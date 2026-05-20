Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun

ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun

20.05.2026 12:33
Autor: ČTK

Energetická společnost ČEZ vydala první tzv. zelené dluhopisy v celkovém objemu 750 milionů eur (zhruba 18,25 miliardy korun). Získané peníze chce použít na financování projektů nebo svého dlouhodobého majetku. Výjimkou ovšem budou projekty a aktiva spojené s fosilními palivy, na které finance firma nepoužije. Dluhopisy budou splatné v roce 2034. Vyplývá to z informací ČEZ na webu společnosti.

ČEZ očekává termín emise dluhopisů na 27. května. Jejich úrok stanovila na 4,375 procenta se splatnosti v roce 2034. Vedoucími manažery emise je několik zahraničních bankovních institucí.

"ČEZ hodlá částku rovnající se čistému výnosu z emise dluhopisů alokovat do dlouhodobého majetku a na financovaní projektů v souladu s Factsheet. Prostředky z dluhopisů nebudou alokovány na aktiva či projekty související s fosilními palivy," uvedla společnost.

Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělal 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.05.2026
16:56PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší
13:08Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
12:33ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
11:04Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
10:50Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné  
9:49EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
9:26Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
9:22CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
9:17Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
8:50ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - ČEZ stanovil cenu emise zelených dluhopisů
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět