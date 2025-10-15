Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti

Beauty skupina Bezvavlasy uzavírá první pololetí roku 2025 s tržbami ve výši 471 milionů korun a provozním ziskem EBITDA 7,3 milionu korun. Celkově ale firma za dané období vykázala čistou ztrátu 5,5 mio Kč, která reflektuje pokračující náročnou integraci s Hair Servis. Skupina dokončila klíčové integrační procesy a očekává výrazné zlepšení ve druhém pololetí.
Tržby v souladu s plánem, ziskovost ovlivněna integrací
Konsolidované tržby skupiny dosáhly v prvním pololetí 471 mio. Kč při provozním zisku EBITDA ve výši 7,3 mio. Kč, což představuje EBITDA marži na úrovni 1,54 %. Tržby skupiny byly taženy především výkonem divize Bezvavlasy, která překonala původní plán managementu, kdežto divize Hair Servis zaostala mírně za plánem. Online segment pokračuje úspěšně v expanzi. Celková čistá ztráta za první pololetí dosáhla 5,5 mio Kč.
Dokončeny klíčové integrační procesy
Společnost úspěšně dokončila většinu klíčových integračních procesů o měsíc dříve, než plánovala. Mezi hlavní milníky patří kompletní centralizace logistiky, sjednocení interních systémů (ERP), integrace e-shopu Hair Servis do Bezvavlasy a implementace nové organizační struktury. Ze struktury Hair Servis bylo ke konci září propuštěno 30 zaměstnanců z lokálních skladů. Společnost otevřela flagship prodejnu Rabaska, nové tréninkové centrum Dusy a nasadila novou verzi e-shopu Hair Servis pro zlepšení zákaznického servisu. Všechny tyto kroky by se měly projevit ve zlepšené ziskovosti už od druhé poloviny roku 2025.
Rozvaha ovlivněna integrací a sezónností
Do rozvahy se propsala nižší ekonomická výkonnost v prvním pololetí. Vlastní kapitál poklesl o 1,3 % na 412,4 mio. Kč z důvodu čisté ztráty. Celkový úročený dluh vzrostl o 10,1 % na 183 mio. Kč, volné peněžní prostředky poklesly o 61,1 % na 18,4 mio. Kč. Čistý dluh tak vzrostl o 38,5 % na 164,6 mio. Kč. Pokles volných prostředků i nárůst dluhu souvisí s integrací logistiky, nutností dodatečných skladových zásob a přípravou na nejsilnější kvartály. Společnost očekává postupné zlepšování ve druhém pololetí z důvodu dokončování integračních procesů.
Online expanze pokračuje dynamickým tempem
Skupina pokračuje v nastaveném růstovém trendu online prodeje. Tržby online divize meziročně vzrostly o 34 % za první pololetí 2025. V červenci byl spuštěn e-shop ve Slovinsku, společnost je tak nyní přítomna již v 6 zemích. V Rumunsku byla otevřena nová partnerská výdejna. Otevření Bulharského trhu je plánováno na Q4 2025. I přes striktní hlídání nákladů na expanzi plní všechny zahraniční trhy očekávání managementu.
Revidovaný výhled na rok 2025
Výhled tržeb společnost ponechává neměnný na úrovni 1 000 mio. Kč. Hlavní příspěvek má online divize, která pokračuje v úspěšném růstu. Na úrovni ziskovosti očekává management, že druhé pololetí 2025 bude výrazně silnější než první, především kvůli dokončení většiny integračních procesů. Vzhledem ke slabším výsledkům v prvním pololetí společnost snížila výhled EBITDA na úroveň 40 až 45 mio. Kč. Od třetího čtvrtletí očekává management náběh integračních úspor (snížení počtu zaměstnanců, rušení lokálních skladů, optimalizace rozvozové flotily). Zároveň přistoupil management k dalším úsporným opatřením, které zvýší ziskovost v druhém pololetí (efektivita marketingových výdajů a provozních nákladů centrály).
Výhled na rok 2026 společnost prozatím ponechává beze změny. Management vidí výrazné zlepšení v interní efektivitě, která by měla výsledky dalšího roku podpořit. Do nejsilnějšího kvartálu vstupuje skupina plně integrovaná a připravena využít všech synergií.