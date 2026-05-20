Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat

Výrobce designového kování M&T 1997 uzavřel rok 2025 s tržbami 127,2 milionu korun a EBITDA ztrátou 2,4 milionu korun. Hospodářské výsledky byly poznamenány hlubokým propadem výstavby rodinných domů, který byl historicky klíčovou zákaznickou bází společnosti. Předběžné výsledky za první kvartál 2026 naznačují obrat – tržby meziročně rostou, EBITDA se vrátila do zisku 4,9 milionu korun a objednávky rostou meziročně o cca 20 %. Pro rok 2026 management cílí na tržby 145 milionů korun a EBITDA 25 milionů korun.
Hospodářské výsledky za rok 2025
M&T 1997 dosáhla v roce 2025 tržeb ve výši 127,2 milionu korun, což představuje meziroční pokles o 15,4 %. EBITDA skončila na úrovni -2,4 milionu korun (oproti zisku 31,2 mil. CZK v roce 2024) a čistá ztráta dosáhla 7,7 milionu korun. Hlavní příčinou propadu byla zásadní změna na stavebním trhu – orientace developerů na nemovitostní investory a nájemní bydlení a s tím také propad výstavby rodinných domů, který od roku 2021 dosáhl zhruba 40 %. Rodinné domy přitom historicky tvořily typickou zákaznickou bázi M&T.
Vlastní kapitál společnosti poklesl o 12,7 % na 97,9 mil. CZK, a to z důvodu nižší ziskovosti a vyplacení dividendy za rok 2024. Úročený dluh meziročně stagnoval na úrovni 38,5 mil. CZK. Ukazatel Net Debt / Equity se pohyboval na hodnotě 0,36x a zůstal tak na konzervativní úrovni pod 0,5x.
Společnost v průběhu roku 2025 spustila několik strategických iniciativ, které reagují na změny ve stavebnictví – významně rozšířila obchodní tým o nové obchodníky včetně nového obchodního ředitele (dříve Hanák nábytek), přeorientovala obchodní aktivity na přímou spolupráci s developery a v říjnu 2025 zkolaudovala novou 500 m2 montážní a skladovací halu v Dobrušce pro systém Magnetic a nové výrobky.
První kvartál 2026 – obrat v hospodaření
Předběžné výsledky za první kvartál 2026 ukazují jasný obrat v hospodaření společnosti. Tržby vzrostly meziročně o 1,3 % na 33,0 milionu korun, výrazně se však zlepšila profitabilita – EBITDA dosáhla 4,9 milionu korun oproti pouhým 0,8 mil. CZK v Q1 2025, což představuje meziroční růst o 484,7 %. EBITDA marže se zvýšila z 2,6 % na 14,8 %. Čistý zisk dosáhl 2,8 milionu korun (oproti ztrátě 0,5 mil. CZK ve stejném období loňského roku), což odpovídá zisku na akcii ve výši 218 Kč.
Klíčovým ukazatelem dalšího vývoje je objem nově přijatých objednávek, který v Q1 2026 meziročně vzrostl o cca 20 %. Tento nárůst se do tržeb začne výrazněji propisovat od Q2 2026, kdy začne dodávání těchto objednaných produktů. Orientace na developerské projekty se ukazuje jako správně zvolená cesta – ve Q1 2026 M&T dodávala mimo jiné do projektů Žižkovské zahrady, Bakers court, Mocca rezidence, Nová Waltrovka či Vila domy U mlýna. Z čerstvě získaných zakázek, které se budou dodávat v dalších kvartálech, se v Praze jedná především o Smíchov City a Rohan City.
Rostoucí poptávku po produktech M&T potvrzují i nové zahraniční zakázky – v prvním kvartálu se podařilo získat například projekt Marina Dorcol v Srbsku a Orla at Palm Jumeirah v Dubaji, kde rezidenční trh navzdory geopolitickým výzvám zůstává velmi silný.
