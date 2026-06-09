Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
ČEZ bojuje s Gazpromem, Apple posouvá Siri a OpenAI oficiálně zamíří na burzu

ČEZ bojuje s Gazpromem, Apple posouvá Siri a OpenAI oficiálně zamíří na burzu

09.06.2026 8:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČEZ řeší vymáhání arbitráže s Gazpromem. A trhy se uklidňují po napětí na Blízkém východě. Z korporátních zpráv rezonuje žádost OpenAI o vstup na burzu, nová generace AI funkcí Applu a ve farmaceutickém sektoru přichází povzbudivé výsledky v léčbě obezity.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX -0,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 % S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,7 %.

Ministryně financí Schillerová jedná s ČNB o zatraktivnění jejích účtů pro regionální a místní samosprávy, jelikož stát usiluje o lepší přístup k přebytečným hotovostem obcí, které v současné době drží přibližně 500 miliard , zejména na termínovaných vkladech u komerčních bank.

ČEZ se snaží vymáhat mezinárodní arbitrážní nález ve výši více než 1 miliardy vůči Gazpromu a zkoumá možné zabavení majetku mimo Rusko, ačkoli se společnost odmítla oficiálně vyjádřit.

Pražský soud zamítl žádost bývalého manažera CSG Kratochvíla o předběžné opatření v jeho sporu o 10% podíl ve společnosti CSG Land Systems. Soud rozhodl pouze o procesních aspektech žádosti o předběžné opatření a neposoudil opodstatněnost Kratochvílovy prodejní opce, ocenění podílu ani vyrovnání akcionářů.

Průměrná sazba hypoték v Česku počátkem června meziměsíčně stoupla o 0,11 bodu na 5,3 procenta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Asijské akcie se zotavily z největšího poklesu od března, jelikož napětí na Blízkém východě polevilo a výprodej akcií AI ustal. Ropa klesla poté, co se Írán a Izrael zavázaly zmírnit stávky, které ohrožovaly mírové rozhovory na Blízkém východě. Evropské futures jsou ještě v červeném, ale ty americké už se zelenají.

Evropská unie dnes uvalila sankce na dva íránské občany a jednu jednotku íránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy.

Společnost OpenAI důvěrně podala žádost o IPO a připojila se tak ke svým konkurentům v oblasti umělé inteligence, kteří využívají veřejné trhy k financování ambiciózních plánů růstu. Na možném vstupu na burzu již na podzim spolupracuje s Goldman Sachs a Morgan Stanley, uvedli obeznámení lidé. Její žádost o IPO přichází krátce po konkurenční společnosti Anthropic, která minulý týden oznámila, že důvěrně podala žádost o vlastní IPO. Mezitím se říká, že IPO společnosti SpaceX je už značně přeplněné.

Apple na Worldwide Developers Conference představil základy pro novou generaci produktů. Ústředním bodem nejnovějších operačních systémů společnosti je přepracovaná asistentka Siri AI. Software je navržen tak, aby byl chytřejší, spolehlivější a schopen rozumět kontextu, a zároveň přesně ovládat řadu aplikací. Siri AI uživatelům také umožní navazovat na předchozí konverzace nebo vyhledávat informace z dřívější komunikace, například adresy zaslané ve zprávách, i když si je uživatel výslovně neuložil. Apple zdůraznil, že nová generace AI funkcí má být více propojená s osobními daty a aplikacemi uživatelů, slíbil ale zachování důrazu na ochranu soukromí.

Experimentální pilulka na obezitu od AstraZeneca pomohla pacientům v polovině fáze klinického testování zhubnout až 11,8 % tělesné hmotnosti. Pilulka měla výrazně nižší míru předčasného ukončení účasti kvůli vedlejším účinkům, přičemž pouze 5 % pacientů opustilo studii ve srovnání s až 17 % u pilulky od Lilly.



 

Čtěte více:

Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
09.06.2026 5:54
Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
Vlna obřích IPO v čele se SpaceX, Anthropic a OpenAI může podle invest...
AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup
08.06.2026 12:03
AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup
Technologický sektor prochází výprodejem, který podle šéfa Nvidie Jens...
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX
08.06.2026 16:29
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX
Trhy aktuální tíží trojice problémů - geopolitika, očekávání vyšších s...
Nový „největší problém“, umělá inteligence a Fed
08.06.2026 15:19
Nový „největší problém“, umělá inteligence a Fed
Existuje tzv. index utrpení, který je prostým součtem inflace a neza...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.06.2026
12:05Banka of America vidí na trhu mnoho varovných signálů. Je čas vybírat zisky, tvrdí
11:14Zájem o AI se mísí s obavami ze souboje o kapitál. Akcie dnes převážně rostou  
11:05Průmyslová výroba v Německu poprvé od útoku na Írán vzrostla, zvýšil se i vývoz
10:47Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS2348241048
10:15OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim
9:21Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie
8:51Rozbřesk: Revidujeme vzhůru výhled na sazby ČNB, zvýšení bude ve hře již v červnu
8:51ČEZ bojuje s Gazpromem, Apple posouvá Siri a OpenAI oficiálně zamíří na burzu  
5:54Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
08.06.2026
16:29PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX  
15:19Nový „největší problém“, umělá inteligence a Fed
12:03AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup  
11:25Míra nezaměstnanosti v Česku klesá. Ale jen opticky
11:09Zatímco v Evropě doznívá propad akcií, Amerika se po víkendu bude snažit zvednout  
10:39Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí po zpřesnění dat zrychlil méně
10:29Léky na obezitu míří za hranice USA. Eli Lilly a Novo Nordisk cílí na globální trh, klíčovou roli sehraje cena
10:08Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila meziroční růst na 1,5 procenta
9:30Největší italská banka Intesa nabídla 30,6 miliardy eur za domácího rivala Monte dei Paschi di Siena
9:19ČEZ, a.s.: Vnitřní informace: Elevion Group B.V. a Techem Energy Services GmbH podepsaly smlouvu o koupi 100% podílu ve společnosti Techem Solutions GmbH
9:18Rozbřesk: Rychlý růst cen nemovitostí v Česku asi zpomalí zejména v nejdražších lokalitách

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět