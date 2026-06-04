ČNB nechala limity pro poskytování hypoték beze změny

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala beze změny limity pro poskytování hypoték. Nadále bude platit pouze omezení výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) na úrovni 80 procent s výjimkou pro mladší žadatele. Limity celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI) a výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku (DSTI) zůstávají deaktivované.
Nadále platí také doporučení ČNB, aby u nákupu investičních nemovitostí banky vyžadovaly LTV nanejvýš 70 procent a DTI na hodnotě sedm. Opatření platí od letošního dubna, bankovní rada očekává, že se jeho vliv teprve začne projevovat a pomůže omezit vznik nadměrných rizik v portfoliích bank.
Objem nových hypoték v prvním čtvrtletí vzrostl nad dlouhodobý průměr. Vedle růstu cen nemovitostí k tomu přispělo i předzásobení zájemců o investiční hypotéku před zavedením zpřísněných pravidel. "Část předzásobení byla spojena i s obavami, že budou růst hypoteční sazby, což souviselo s vývojem geopolitických rizik," řekl novinářům člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler.
Předzásobení se hypotékami vedlo i ke zvýšení rizikové úrovně úvěrových ukazatelů, Seidler to ale považuje za přechodný jev. "Očekáváme, že se začne projevovat vliv nedávno zavedených limitů LTV a DTI pro investiční hypotéky, který pomůže omezit vznik nadměrných rizik v hypotečních portfoliích bank," uvedl.
ČNB podle Seidlera nyní nevidí plošná rizika, která by vyžadovala obnovení limitů DTI a DSTI. Na podzimním jednání o bankovní stabilitě situaci znovu vyhodnotí i s ohledem na uplatňování doporučení pro zpřísnění limitů na investiční hypotéky. Seidler také zdůraznil, že banky jsou nyní při poskytování hypoték obezřetné. Polovinu všech poskytnutých hypoték čerpají domácnosti, které z pohledu výše příjmů patří mezi horní pětinu populace a je u nich nižší riziko nesplácení úvěru.
Seidler upozornil, že domácnosti s mediánovými příjmy mohou při pořízení hypotéky podstupovat zvýšené riziko nesplacení. Tržní ceny bytů byly podle ČNB ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku přibližně o 60 procent vyšší, než na které by mediánové domácnosti mohly bezpečně dosáhnout.
Bankovní rada dnes rovněž konstatovala, že nemovitosti nadále zdražují rychlým tempem, když ve druhé polovině loňského roku jejich ceny vzrostly o víc než deset procent. V letošním roce čeká ČNB zvolnění růstu pod deset procent, tempo zdražování se ale zatím nepřiblíží nerizikovým hodnotám, které centrální banka vidí kolem šesti procent.