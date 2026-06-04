Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu

Wall Street se včera nedařilo a většina technologického segmentu korigovala zisky, tedy až na výjimky jako výrobci CPU. Po závěru vyšly výsledky Broadcomu, které byly sice dobré, ale výhled pro tržby za 3Q nedosáhl na odhady, což trh nastavený jen na skvělé zprávy neodpouští. Tlak na tech se tím prodloužil a negativní efekt jsme viděli i v Asii.
Evropě se však dopoledne daří růst, a to v některých případech solidně. CAC40 stoupá o 0,8 pct, DAX přidává 0,6 pct, FTSE100 se nachází aspoň těsně nad nulou. Zato u AEX sledujeme lehké ztráty. A v minusu se zatím nacházejí také americké futures, v případě Nasdaqu asi o půl procenta.
Makrodata z USA chodí slušná, ale na trhy mají malý vliv. Dnes nejsou další zajímavá čísla na programu, ale promluví několik bankéřů z Fedu a zítra nás čekají údaje z trhu práce. Co se týče ropy, ta se po včerejším nárůstu usazuje u 97 dolarů. Na zmatečné zprávy kolem (ne)jednání USA s Íránem trh už nezvládá reagovat. Na jedné straně zůstává zavřený Hormuz, na straně druhé naděje, že dojde k otevření, a k tomu stále vysoká nejistota o výsledku.
Výnosy dluhopisů dnes mírně klesají a eurodolar se stabilizuje těsně nad 1,1600 po včerejším poklesu. Zlato se sice zvedá na 4465, ale trend zůstává směrem dolů. Reakce koruny na krátkodobé zhoršení nálady na trzích je nevýrazná. Domácí měna si polepšila začátkem týdne, načež se stále drží v těsné blízkosti 24,20 za euro.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:02 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2241
|0.0726
|24.2373
|24.1862
|CZK/USD
|20.8545
|-0.0551
|20.8925
|20.8285
|HUF/EUR
|355.0471
|-0.2800
|356.3618
|354.8241
|PLN/EUR
|4.2376
|-0.1459
|4.2451
|4.2376
|CNY/EUR
|7.8687
|0.1426
|7.8702
|7.8496
|JPY/EUR
|185.6850
|0.0129
|185.7292
|185.4790
|JPY/USD
|159.8640
|-0.1150
|160.0850
|159.8040
|GBP/EUR
|0.8647
|0.0359
|0.8651
|0.8642
|CHF/EUR
|0.9184
|-0.0332
|0.9191
|0.9176
|NOK/EUR
|10.8113
|0.1310
|10.8272
|10.7944
|SEK/EUR
|10.8852
|-0.2515
|10.9194
|10.8786
|USD/EUR
|1.1616
|0.1336
|1.1616
|1.1595
|AUD/USD
|1.4023
|-0.0285
|1.4041
|1.4007
|CAD/USD
|1.3916
|0.1529
|1.3927
|1.3889