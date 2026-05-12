Americká inflace za duben citelně zrychlila, a není to jen o benzínu

Data o spotřebitelských cenách v USA za duben překvapila negativně, tedy byla vyšší, než se čekalo. Ceny jen v dubnu stouply o 0,6 pct po 0,9procentním nárůstu v březnu. Jádrový index pak narostl o 0,4 pct, čímž zrychlil po březnových 0,2 pct. Od meziroční inflace se čekalo zrychlení na 3,7 z 3,3 pct v březnu. Nakonec ale inflace dosáhla 3,8 procenta. Jádrová inflace stoupla na 2,8 z 2,6 procenta, což je rovněž o desetinu bodu nad tržním konsensem.
Samotná odchylka od očekávání není výrazná, ale odhady pro inflaci většinou bývají velmi přesné. Nepříjemný je samozřejmě směr odchylky, naznačující větší akceleraci cen, a potom rovněž struktura zdrojů vyšší inflace.
Vyšší úroveň cen ropy jasně ukazuje, že hlavní zdroje vyšší inflace je třeba hledat v oblasti energií. A je to tak, samotné energie jen za duben zdražily o dalších 3,8 pct po březnovém skoku skoro o 11 procent. Rychleji zdražovat přitom začala elektřina, zatímco dosud to bylo hlavně o benzínu či topném oleji. Spolu s tím rychleji než v předchozích měsících zdražovaly i potraviny, meziměsíčně o 0,5 pct. Dopad drahých energií či hnojiv na produkci, která je už v obchodech, sice ještě nemůže být velký, ale sektor tento šok už reálně pociťuje a bude se snažit v předstihu využívat připravenost spotřebitelů na "íránské zdražení".
Jádrový cenový index je oproštěn od přímého dopadu energií, ovšem i on začíná přidávat na tempu. V oblasti dopravy stále sledujeme zvýšené tempo zdražování letenek, což se dá přímo spojit s ropou. U ostatních položek přímou linku nevidíme. Značným příspěvkem bylo nájemné, respektive náklady na bydlení, které stouply o 0,6 procenta. Ostatní služby bez bydlení ale také zrychlily, a to na 0,4 pct.
Celkově vzato data nevybízejí Fed k utažení politiky v dohledné době, upevní však jeho pozornost směrem k inflačním rizikům a podpoří hlasy, které před nimi varují. U rychlejšího růstu cen potravin lze čekat dopad na inflační očekávání, rychlejší zdražování bydlení a dalších služeb pak hrozí inflaci zvedat delší dobu vzhledem ke své setrvačnosti. Aktuální rychlost jádrové inflace, ale ani té superjádrové (služby bez bydlení), momentálně není v souladu s inflačním cílem Fedu. Když k tomu přidáme, že zlevnění ropy se neustále odkládá, můžeme z centrální banky postupně slýchat více jestřábích komentářů.