Průmyslové akcie se vezou na AI vlně. Rostoucí korelace ale zároveň zvyšuje jejich zranitelnost

12.05.2026 16:25
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Průmyslové akcie zažívají nebývalý růst díky tomu, že jsou klíčovým dodavatelem AI infrastruktury. Nadšení investorů však s sebou nese nové riziko: tento tradičně cyklický sektor se dnes pohybuje téměř v tandemu s polovodiči a technologiemi. Rostoucí korelace, vysoké valuace a závislost na kapitálových výdajích do AI tak zároveň zvyšují jejich citlivost na jakékoli zakolísání AI investičního cyklu, který zatím zůstává spíš příslibem než jistotou.

Optimismus, že by průmyslové společnosti mohly profitovat z AI boomu, podnítil rekordní dynamiku v tomto sektoru. Nyní ale rostou obavy, že vazba této skupiny na umělou inteligenci může být až příliš těsná.

Ukazatel 45denní korelace mezi sektorem S&P 500 Industrials, ve kterém jsou akcie společností jako Deere & Co., a indexem polovodičů Philadelphia Stock Exchange se nachází na 0,75, což je blízko jeho nejvyšší úrovně od června. (Hodnota 1 znamená, že se cenné papíry pohybují v souladu s trendem.)

korelace

Mnoho z těchto průmyslových společností poskytuje základní fyzickou infrastrukturu potřebnou k výstavbě a provozu datových center. Díky tomu je nyní sektor, který byl vždy citlivý na výkyvy ekonomického cyklu, také náchylný na zpomalení poptávky po umělé inteligenci. „Pokud je umělá inteligence jediným motorem, který pohání akciový trh i ekonomiku, jakékoli její zakolísání se nakonec stane větším problémem pro všechno,“ podotkl Michael O’Rourke, hlavní tržní stratég v Jones Trading Institutional Services. „Jakákoli slabina, která se objeví u klíčového hráče, bude mít důsledky pro všechno.“

Tyto téměř tandemové pohyby byly patrné v pondělí, kdy výrobci čipů jako Qualcomm a Micron Technology dopomohli k růstu indexu S&P 500 a zároveň průmyslové firmy, jako je dodavatel energetických zařízení Vertiv Holdings, patřily mezi lídry benchmarku. Tato dynamika také pravděpodobně projde testem, až Nvidia příští týden oznámí výsledky.

V současné době tu je 15 netechnologických společností s kombinovanou tržní kapitalizací 2 biliony dolarů, které se „pohybují jako derivát kapitálových výdajů na umělou inteligenci,“ napsal Neil Dutta, vedoucí ekonomického výzkumu ve společnosti Renaissance Macro Research. „Pokud by někdy boom kolem umělé inteligence ochladl, negativní dopad poklesu bohatství na spotřebu by se netýkal jen takzvané Magnificent Seven.“

Mezi vysoce korelovanými společnostmi jsou také průmyslové firmy jako Vertiv, Eaton, Caterpillar, a dokonce i výrobce motorů Cummins. Tyto akcie mají více než 60% korelaci s VanEck Semiconductor.

„Nejedná se o technologické akcie. Ale obchodují se jako polovodičové společnosti, protože jejich knihy objednávek se staly knihami objednávek kapitálových výdajů na umělou inteligenci,“ řekl Dutta s tím, že Caterpillar prodává záložní generátory datovým centrům, zatímco Vertiv dodává zařízení pro chlazení a správu napájení.

Boom výdajů na umělou inteligenci skutečně změnil způsob, jakým se obchoduje s některými z nejznámějších jmen v tomto odvětví. Caterpillar, známý svými žlutými bagry a buldozery, za posledních 12 měsíců vzrostl o více než 170 %. Prodeje do datových center podnítily za loňský rok 250% nárůst akcií Vertivu a 150% růst akcií GE Vernova.

„Toto jsou krumpáče, lopaty a infrastruktura, které stojí za rozvojem umělé inteligence,“ řekla Emily Rolandová, spoluzakladatelka investičního stratéga společnosti Manulife John Hancock. Řekla, že ačkoli toto odvětví podražilo, „rozsah růstu zisků“ v průmyslu překonává ostatní sektory. Na začátku výsledkové sezóny analytici očekávali průměrný růst zisků o 3 %, zatímco odvětví vykázalo 20 %.

Riziko spočívá v tom, že jakékoli podstatné zpomalení výdajů na umělou inteligenci nebo prostý obrat dynamiky akcií AI společností se pravděpodobně přenese i do průmyslu a podnítí výkyvy v sektoru, který se obchoduje s prémií oproti širšímu indexu S&P 500. Akcie společností Vertiv a GE Vernova klesly koncem dubna o 5,4 %, respektive 2,8 % poté, co se objevila zpráva, že OpenAI nesplnila interní cíle v oblasti tržeb a nových uživatelů.

Philip Straehl, investiční ředitel Morningstar Wealth, napsal, že americký akciový trh „se čím dál více zaměřuje na umělou inteligenci“, protože růst zisků je vázán na výdaje na infrastrukturu umělé inteligence. Varoval však, že výdaje na umělou inteligenci jsou v tomto okamžiku „pouze prognózou“ a některé z těchto výdajových plánů by se mohly změnit.

„Historie nabízí mnoho příkladů – od železnic až po optické sítě – kdy společnosti budovaly kapacity na základě optimistických prognóz budoucího nasazní,“ řekl Straehl a dodal, že v těchto případech z toho měli hlavní prospěch spotřebitelé, nikoli investoři.

Je pravda, že akcie průmyslových firem se aktuálně obchodují zhruba v souladu se svými historickými průměry. Po prudkém růstu v únoru, který pomohl průmyslovému sektoru indexu S&P 500 překonat celý index o dvě směrodatné odchylky, se tento sektor nyní nachází přesně uprostřed očekávaného zhruba 100denního uklidnění, vyplývá z dat společnosti DataTrek Research. Firma ale zároveň upozorňuje, že největší zisky se soustředí jen u části akcií, které se přímo podílejí na budování infrastruktury pro umělou inteligenci.

Průmyslové firmy v poslední době zažily mezi investory určitou renesanci zájmu jako „vedlejší sázka na AI“, jenže to vedlo k tomu, že řada lídrů v odvětví má dnes ocenění podobné technologickým firmám, přestože jejich byznys zůstává kapitálově náročný a výrobně orientovaný. Navíc poprvé od roku 2021 se průmyslové firmy v indexu S&P 500 obchodují s vyšším očekávaným poměrem ceny k zisku než technologické společnosti.

Podle O’Rourka tyto vysoké valuace zvyšují riziko tvrdšího návratu na zem, protože služby, které průmyslové firmy nabízejí, jsou více zaměnitelné a méně unikátní než v technologickém sektoru. „Průmyslová jména představují větší riziko,“ uzavřel.

 
 

Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
20:00USA - Měsíční bilance rozpočtu, mld. USD
