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Naděje na příměří mezi Izraelem a Libanonem, Broadcom po výsledcích padá. Evropa zahájí negativně

Naděje na příměří mezi Izraelem a Libanonem, Broadcom po výsledcích padá. Evropa zahájí negativně

04.06.2026 8:39
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropské akciové trhy směřují do čtvrtečního obchodování v záporném teritoriu v reakci na eskalaci napětí mezi Spojenými státy a Íránem, a to navzdory středečnímu oznámení možného příměří mezi Izraelem a Libanonem.

Článek se odemkne 04.06.2026 9:39

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