Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje

Jednání mezi společností Samsung Electronics a jejím největším odborovým svazem zkrachovala. Hrozba v podobě 18denní stávky, která má začít už ve čtvrtek, se tak nejspíš skutečně naplní. Agentura Bloomberg varuje, že stávka přibližně 48 tisíc zaměstnanců může narušit jednak globální dodavatelské řetězce v polovodičovém sektoru a jednak negativně zasáhnout růst HDP Jižní Koreje.
Předseda odborů Choi Seung-ho oznámil, že ve čtvrtek začne plošná pracovní odstávka poté, co vedení Samsungu odmítlo kompromisní návrh zprostředkovaný vládními mediátory, s nímž odbory souhlasily.
„Chtěl bych se veřejnosti omluvit za to, že jsem nedokázal dosáhnout dobrého výsledku, přestože jsem udělal co nejvíce ústupků. Nepřestaneme se snažit dosáhnout dohody ani během stávky,“ citovala agentura Reuters šéfa odborářů.
Krátce poté jihokorejský ministr práce Kim Young-hoon vyzval obě strany k přímým jednáním, není však jasné, zda ani tento krok povede k průlomu, informuje Bloomberg.
Kolaps v jednáních znepokojuje technologický sektor po celém světě. Samsung je totiž největším světovým výrobcem paměťových čipů využívaných v AI datacentrech, ale i chytrých telefonech či elektromobilech. Díky masivním investicím do AI infrastruktury se má Samsung letos nakročeno stát se jednou z nejziskovějších firem světa. Jeho polovodičová divize vykázala už v prvním čtvrtletí meziročně téměř pětinásobný růst zisku.
Rostoucí ziskovost však zároveň posiluje tlak zaměstnanců na vyšší podíl na výnosech. Národní konkurent SK Hynix se loni zavázal vyčlenit deset procent ročního provozního zisku do fondu výkonnostních bonusů, což nyní slouží jako referenční bod i pro zaměstnance Samsungu.
Samsung ve své zprávě uvedl, že rozhovory ztroskotaly navzdory tomu, že firma akceptovala většinu požadavků, včetně úprav bonusového systému. Podle vedení však byly některé nároky „přehnané“. Odbory trvají na zvyšování odměn i v divizích, které hospodaří se ztrátou, což je podle společnosti v rozporu s její dlouhodobou politikou. Ustoupení od tohoto principu by podle Samsungu mohlo mít negativní dopad nejen na podnik samotný, ale i na celé odvětví.
Odbory požadují zrušení stávajícího stropu na bonusy, přerozdělení 15 procent provozního zisku zaměstnancům a zakotvení těchto podmínek přímo v pracovních smlouvách. Samsung naopak navrhl alokaci desetiprocentního zisku spolu s jednorázovým mimořádným odměňovacím balíčkem, jenž podle firmy překonává standardy v oboru. Management jinak varoval, že požadavky odborů nejsou dlouhodobě udržitelné.
Přesto i Samsung – stejně jako odbory – deklaruje, že je připraven v jednáních pokračovat, aby zabránil přerušení výroby.
Nouzová arbitráž
„I když zprostředkovaná jednání selhala, stále existuje prostor pro dohodu. I kdyby stávka zítra začala, tak očekávám, že vláda zasáhne a uplatní mimořádné pracovní zákony, aby stávku zastavila kvůli závažnosti celé situace,“ řekl Bloombergu Kim Dae Jong, profesor na Obchodní fakultě Univerzity Sejong v Soulu.
Jihokorejská vláda již dříve naznačila, že by v krajním případě mohla využít institut nouzové arbitráže, který byl od roku 1969 použit pouze čtyřikrát. Naposledy se tak stalo v roce 2005 během stávky pilotů Korean Air.
Podle odhadů Bank of Korea by vleklý konflikt mohl snížit letošní růst jihokorejského HDP až o 0,5 procentního bodu. Spor tak představuje citlivý test i pro prezidenta Lee Jae Myunga, který se ujal úřadu s příslibem silnější ochrany práv zaměstnanců, ale zároveň připustil, že v zájmu ekonomické stability mohou existovat limity.
„Naléhavě žádáme obě strany, aby udělaly maximum pro dosažení dohody mezi zaměstnanci a vedením – a to i před konečným termínem – s ohledem na možné dopady na korejskou ekonomiku,“ uvedla prezidentská kancelář.
Ministerstvo práce uvedlo, že bude jednání nadále podporovat bez ohledu na jejich formu se slovy „stále zbývá čas“, přičemž otázku využití mimořádných pravomocí zatím ponechalo otevřenou.