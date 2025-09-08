Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive

Průmysl v červenci meziročně vzrostl o 1,8 % a lehce překonal naše očekávání. Průmyslová výroba sice neroste závratným tempem, ale do třetího kvartálu vstoupila nehledě na přetrvávající obchodní napětí relativně optimisticky.
Daří se opět primárně výrobcům v segmentu automotive (+4,5 %) a v navazujících oborech jako je výroba plastů a pryžových produktů (+7,6 %). Na druhé straně se však postupně začíná vylepšovat situace i v ostatních důležitých odvětvích v čele se strojírenstvím a výrobou kovových konstrukcí. A stabilnější je zjevně i výroba v některých energeticky náročnějších výrobách (např. chemický průmysl). Naopak zaostávají stále producenti elektroniky a počítačů nebo textilní průmysl.
Relativně povzbudivý pohled je i na nové objednávky, které rostou slušným tempem +6,6 % meziročně. Na druhou stranu mezi odvětvími zde přetrvávají velké rozdíly a oproti silným objednávkám v segmentu automotive vidíme stále relativně velmi slabé objednávky v segmentu elektroniky nebo základních kovů. Je také jasně patrné, že zahraniční zakázky rostou o poznání pomaleji (+2,9 %) než tuzemské (+13 %). Pozitivní výhled českého průmyslu je tak primárně spojen s obratem v domácím investičním cyklu.
Dnešní čísla (i když lehce nad odhadem) korespondují s naším výhledem, který po silném hospodářském růstu na začátku roku předpokládá lehké zvolnění růstové dynamiky ve třetím a čtvrtém kvartále tohoto roku. Průmysl by měl po růstu okolo 1,5 % ve třetím kvartále lehce zrychlit dynamiku ke 2 % na konci tohoto roku.