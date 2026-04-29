Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
mmcité ve čtvrtém kvartále zrychlila růst, tržby vzrostly o 23 procent

29.04.2026 9:00
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Skupina mmcité, jejíž akcie se obchodují na trhu Start Market pražské burzy, dnes zveřejnila vybrané ukazatele hospodaření za čtvrtý kvartál a celý rok 2025. Ve čtvrtém kvartále roku 2025 výrazně zrychlila růst a dokázala zmírnit dopady velmi nerovnoměrné poptávky, která celý rok zatěžovala sektor. Tržby za celý rok přesáhly 1,2 miliardy korun a provozní zisk EBITDA meziročně vzrostl o třetinu. Firma zároveň dokončuje sérii optimalizačních opatření, jejichž plný dopad očekává v roce 2026, kdy počítá s dalším růstem tržeb i ziskovosti.

Skupina mmcité zaznamenala ve čtvrtém kvartále 2025 výrazné zrychlení hospodářského růstu. Meziroční růst tržeb za celý rok dosáhl 11,5 % na 1 204 milionů korun, přičemž samotný čtvrtý kvartál vyrostl meziročně o 23 % na 419 milionů korun. Přes pozitivní vývoj v posledních měsících zůstává vývoj v sektoru nadále turbulentní, přičemž hlavním problémem roku 2025 byla vysoká nerovnoměrnost poptávky.

1

Provozní zisk EBITDA za celý rok 2025 dosáhl 82 milionů korun při marži 6,85 %, meziročně vzrostl o 33 %. Ziskovost byla ovlivněna výraznými výkyvy v poptávce – v první části roku výroba nebyla naplněna na plánovanou kapacitu, zatímco druhá část roku přinesla přetížení výroby a nutnost externích kooperací. Zásadní přínos měly optimalizační projekty, mimo jiné nová lakovna pokrývající přibližně 90 % zakázek oproti dřívějším 40 %. Společnost navíc čelí konkurenčnímu tlaku na trhu, který má dopad do marží.

2

Série optimalizačních opatření zavedených v průběhu roku 2025 ve spolupráci s externími odborníky – od výroby přes distribuci až po sales – se již promítá do reálných výsledků v podobě vyšší efektivity. Plný dopad těchto opatření se očekává v roce 2026.

„Rok 2025 byl náročný, ale splnili jsme, co jsme si předsevzali. Čtvrtý kvartál byl velmi silný a pomohl nám dosáhnout plánované výše tržeb. EBITDA meziročně vzrostla o 33 % a opatření, která jsme zaváděli v průběhu roku, se začínají projevovat v reálných výsledcích. Věřím, že stabilizace toku objednávek a další optimalizační projekty nám pomohou v roce 2026 výrazně posílit naši pozici na globálním trhu," komentuje výsledky David Karásek, CEO společnosti mmcité.

Čistý zisk bez minoritních podílů za celý rok 2025 dosáhl 21 milionů korun, meziročně vzrostl o 135 %. Společnosti se podařilo zlepšit i finanční výsledek hospodaření a navzdory mírnému růstu zadlužení se podařilo snížit finanční náklady o 17 %.

3

Pro rok 2026 mmcité očekává tržby v rozsahu 1 250 až 1 340 milionů korun při EBITDA 83 až 87 milionů korun. Klíčovými faktory jsou komunální volby v regionu CEE, které tradičně podporují investice do veřejného prostoru, stabilizace toku objednávek a očekávaný pozitivní příspěvek divize Kovostal. Část objednávek z konce roku 2025 byla dodávána až v průběhu Q1 2026, který by měl být výrazně silnější než v předchozích letech.

4

 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.04.2026
12:42Příliš nonšalantní trhy, nebo nástup na jedno z nejlepších akciových období našich životů?
11:57Akcie převážně červené. Ropa míří k 115 dolarům, na programu big tech a Fed  
10:36MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
10:16Největší švýcarská banka UBS prudce zvýšila čtvrtletní zisk
9:57Kone kupuje TK Elevator, vznikne největší výrobce výtahů na světě
9:50Začátek roku byl pro Mercedes méně špatný, než se čekalo. Věří v obrat ve druhé polovině roku
9:00mmcité ve čtvrtém kvartále zrychlila růst, tržby vzrostly o 23 procent
8:53Rozbřesk: Ropný kartel slábne, koruna zpět v letargii
8:49Trhy vyčkávají na sazby Fedu a big tech, SAE opouštějí OPEC a futures jsou smíšené  
8:45ČEZ, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
6:00Preview Erste: Začátek nové kapitoly ziskovosti skupiny?  
28.04.2026
22:03Wall Street pod tlakem: technologie brzdí trh, pochybnosti k AI sílí  
17:19Jaký dopad by mohla mít umělá inteligence na dolar?
15:34OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
15:14Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta  
15:09Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC
14:43Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila zisk o 18 procent, zlepšila i výhled na celý rok
14:00Spotify zklamala výhledem zisku, akcie míří dolů až o 12 procent
13:42General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
13:40TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět