ČEZ bojuje s Gazpromem, Apple posouvá Siri a OpenAI oficiálně zamíří na burzu

řeší vymáhání arbitráže s Gazpromem. A trhy se uklidňují po napětí na Blízkém východě. Z korporátních zpráv rezonuje žádost OpenAI o vstup na burzu, nová generace AI funkcí Applu a ve farmaceutickém sektoru přichází povzbudivé výsledky v léčbě obezity.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX -0,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 % S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,7 %.
Ministryně financí Schillerová jedná s ČNB o zatraktivnění jejích účtů pro regionální a místní samosprávy, jelikož stát usiluje o lepší přístup k přebytečným hotovostem obcí, které v současné době drží přibližně 500 miliard Kč, zejména na termínovaných vkladech u komerčních bank.
ČEZ se snaží vymáhat mezinárodní arbitrážní nález ve výši více než 1 miliardy Kč vůči Gazpromu a zkoumá možné zabavení majetku mimo Rusko, ačkoli se společnost odmítla oficiálně vyjádřit.
Pražský soud zamítl žádost bývalého manažera CSG Kratochvíla o předběžné opatření v jeho sporu o 10% podíl ve společnosti CSG Land Systems. Soud rozhodl pouze o procesních aspektech žádosti o předběžné opatření a neposoudil opodstatněnost Kratochvílovy prodejní opce, ocenění podílu ani vyrovnání akcionářů.
Průměrná sazba hypoték v Česku počátkem června meziměsíčně stoupla o 0,11 bodu na 5,3 procenta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Asijské akcie se zotavily z největšího poklesu od března, jelikož napětí na Blízkém východě polevilo a výprodej akcií AI ustal. Ropa klesla poté, co se Írán a Izrael zavázaly zmírnit stávky, které ohrožovaly mírové rozhovory na Blízkém východě. Evropské futures jsou ještě v červeném, ale ty americké už se zelenají.
Evropská unie dnes uvalila sankce na dva íránské občany a jednu jednotku íránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy.
Společnost OpenAI důvěrně podala žádost o IPO a připojila se tak ke svým konkurentům v oblasti umělé inteligence, kteří využívají veřejné trhy k financování ambiciózních plánů růstu. Na možném vstupu na burzu již na podzim spolupracuje s a , uvedli obeznámení lidé. Její žádost o IPO přichází krátce po konkurenční společnosti Anthropic, která minulý týden oznámila, že důvěrně podala žádost o vlastní IPO. Mezitím se říká, že IPO společnosti SpaceX je už značně přeplněné.
Apple na Worldwide Developers Conference představil základy pro novou generaci produktů. Ústředním bodem nejnovějších operačních systémů společnosti je přepracovaná asistentka Siri AI. Software je navržen tak, aby byl chytřejší, spolehlivější a schopen rozumět kontextu, a zároveň přesně ovládat řadu aplikací. Siri AI uživatelům také umožní navazovat na předchozí konverzace nebo vyhledávat informace z dřívější komunikace, například adresy zaslané ve zprávách, i když si je uživatel výslovně neuložil. zdůraznil, že nová generace AI funkcí má být více propojená s osobními daty a aplikacemi uživatelů, slíbil ale zachování důrazu na ochranu soukromí.
Experimentální pilulka na obezitu od pomohla pacientům v polovině fáze klinického testování zhubnout až 11,8 % tělesné hmotnosti. Pilulka měla výrazně nižší míru předčasného ukončení účasti kvůli vedlejším účinkům, přičemž pouze 5 % pacientů opustilo studii ve srovnání s až 17 % u pilulky od Lilly.