„Rok 2025 byl pro nás jedním z nejnáročnějších v novodobé historii společnosti, propad ve výstavbě rodinných domů byl zásadní. Souběžně jsme ale v průběhu roku rozjeli celou řadu změn – přebudovali jsme obchodní tým, soustředili obchod přímo na developery a investovali do nových kapacit. První kvartál 2026 nám potvrzuje, že tato cesta je správná. Objednávky rostou o 20 %, EBITDA marže se vrátila do dvouciferných čísel a naše pipeline projektů nám dává vysokou míru jistoty, že stanovené cíle pro rok 2026 dosáhneme,“ uvádí Ivo Ulich, předseda dozorčí rady M&T 1997, a.s.
Rozvaha k 31. 3. 2026
Vlastní kapitál vzrostl mezikvartálně o 2,9 % na 100,6 mil. CZK díky zlepšené ekonomické výkonnosti. Úročený dluh vzrostl o 39,9 % na 53,8 mil. CZK, a to z důvodu načerpání části dlouhodobého úvěru na novou linku povrchových úprav proti zaplacení 30% zálohy dodavateli. Ukazatel Net Debt / Equity se zvýšil na 0,52x. V průběhu roku 2026 očekává společnost pozitivní propsání čerpání dotace na novou linku do rozvahy. V případě dodržení plánované EBITDA na rok 2026 nepřesáhne ukazatel Net Debt / EBITDA na konci roku hodnotu 3.
Strategické investice a rozvoj
Klíčovou investicí pro rok 2026 je výstavba nové linky na povrchové úpravy s celkovým objemem cca 25 mil. CZK, na kterou má společnost schválenou dotaci pokrývající zhruba 50 % investičních nákladů. Nová linka by měla zvýšit ziskovost současné výroby, zkrátit výrobní proces a snížit energetickou i ekologickou náročnost. Návratnost investice je odhadována na 5 let, což odpovídá ročnímu přínosu zhruba 6 mil. CZK na EBITDA. Instalace linky proběhne ve druhé polovině roku 2026 a od konce roku 2026 očekává společnost dostupnou kapacitu i pro externí kooperace, což by mělo dále podpořit tržby a ziskovost v roce 2027 a dalších letech.
Souběžně společnost dokončuje implementaci nového informačního systému pro efektivnější řízení výroby, finančního reportingu a skladového hospodářství. Po pozitivních zkušenostech s fotovoltaickou elektrárnou na původní výrobní hale management zvažuje instalaci fotovoltaiky i na novou skladovací halu, jejíž součástí by byly nabíječky pro elektroauta.
Výhled na rok 2026
Pro celý rok 2026 cílí management na tržby ve výši 145 mil. CZK (oproti 127,2 mil. CZK v roce 2025) a EBITDA 25 mil. CZK (oproti -2,4 mil. CZK v roce 2025). Společnost tento výhled považuje v současné situaci za konzervativní – současná pipeline projektů a tempo přírůstku nových zakázek dávají managementu vysokou míru jistoty, že stanovených cílů dosáhne. Ve druhé polovině roku 2026 by se měl k růstu připojit i náběh nové linky na povrchové úpravy.
Pro rok 2027 a další roky M&T očekává pokračování růstového trendu díky plnému využití nové výrobní kapacity, rozšiřování spolupráce s největšími českými i zahraničními developery a možnosti externích kooperací na nové lince povrchových úprav.
Dividendová politika
Vzhledem k nižší ekonomické výkonnosti v roce 2025 a probíhajícím investicím do rozvoje společnosti nebude M&T 1997, a.s. vyplácet dividendu za rok 2025. V případě, že pozitivní trendy z prvního kvartálu 2026 budou pokračovat i v dalších kvartálech, předpokládá management výplatu zálohy na dividendu za rok 2026 ve čtvrtém kvartálu 2026, a to ve výši 500 Kč na akcii. Konečná výše dividendy bude závislá na skutečné ekonomické výkonnosti společnosti. Do budoucna plánuje společnost pokračovat v historicky nastavené dividendové politice.