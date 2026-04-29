mmcité ve čtvrtém kvartále zrychlila růst, tržby vzrostly o 23 procent

Skupina mmcité, jejíž akcie se obchodují na trhu Start Market pražské burzy, dnes zveřejnila vybrané ukazatele hospodaření za čtvrtý kvartál a celý rok 2025. Ve čtvrtém kvartále roku 2025 výrazně zrychlila růst a dokázala zmírnit dopady velmi nerovnoměrné poptávky, která celý rok zatěžovala sektor. Tržby za celý rok přesáhly 1,2 miliardy korun a provozní zisk EBITDA meziročně vzrostl o třetinu. Firma zároveň dokončuje sérii optimalizačních opatření, jejichž plný dopad očekává v roce 2026, kdy počítá s dalším růstem tržeb i ziskovosti.
Skupina mmcité zaznamenala ve čtvrtém kvartále 2025 výrazné zrychlení hospodářského růstu. Meziroční růst tržeb za celý rok dosáhl 11,5 % na 1 204 milionů korun, přičemž samotný čtvrtý kvartál vyrostl meziročně o 23 % na 419 milionů korun. Přes pozitivní vývoj v posledních měsících zůstává vývoj v sektoru nadále turbulentní, přičemž hlavním problémem roku 2025 byla vysoká nerovnoměrnost poptávky.
Provozní zisk EBITDA za celý rok 2025 dosáhl 82 milionů korun při marži 6,85 %, meziročně vzrostl o 33 %. Ziskovost byla ovlivněna výraznými výkyvy v poptávce – v první části roku výroba nebyla naplněna na plánovanou kapacitu, zatímco druhá část roku přinesla přetížení výroby a nutnost externích kooperací. Zásadní přínos měly optimalizační projekty, mimo jiné nová lakovna pokrývající přibližně 90 % zakázek oproti dřívějším 40 %. Společnost navíc čelí konkurenčnímu tlaku na trhu, který má dopad do marží.
Série optimalizačních opatření zavedených v průběhu roku 2025 ve spolupráci s externími odborníky – od výroby přes distribuci až po sales – se již promítá do reálných výsledků v podobě vyšší efektivity. Plný dopad těchto opatření se očekává v roce 2026.
„Rok 2025 byl náročný, ale splnili jsme, co jsme si předsevzali. Čtvrtý kvartál byl velmi silný a pomohl nám dosáhnout plánované výše tržeb. EBITDA meziročně vzrostla o 33 % a opatření, která jsme zaváděli v průběhu roku, se začínají projevovat v reálných výsledcích. Věřím, že stabilizace toku objednávek a další optimalizační projekty nám pomohou v roce 2026 výrazně posílit naši pozici na globálním trhu," komentuje výsledky David Karásek, CEO společnosti mmcité.
Čistý zisk bez minoritních podílů za celý rok 2025 dosáhl 21 milionů korun, meziročně vzrostl o 135 %. Společnosti se podařilo zlepšit i finanční výsledek hospodaření a navzdory mírnému růstu zadlužení se podařilo snížit finanční náklady o 17 %.
Pro rok 2026 mmcité očekává tržby v rozsahu 1 250 až 1 340 milionů korun při EBITDA 83 až 87 milionů korun. Klíčovými faktory jsou komunální volby v regionu CEE, které tradičně podporují investice do veřejného prostoru, stabilizace toku objednávek a očekávaný pozitivní příspěvek divize Kovostal. Část objednávek z konce roku 2025 byla dodávána až v průběhu Q1 2026, který by měl být výrazně silnější než v předchozích letech.