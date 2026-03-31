Nebius postaví ve Finsku jedno z největších evropských AI datacenter

Nebius představil plány na výstavbu nového AI datového centra ve finském městě Lappeenranta. To se má podle nizozemské firmy stát jedním z největších v Evropě s výpočetní kapacitou až 310 MW. Neocloudová společnost očekává, že datové centrum, jehož hodnota by měla přesahovat 10 miliard dolarů, začne zákazníkům dodávat první služby do roku 2027.
"Ve Finsku stavíme již mnoho let a jsme rádi, že zde rozšiřujeme svou přítomnost. Lappeenranta představuje významný přírůstek do budování naší globální infrastruktury AI a významně přispěje k dosažení našich kapacitních cílů,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Nebius Arkadij Volož.
Akcie společnosti reagovaly na zprávu po otevření trhu růstem o 6,5 procenta.
Oznámení Nebiusu o výstavbě datacentra v Evropě přichází jen den poté, co francouzský AI startup Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na provoz datového centra poblíž Paříže. V únoru firma oznámila též výstavbu datacenter ve Švédsku v hodnotě 1,38 miliardy dolarů.
Do výstavby infrastruktury AI v Evropě se zapojuje také britský startup Nscale, který začátkem března získal od investorů dvě miliardy dolarů při ocenění společnosti na 14,6 miliardy dolarů.
Server CNBC ovšem upozorňuje, že i když závazky v oblasti AI v Evropě rychle rostou, tak region čelí při budování infrastruktury akutním výzvám. Tou největší jsou ceny energií, které jsou na starém kontinentu mnohem vyšší než ve Spojených státech a Číně.
Nebius, který sídlí v Nizozemsku, ale má akcie kótované v USA, je předním evropským neocloudem poskytujícím AI výpočetní schopnosti. Společnost plánuje do konce letošního roku dosáhnout více než tři GW smluvního výkonu. V regionu EMEA si společnost zajistila více než 750 MW smluvního výkonu, začátkem března pak oznámila, že získala od regulátorů zelenou pro své první gigawattové AI datacentrum, které postaví ve státě Missouri v USA.