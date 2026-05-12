Bloomberg: EU zaostává v závodě o suroviny, příkladem je slovenská Trojárová

Evropské unie stále více zaostává v globálním souboji o kritické suroviny, kterému dominují Spojené státy a Čína. Příkladem je slovenský projekt Trojárová zaměřený na těžbu antimonu, upozornila agentura Bloomberg. Podle ní Trojárová ilustruje neschopnost evropských vlád financovat strategické projekty a zajistit si nezávislost na čínském exportu.
Zatímco Čína ovládá většinu zpracovatelských kapacit a USA aktivně investují do nových ložisek po celém světě, státy EU podle Bloombergu čelí administrativnímu ochromení a nedostatku jednotné strategie. Absence finančních prostředků a pomalé rozhodování v Bruselu vedou k tomu, že i slibná evropská naleziště končí v rukou zahraničních investorů, dodala agentura.
Pokud unijní lídři nezačnou jednat rychleji, hrozí Evropě podle Bloombergu trvalá závislost na globálních rivalech v hospodářství i obraně. Například tým amerického prezidenta aktivně vyhledává konkrétní projekty. Minulý měsíc se Washington dohodl na investici pěti milionů dolarů v Severní Makedonii s cílem znovu uvést do provozu tamní antimonový důl
Antimon se využívá v relativně malých objemech a podle agentury jde o učebnicový příklad minerálu s nepoměrně velkým strategickým dopadem. Tento polokov je nezbytný pro výrobu munice, brýlí pro noční vidění a infračervených senzorů. Vojenské účely tvoří až 15 procent globální poptávky po antimonu.
Evropa je v dodávkách antimonu téměř zcela závislá na dovozu. Hlavní světová naleziště se nacházejí v Číně, Rusku a Tádžikistánu, přičemž Čína navíc kontroluje téměř 80 procent celosvětových kapacit na jeho zpracování. Důl Trojárová z doby studené války by po svém obnovení mohl dodávat až 6000 tun ročně, což představuje třetinu roční evropské spotřeby.
Slovenský důl tvoří 1,7 km dlouhé chodby opuštěné od pádu komunismu. Překážkou pro zahájení těžby je nedostatečný kapitál vlastníka, kterým je kanadská společnost Military Metals Corp. Tržní hodnota firmy činí zhruba 30 milionů amerických dolarů (621 milionů Kč).
Podle generálního ředitele Scotta Eldridge by k tavení mohly přispět také rafinerie v Německu a ve Švédsku, což by znamenalo, že tento závod by nakonec mohl pomoci vybudovat kompletní dodavatelský řetězec, od těžby až po zpracování.
Členské státy ovšem odmítají sdílet prostředky na projekty těžby mimo své hranice, což zpomaluje rozvoj důležitých zdrojů, uvedla Sabrina Schulzová, ředitelka Evropské iniciativy energetickou bezpečnost v Německu.
Bruselským úředníkům chybí pravomoci a prostředky k prosazování tak agresivních politik jako mají USA. Kromě toho se EU ve své formální strategii z roku 2023 zaměřila na bateriové kovy jako lithium, zatímco konkurenti cílí na suroviny s vojenským využitím. Mezi ty vedle antimonu patří také gallium či germanium.
Německý fond pro suroviny o objemu jedné miliardy eur zatím podpořil pouze dva projekty a pro firmy spíše vytváří další překážky, uvedl Bloomberg. Prudké výkyvy cen kritických minerálů navíc odrazují soukromé investory od dlouhodobých projektů. Menší těžařské firmy tak mají problém získat kapitál jak z veřejných, tak ze soukromých trhů.