategickém partnerství s tureckým výrobcem obrněné techniky FNSS Savunma Sistemleri, jehož cílem je společný vývoj a výroba pásových bojových vozidel pro evropské i další zahraniční trhy. Součástí spolupráce je i premiéra nového středního tanku CFL-120 Karpat, který propojuje technologické know how FNSS, výrobní zázemí CSG na Slovensku a věž s kanonem ráže 120 mm od společnosti Leonardo.

Zástupci skupiny CSG a turecké společnosti FNSS Savunma Sistemleri dnes na veletrhu IDEB 2026 v Bratislavě představili strategickou spolupráci zaměřenou na společný vývoj a výrobu vybraných obrněných platforem pro evropské i další mezinárodní trhy. Současně byla veřejnosti poprvé představena nový střední tank CFL-120 Karpat vyzbrojený hlavním kanonem ráže 120 mm, který kombinuje know how společnosti FNSS v oblasti pásových obrněných vozidel, průmyslové a výrobní zázemí skupiny CSG na Slovensku a palebnou sílu věže od společnosti Leonardo.

Spolupráce mezi CSG a FNSS se zaměří na výrobu, prodej a další vývoj vybraných obrněných platforem a souvisejících systémů. V první fázi se bude týkat především vozidla CFL-120 Karpat, přičemž do budoucna se může rozšířit i na další produkty. Cílem spolupráce je rovněž posílit schopnost obou partnerů reagovat na rostoucí poptávku po moderních pásových obrněných vozidlech v Evropě i na dalších trzích.

Generální ředitel CSG Defence Jan Marinov uvedl, že spolupráce s FNSS představuje pro CSG důležitý strategický krok, protože spojuje zkušenosti CSG s výrobou, servisem a podporou pozemních systémů s technologickým know how FNSS. Společným cílem je nabídnout moderní a konkurenceschopná vozidla zákazníkům v Evropě i dalších regionech a zároveň dále rozvíjet průmyslové schopnosti CSG v oblasti bojových vozidel.

 
 
 

Aktuální komentáře
12.05.2026
13:47Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
12:09Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
11:23Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace  
10:45CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
10:32Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent  
10:01Skupina ČSOB v 1. čtvrtletí: Pokračující růst úvěrů firmám na investice i domácnostem na nové bydlení
9:43Zisk Bayeru v prvním čtvrtletí výrazně překonal odhady. Konflikt na Blízkém východě jej zatím neohrožuje
9:09Rozbřesk: Češi utrácejí rychle nehledě na blízkovýchodní krizi. Může je inflace zbrzdit?
8:53Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku, korejské trhy zažily šok kvůli dani z AI zisků a futures jsou v červeném  
6:02Goolsbee: Klesající inflační optimismus, není dobré vylučovat růst sazeb
11.05.2026
17:30TESLA KARLÍN, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
17:05PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let  
15:05Mag7 jednou skončí, její relevance ale nyní zase roste
13:36ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
12:09Dluhopisy a zlato lehce zklamaly zprávy o Íránu, akcie začínají týden smíšeně  
11:59Netflix sází na reklamu: aktivní divák s levnějším tarifem začíná firmě vydělávat více než prémiový předplatitel
10:25Maloobchodní tržby zrychlily růst na 4,9 procenta, růst tržeb ve službách mírně zpomalil
10:22BYD zlepšuje výhled: domácí trh překvapuje a zahraniční expanze nabírá na síle
9:27Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
8:54Rozbřesk: Proč guvernér Michl odmítá přepnout na „jestřábí“ režim?

Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
20:00USA - Měsíční bilance rozpočtu, mld. USD
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět