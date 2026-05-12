CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu

Skupina CSG informovala na veletrhu IDEB 2026 v Bratislavě o strategickém partnerství s tureckým výrobcem obrněné techniky FNSS Savunma Sistemleri, jehož cílem je společný vývoj a výroba pásových bojových vozidel pro evropské i další zahraniční trhy. Součástí spolupráce je i premiéra nového středního tanku CFL-120 Karpat, který propojuje technologické know how FNSS, výrobní zázemí CSG na Slovensku a věž s kanonem ráže 120 mm od společnosti Leonardo.
Zástupci skupiny CSG a turecké společnosti FNSS Savunma Sistemleri dnes na veletrhu IDEB 2026 v Bratislavě představili strategickou spolupráci zaměřenou na společný vývoj a výrobu vybraných obrněných platforem pro evropské i další mezinárodní trhy. Současně byla veřejnosti poprvé představena nový střední tank CFL-120 Karpat vyzbrojený hlavním kanonem ráže 120 mm, který kombinuje know how společnosti FNSS v oblasti pásových obrněných vozidel, průmyslové a výrobní zázemí skupiny CSG na Slovensku a palebnou sílu věže od společnosti Leonardo.
Spolupráce mezi CSG a FNSS se zaměří na výrobu, prodej a další vývoj vybraných obrněných platforem a souvisejících systémů. V první fázi se bude týkat především vozidla CFL-120 Karpat, přičemž do budoucna se může rozšířit i na další produkty. Cílem spolupráce je rovněž posílit schopnost obou partnerů reagovat na rostoucí poptávku po moderních pásových obrněných vozidlech v Evropě i na dalších trzích.
Generální ředitel CSG Defence Jan Marinov uvedl, že spolupráce s FNSS představuje pro CSG důležitý strategický krok, protože spojuje zkušenosti CSG s výrobou, servisem a podporou pozemních systémů s technologickým know how FNSS. Společným cílem je nabídnout moderní a konkurenceschopná vozidla zákazníkům v Evropě i dalších regionech a zároveň dále rozvíjet průmyslové schopnosti CSG v oblasti bojových vozidel.