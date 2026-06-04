Rozbřesk: Všechny negativní šoky pro ekonomiku USA válcuje pozitivní příběh umělé inteligence.

Vysoká cla, zaškrcená migrace, a nakonec ropný šok. To vše Trumpova administrativa seslala na americkou ekonomiku, která však odmítá zpomalit. Ba naopak, konjunkturální data zveřejněná v průběhu tohoto týdne avizují, že by v průběhu tohoto kvartálu mohl růst významně akcelerovat. Vše přitom válcuje příběh rozvoje umělé inteligence, který dokáže zastínit všechny výše uvedené negativní šoky.
Začněme přitom trhem práce, kde vcelku oprávněně panuje obava, že umělá inteligence bude likvidovat celé obory a tím „bude brát lidem práci“. Poslední čísla o počtu otevřených nových pracovní pozic naštěstí tyto obavy zmírňují. Podle v úterý zveřejněných dat přibylo v dubnu v USA 731 tisíc nových pracovních pozic, což je historicky čtvrté nejvyšší číslo od roku 2001, kdy se tato data sbírají. Stejně tak uklidňujícím dojmem působí i data o tvorbě nových pracovních míst v soukromém sektoru, které přinesl včerejší ADP report. Květnových 122 tisíc nových pracovních míst je nejen nejvyšší měsíční číslo od loňského ledna, ale navíc zřetelně převyšuje rovnovážnou hodnotu pro měsíční hodnotu tvorby pracovních míst, která zaručuje stabilní míru nezaměstnanosti (nyní na úrovni okolo 80 tisíc).
Další dobré zprávy v tomto týdnu pak přišly ze strany podnikatelských nálad v podobě indexů ISM. Optimismus amerických podnikatelů jak v průmyslu, tak v klíčovém sektoru služeb roste, přičemž je podstatné, že pokud se podíváme do detailů, tak vidíme vyloženě pozitivní trendy, kdy je vidět, že rostou nové objednávky, což indikuje, že rozvoj umělé inteligence vede nejenom k nárůstu efektivity, a tedy produktivity práce, ale táhne s sebou novou poptávku, která je vidět nejen ve vyšších investicích, ale i v růstu zaměstnanosti.
Suma sumárum to tedy vypadá, že americký růst po dvou slabších čtvrtletích znovu zrychluje na tempo 3 % (a více). Alespoň touto řečí hovoří náš nowcast – Stopař, který aktuálně hlásí pro druhý kvartál dokonce růst 3,5 %. Uvidíme přitom, nakolik se toto číslo změní v pátek odpoledne, kdy jsou na pořadu oficiální statistiky z amerického trhu práce (payrolls za květen).
TRHY
Koruna
Česká koruna se díky růstu krátkodobých tržních sazeb – poháněnému rostoucími sázkami na červnové zvýšení sazeb ČNB – usadila na hladině 24,20 EUR/CZK. Dnes ráno budou zveřejněna dvě klíčová čísla – předběžný odhad květnové inflace a mzdy za první kvartál. V případě inflace očekáváme lehký pokles meziroční dynamiky z 2,5 % na 2,2 % díky levnějším pohonným hmotám. Z pohledu případné reakce centrální banky ale bude důležitější výsledek jádrové inflace a její případný posun nad meziroční 3 %.
Mzdová dynamika by mohla setrvat na podobné úrovni jako na konci minulého roku (7,4 %). Náš původní odhad meziročního růstu o 6,9 % (ČNB: 7,0 %) je totiž vychýlen směrem vzhůru vzhledem k čerstvým datům z národních účtů (téměř 9 % meziroční růst objemu mzdových nákladů na začátku roku). Svižnější mzdová dynamika, která je jedním z důležitých impulsů domácích cenových tlaků (jádrové inflace), by mohla dále zesílit přesvědčení trhu o růstu sazeb na červnovém zasedání ČNB. Pro korunu by mohlo jít krátkodobě o pozitivní impuls.
Eurodolar
Eurodolar sestoupil k hladině 1,16, přičemž americkou měnu aktuálně podporují jak vyšší cena ropy, tak solidní data z USA, která byla včera reprezentována jak ADP reportem z trhu práce, tak zlepšením indexu podnikatelské nálady ISM ve službách (k tomu více viz úvodník).
Dnešek je bez zásadnějších dat, a tak se zřejmě bude čekat na zítřejší oficiální data z amerického trhu práce. Dnes po ránu by nicméně ještě měla vystoupit prezidentka ECB Ch. Lagardeová a uvidíme, zda nebude chtít korigovat tržní očekávání, která již stoprocentně počítají se zvýšením sazeb (o 25bps) příští týden.