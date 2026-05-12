Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Americká inflace za duben citelně zrychlila, a není to jen o benzínu

Americká inflace za duben citelně zrychlila, a není to jen o benzínu

12.05.2026 15:16
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Data o spotřebitelských cenách v USA za duben překvapila negativně, tedy byla vyšší, než se čekalo. Ceny jen v dubnu stouply o 0,6 pct po 0,9procentním nárůstu v březnu. Jádrový index pak narostl o 0,4 pct, čímž zrychlil po březnových 0,2 pct. Od meziroční inflace se čekalo zrychlení na 3,7 z 3,3 pct v březnu. Nakonec ale inflace dosáhla 3,8 procenta. Jádrová inflace stoupla na 2,8 z 2,6 procenta, což je rovněž o desetinu bodu nad tržním konsensem.

Samotná odchylka od očekávání není výrazná, ale odhady pro inflaci většinou bývají velmi přesné. Nepříjemný je samozřejmě směr odchylky, naznačující větší akceleraci cen, a potom rovněž struktura zdrojů vyšší inflace.

usa inflace

Vyšší úroveň cen ropy jasně ukazuje, že hlavní zdroje vyšší inflace je třeba hledat v oblasti energií. A je to tak, samotné energie jen za duben zdražily o dalších 3,8 pct po březnovém skoku skoro o 11 procent. Rychleji zdražovat přitom začala elektřina, zatímco dosud to bylo hlavně o benzínu či topném oleji. Spolu s tím rychleji než v předchozích měsících zdražovaly i potraviny, meziměsíčně o 0,5 pct. Dopad drahých energií či hnojiv na produkci, která je už v obchodech, sice ještě nemůže být velký, ale sektor tento šok už reálně pociťuje a bude se snažit v předstihu využívat připravenost spotřebitelů na "íránské zdražení".

Jádrový cenový index je oproštěn od přímého dopadu energií, ovšem i on začíná přidávat na tempu. V oblasti dopravy stále sledujeme zvýšené tempo zdražování letenek, což se dá přímo spojit s ropou. U ostatních položek přímou linku nevidíme. Značným příspěvkem bylo nájemné, respektive náklady na bydlení, které stouply o 0,6 procenta. Ostatní služby bez bydlení ale také zrychlily, a to na 0,4 pct.

Celkově vzato data nevybízejí Fed k utažení politiky v dohledné době, upevní však jeho pozornost směrem k inflačním rizikům a podpoří hlasy, které před nimi varují. U rychlejšího růstu cen potravin lze čekat dopad na inflační očekávání, rychlejší zdražování bydlení a dalších služeb pak hrozí inflaci zvedat delší dobu vzhledem ke své setrvačnosti. Aktuální rychlost jádrové inflace, ale ani té superjádrové (služby bez bydlení), momentálně není v souladu s inflačním cílem Fedu. Když k tomu přidáme, že zlevnění ropy se neustále odkládá, můžeme z centrální banky postupně slýchat více jestřábích komentářů.


Čtěte více:

Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
12.05.2026 13:47
Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
Akciové trhy Jižní Koreje a Tchaj-wanu letos zažívají mimořádně silnou...
Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
12.05.2026 12:09
Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
Siemens Energy předvedl velmi silné čtvrtletí, v němž těžil z bezprece...
Bloomberg: EU zaostává v závodě o suroviny, příkladem je slovenská Trojárová
12.05.2026 14:38
Bloomberg: EU zaostává v závodě o suroviny, příkladem je slovenská Trojárová
Evropské unie stále více zaostává v globálním souboji o kritické surov...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.05.2026
22:02Americké akciové indexy dnes oslabují kvůli korekci polovodičových akcií  
17:45Mag7 nyní, před deseti lety a za deset let
16:25Průmyslové akcie se vezou na AI vlně. Rostoucí korelace ale zároveň zvyšuje jejich zranitelnost
15:16Americká inflace za duben citelně zrychlila, a není to jen o benzínu
14:38Bloomberg: EU zaostává v závodě o suroviny, příkladem je slovenská Trojárová
13:47Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
12:09Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
11:23Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace  
10:45CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
10:32Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent  
10:01Skupina ČSOB v 1. čtvrtletí: Pokračující růst úvěrů firmám na investice i domácnostem na nové bydlení
9:43Zisk Bayeru v prvním čtvrtletí výrazně překonal odhady. Konflikt na Blízkém východě jej zatím neohrožuje
9:09Rozbřesk: Češi utrácejí rychle nehledě na blízkovýchodní krizi. Může je inflace zbrzdit?
8:53Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku, korejské trhy zažily šok kvůli dani z AI zisků a futures jsou v červeném  
6:02Goolsbee: Klesající inflační optimismus, není dobré vylučovat růst sazeb
11.05.2026
17:30TESLA KARLÍN, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
17:05PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let  
15:05Mag7 jednou skončí, její relevance ale nyní zase roste
13:36ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
12:09Dluhopisy a zlato lehce zklamaly zprávy o Íránu, akcie začínají týden smíšeně  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
20:00USA - Měsíční bilance rozpočtu, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět