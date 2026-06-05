Tabák bez dividendy, technologické firmy masivně propouštějí a opět se vrací téma krize na private trzích

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Akcie ČR se dnes obchodují bez nároku na dividendu a vyjdou data o maloobchodu. Ve světě mezitím sílí dopady AI na pracovní trh, roste napětí v soukromém kapitálu, zatímco americká administrativa obrací pozornost zpět k uhlí.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,1 %, S&P 500 mini -0,6 % a Nasdaq 100 mini -1,1 %.
Akcie TABAK se dnes obchodují bez nároku na dividendu ve výši 1100 Kč/akcii.
Český statistický úřad dnes zveřejní výsledky maloobchodu za duben. V březnu tržby bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru.
Volodymyr Zelenskyj navrhl Vladimiru Putinovi mírové rozhovory v neobvyklém a bojovném otevřeném dopise, v němž nabídl úplné příměří, které by ukončilo více než čtyři roky války. Donald Trump tuto nabídku uvítal. Ruský prezident si dopis zatím nepřečetl, uvedla agentura Tass s odvoláním na mluvčího Kremlu. Sněmovna reprezentantů USA mezitím hlasovala pro posílení pomoci Ukrajině i ruských sankcí.
Andy Burnham poprvé potvrdil, že vyzve Keira Starmera na postu britského premiéra. Starmer okamžitě starostovi Manchesteru oponoval a slíbil, že se funkce nevzdá.
Americké technologické společnosti minulý měsíc oznámily největší vlnu propouštění za téměř dva roky uprostřed investic do umělé inteligence. V květnu byly představeny plány zrušit více než 38 000 pozic, což je nejvíce v tomto odvětví od srpna 2024. Za letošek tak toto odvětví oznámilo už více než 123 000 zrušených míst, což je o více než 65 % více než ve stejném období roku 2025. „Trh práce je v reálném čase přetvářen technologiemi,“ řekl Andy Challenger z agentury Challenger. „Umělá inteligence je nyní hlavním důvodem, který firmy uvádějí pro své propouštění.“
Podle analytiků z Wall Street by se tržby společnosti SpaceX z umělé inteligence mohly do roku 2030 stonásobně zvýšit, což by pomohlo ospravedlnit masivní ocenění této firmy ve výši 1,8 bilionu dolarů. Index S&P Dow Jones mezitím odmítl návrhy, které by urychlily vstup společností s velkou kapitalizací, jako je právě SpaceX, do indexu S&P 500 po svém vstupu na burzu.
Mohlo by se zdát, že bublající krize na soukromých trzích ustoupila, ale ne tak docela. Vlajková loď fondu soukromého úvěru Cliffwater v hodnotě 31 miliard dolarů oznámila, že z ní investoři chtějí ve druhém čtvrtletí stáhnout 17 % kapitálu. Poté švýcarská firma Partners Group Holding omezila výběry v jednom ze svých stálezelených private equity fondů a dodala, že je připravena uzavřít i další fondy – včetně těch v USA. Odvětví soukromého úvěru s hodnotou 1,8 bilionu dolarů zjistilo, že utišení úzkosti investorů ohledně trhu je spíše maraton než sprint – a že někteří vidí ponurý horizont. „Nemoc se šíří,“ jak řekl Pierre-Yves Gauthier, generální ředitel společnosti AlphaValue.
Velký hráč z Wall Street, Jane Street, plánuje vybudovat a financovat vlastní datové centrum kvůli chybějící výpočetní kapacitě. Tento tvůrce trhu zpracovává obchody investorů a také uzavírá sázky s vlastními penězi. Jeho snaha o datové centrum se spíše týká budování vlastního centra, které chce využít k trénování interních modelů umělé inteligence pro funkce, jako je například predikce budoucí ceny aktiv.
Americký prezident Donald Trump včera v Oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionu dolarů na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za více než deset let, napsal deník The . "V důsledku investice ve výši 700 milionů dolarů, kterou dnes oznamuji, ochráníme 14 uhelných elektráren a 42 uhelných dolů," prohlásil včera Trump.