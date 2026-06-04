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Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu

Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu

04.06.2026 11:02
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Wall Street se včera nedařilo a většina technologického segmentu korigovala zisky, tedy až na výjimky jako výrobci CPU. Po závěru vyšly výsledky Broadcomu, které byly sice dobré, ale výhled pro tržby za 3Q nedosáhl na odhady, což trh nastavený jen na skvělé zprávy neodpouští. Tlak na tech se tím prodloužil a negativní efekt jsme viděli i v Asii. 

Evropě se však dopoledne daří růst, a to v některých případech solidně. CAC40 stoupá o 0,8 pct, DAX přidává 0,6 pct, FTSE100 se nachází aspoň těsně nad nulou. Zato u AEX sledujeme lehké ztráty. A v minusu se zatím nacházejí také americké futures, v případě Nasdaqu asi o půl procenta. 

Makrodata z USA chodí slušná, ale na trhy mají malý vliv. Dnes nejsou další zajímavá čísla na programu, ale promluví několik bankéřů z Fedu a zítra nás čekají údaje z trhu práce. Co se týče ropy, ta se po včerejším nárůstu usazuje u 97 dolarů. Na zmatečné zprávy kolem (ne)jednání USA s Íránem trh už nezvládá reagovat. Na jedné straně zůstává zavřený Hormuz, na straně druhé naděje, že dojde k otevření, a k tomu stále vysoká nejistota o výsledku. 

Výnosy dluhopisů dnes mírně klesají a eurodolar se stabilizuje těsně nad 1,1600 po včerejším poklesu. Zlato se sice zvedá na 4465, ale trend zůstává směrem dolů. Reakce koruny na krátkodobé zhoršení nálady na trzích je nevýrazná. Domácí měna si polepšila začátkem týdne, načež se stále drží v těsné blízkosti 24,20 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:02 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2241 0.0726 24.2373 24.1862
CZK/USD 20.8545 -0.0551 20.8925 20.8285
HUF/EUR 355.0471 -0.2800 356.3618 354.8241
PLN/EUR 4.2376 -0.1459 4.2451 4.2376
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8687 0.1426 7.8702 7.8496
JPY/EUR 185.6850 0.0129 185.7292 185.4790
JPY/USD 159.8640 -0.1150 160.0850 159.8040
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8647 0.0359 0.8651 0.8642
CHF/EUR 0.9184 -0.0332 0.9191 0.9176
NOK/EUR 10.8113 0.1310 10.8272 10.7944
SEK/EUR 10.8852 -0.2515 10.9194 10.8786
USD/EUR 1.1616 0.1336 1.1616 1.1595
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4023 -0.0285 1.4041 1.4007
CAD/USD 1.3916 0.1529 1.3927 1.3889
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

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