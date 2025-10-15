Hledat v komentářích

Detail - články
Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti

Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti

15.10.2025 9:44
Autor: Redakce, Patria.cz

Beauty skupina Bezvavlasy uzavírá první pololetí roku 2025 s tržbami ve výši 471 milionů korun a provozním ziskem EBITDA 7,3 milionu korun. Celkově ale firma za dané období vykázala čistou ztrátu 5,5 mio , která reflektuje pokračující náročnou integraci s Hair Servis. Skupina dokončila klíčové integrační procesy a očekává výrazné zlepšení ve druhém pololetí.

Tržby v souladu s plánem, ziskovost ovlivněna integrací

Konsolidované tržby skupiny dosáhly v prvním pololetí 471 mio. při provozním zisku EBITDA ve výši 7,3 mio. , což představuje EBITDA marži na úrovni 1,54 %. Tržby skupiny byly taženy především výkonem divize Bezvavlasy, která překonala původní plán managementu, kdežto divize Hair Servis zaostala mírně za plánem. Online segment pokračuje úspěšně v expanzi. Celková čistá ztráta za první pololetí dosáhla 5,5 mio .

Dokončeny klíčové integrační procesy

Společnost úspěšně dokončila většinu klíčových integračních procesů o měsíc dříve, než plánovala. Mezi hlavní milníky patří kompletní centralizace logistiky, sjednocení interních systémů (ERP), integrace e-shopu Hair Servis do Bezvavlasy a implementace nové organizační struktury. Ze struktury Hair Servis bylo ke konci září propuštěno 30 zaměstnanců z lokálních skladů. Společnost otevřela flagship prodejnu Rabaska, nové tréninkové centrum Dusy a nasadila novou verzi e-shopu Hair Servis pro zlepšení zákaznického servisu. Všechny tyto kroky by se měly projevit ve zlepšené ziskovosti už od druhé poloviny roku 2025.

Rozvaha ovlivněna integrací a sezónností

Do rozvahy se propsala nižší ekonomická výkonnost v prvním pololetí. Vlastní kapitál poklesl o 1,3 % na 412,4 mio. z důvodu čisté ztráty. Celkový úročený dluh vzrostl o 10,1 % na 183 mio. , volné peněžní prostředky poklesly o 61,1 % na 18,4 mio. . Čistý dluh tak vzrostl o 38,5 % na 164,6 mio. . Pokles volných prostředků i nárůst dluhu souvisí s integrací logistiky, nutností dodatečných skladových zásob a přípravou na nejsilnější kvartály. Společnost očekává postupné zlepšování ve druhém pololetí z důvodu dokončování integračních procesů.

Online expanze pokračuje dynamickým tempem

Skupina pokračuje v nastaveném růstovém trendu online prodeje. Tržby online divize meziročně vzrostly o 34 % za první pololetí 2025. V červenci byl spuštěn e-shop ve Slovinsku, společnost je tak nyní přítomna již v 6 zemích. V Rumunsku byla otevřena nová partnerská výdejna. Otevření Bulharského trhu je plánováno na Q4 2025. I přes striktní hlídání nákladů na expanzi plní všechny zahraniční trhy očekávání managementu.

Revidovaný výhled na rok 2025

Výhled tržeb společnost ponechává neměnný na úrovni 1 000 mio. . Hlavní příspěvek má online divize, která pokračuje v úspěšném růstu. Na úrovni ziskovosti očekává management, že druhé pololetí 2025 bude výrazně silnější než první, především kvůli dokončení většiny integračních procesů. Vzhledem ke slabším výsledkům v prvním pololetí společnost snížila výhled EBITDA na úroveň 40 až 45 mio. . Od třetího čtvrtletí očekává management náběh integračních úspor (snížení počtu zaměstnanců, rušení lokálních skladů, optimalizace rozvozové flotily). Zároveň přistoupil management k dalším úsporným opatřením, které zvýší ziskovost v druhém pololetí (efektivita marketingových výdajů a provozních nákladů centrály).

Výhled na rok 2026 společnost prozatím ponechává beze změny. Management vidí výrazné zlepšení v interní efektivitě, která by měla výsledky dalšího roku podpořit. Do nejsilnějšího kvartálu vstupuje skupina plně integrovaná a připravena využít všech synergií.


