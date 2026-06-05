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Rozbřesk: Koruna zpevňuje, eurodolar vyčkává na americká data z trhu práce

Rozbřesk: Koruna zpevňuje, eurodolar vyčkává na americká data z trhu práce

05.06.2026 8:55
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Velmi rychlé tempo růstu mezd vykázala česká ekonomika na začátku roku 2026 – v prvním kvartále rostla průměrná mzda o 8,1 % meziročně a výrazně překonala jak naše očekávání, tak poslední prognózu ČNB (7,0 %). Co za tím stojí a je to důvod pro vyšší úrokové sazby?

Rychlý růst mezd (i po revizích předchozích kvartálů) odráží primárně nízkou míru nezaměstnanosti a nedostatek pracovníků ve vybraných sektorech – jedná se zejména o služby v čele s odvětvím real estate (mzdy rostly o 22,1 %) a stavebnictví (o 12,6 %). Rychlý růst mezd vcelku logicky „nestíhá sledovat průmysl“, kde mzdy sice rostou vcelku svižně v segmentu automotive (7,5 %), ale viditelně zaostávají některá energeticky náročná odvětví (skláři, zpracovatelé kovů). Viditelně také zaostávají některé veřejné služby (5,6 %) a finančnictví (5,4 %). Jinak je ovšem segment služeb jasným tahounem a většina zaměstnanců v něm pociťuje dvouciferný růst mezd. Jde to ruku v ruce s tím, že vybrané služby (pohostinství, kultura, real-estate) jsou také největším zdrojem inflačních tlaků v ekonomice – firmám/poskytovatelům služeb se daří přenášet vyšší mzdové náklady na své zákazníky. Co to znamená pro centrální banku?

Z našeho pohledu jde o jednoznačný „jestřábí signál“, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost růstu sazeb v tomto roce. I když se jedná o tempo růstu mezd, které je dlouhodobě neudržitelné, ve druhém kvartále může dojít ještě k jeho zrychlení – přidá se rychlejší růst platů ve veřejném sektoru a školství a uvidíme některé mimořádné bonusy u firem, kterým se daří (například Škoda Auto). Ve druhé polovině roku a v roce 2027 bude mzdová dynamika i vzhledem k tlaku na ziskovost řady českých firem zvolňovat. Celkově však revidujeme náš výhled pro letošní dynamiku mezd výrazně výše – z 6,3 % (podobné poslední prognóze ČNB) nad 7,5 %.

Pokud si centrální bankéři zasadí dnešní číslo do kontextu, volá to již dnes po lehkém růstu sazeb. Květnová inflace sice poklesla na 2,1 % (blízko našeho odhadu), ale letos ji zatím mimořádně pomáhají levné energie a potraviny, které příští rok budou pravděpodobně zdražovat. Náš inflační výhled aktuálně počítá s inflací v příštím roce mezi 3-4 % s tím, že právě služby vypadají nadále velmi znepokojivě. Pro včasné tlumení „inflačních očekávání“ by tedy české ekonomice možná slušel „preventivní“ růst úrokových sazeb. My ho v našem výhledu zatím nemáme, protože ČNB preferuje opatrnost a vyčkávání na další vývoj blízkovýchodního konfliktu. S tím, jak čas plyne (Hormuz je stále uzavřen) a přicházejí relativně silná čísla z domácí ekonomiky, může se však i nálada v bankovní radě rychle měnit.

TRHY

Koruna

Česká koruna pozvolna zpevnila do okolí 25,20 EUR/CZK. Včerejší silný růst mezd se jí zřejmě líbil, i když inflace nakonec poklesla v souladu s našimi odhady o něco výrazněji, než předpokládal trh (z 2,5 % na 2,1 %), a krátký konec české výnosové křivky ve finále mírně poklesl. V dalších seancích bude velmi zajímavé sledovat zejména nejnovější výroky centrálních bankéřů před blížícím se červnovým zasedáním a konkrétně jejich postoj k posledním silným mzdám a relativně agresivním sázkám trhů na růst sazeb v Česku.

Eurodolar

Nehledě na mírnou volatilitu na trhu s ropou setrvává eurodolar nad hranicí 1,16 a vyčkává na americká data z trhu práce. Čísla za květen by měla být podle všech indicií relativně dobrá, přičemž kromě přírůstku nových pracovních míst se bude samozřejmě sledovat i údaj o míře nezaměstnanosti. Její eventuální pokles (pod současných 4,3 %) by dolaru mohl krátkodobě pomoci.

 

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