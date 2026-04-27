Bezvavlasy.cz má nového šéfa, do čela nastupuje Jiří Hendrych

Bezvavlasy.cz bude mít od 1. května nového generálního ředitele. Do čela společnosti nastupuje Jiří Hendrych, který má za sebou dlouholeté zkušenosti z oblasti spotřebního zboží a vlasové kosmetiky. Dosavadní CEO Daniel Horák po dokončení integrační fáze firmy zůstává akcionářem a předává vedení v momentě, kdy se společnost chce naplno soustředit na další růst doma i v zahraničí.
Novým generálním ředitelem (CEO) společnosti Bezvavlasy.cz se s účinností od 1. května stává Jiří Hendrych. V pozici nahrazuje Daniela Horáka, který firmu vedl integračním procesem v uplynulých dvou letech a nadále zůstává v pozici akcionáře společnosti.
Jiří Hendrych přichází s dlouholetými zkušenostmi nejen z oboru vlasové kosmetiky. Do nové role nastupuje z pozice obchodního ředitele Electrolux, ve které působil poslední 4 roky. Předtím pracoval v manažerských a obchodních rolích ve společnosti Sirowa, kde byl mj. obchodním ředitelem divize Wella ve třech středoevropských zemích. Podstatnou část profesní kariéry strávil ve firmě Coty zabývající se rovněž produkty ze segmentu péče o krásu, mj. zde působil jako obchodní ředitel a generální ředitel na Slovensku. Jeho hlavním úkolem bude posilovat tržní podíl Bezvavlasy.cz na stávajících trzích, připravit vstup na nové evropské trhy a dále rozvíjet B2B segment společnosti Hair Servis na českém trhu.
„Bezvavlasy.cz mají po dokončené integraci silnou pozici a velký růstový potenciál. Chceme se nyní plně soustředit na obchodní příležitosti a další rozšiřování našeho působení,“ říká Jiří Hendrych. „Už teď vnímám úžasnou atmosféru v týmu, kde všichni mí nastávající kolegové chtějí k těmto ambicím přispět. Právě silný a sehraný tým pro mě byl jedním z hlavních faktorů, proč se chci na růstu Bezvavlasy.cz podílet,“ dodal.
Dosavadní CEO Daniel Horák během svého působení provedl společnost náročným procesem integrace skupiny Hair Servis a Bezvavlasy.cz. Klíčovým milníkem byla zejména centralizace a modernizace logistických procesů napříč skupinou. Současně došlo ke sjednocení e-shopových platforem Bezvavlasy.cz a vstupu na čtyři nové evropské trhy (Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko). Významným přínosem bylo také nastartování růstu online divize společnosti.
Firma dnes funguje na jednotné organizační struktuře se sjednocenými procesy, což vytváří pevný základ pro další růst v České republice i na zahraničních trzích. „Mise náročné integrace sedmi společností Hair Servis s Bezvavlasy.cz je dokončena a skupina je připravena soustředit se na růst na trzích, kde působí. To již budu sledovat z role akcionáře,“ dodal Daniel Horák.
Společnost očekává, že dokončená integrace a nové strategické zaměření přinesou růst tržeb i ziskovosti v souladu s dlouhodobým plánem. Prioritou zůstává další posilování pozice značky Bezvavlasy.cz napříč evropskými trhy a rozvoj profesionálního segmentu Hair Servis.