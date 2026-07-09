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Akcie míří vzhůru i přes napětí s Íránem. SK Hynix přitahuje velký zájem a Kofola kupuje tradiční minerálky

Akcie míří vzhůru i přes napětí s Íránem. SK Hynix přitahuje velký zájem a Kofola kupuje tradiční minerálky

09.07.2026 8:44
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropské i americké akciové futures naznačují pozitivní začátek obchodování navzdory pokračující eskalaci mezi USA a Íránem, která podporuje ceny ropy a zvyšuje očekávání dalšího zpřísnění měnové politiky Fedu. Na domácím trhu zaujala plánovaná akvizice tradičních minerálek skupinou Kofola a Invest Gate. Investoři zároveň sledují restrukturalizační plány Volkswagenu i pokračující růst dodávek letadel Airbusu. Pozornost přitahuje také mimořádný zájem o plánovaný vstup jihokorejského výrobce čipů SK Hynix na americkou burzu, který potvrzuje, že navzdory ochlazení AI euforie zůstává technologický sektor pro investory mimořádně atraktivní.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,3 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +1,0 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,6 %.

Kofola a Invest Gate zvítězily ve výběrovém řízení na prodej firmy Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW), která stáčí tradiční minerální a léčivé vody Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen či Excelsior. Kvůli neschopnosti plnit své závazky, včetně splacení dluhopisů, hrozil zánik značek. Dokončení transakce podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu, přičemž věřitelský výbor už prodej schválil. Úplné vypořádání se očekává ve 3. čtvrtletí tohoto roku, poté přejde BHMW do rukou Kofoly a Invest Gate.

Goldman Sachs obnovila u Erste doporučení „koupit“ s cílovou cenou 150 EUR.

UBS opakuje u Komerční banky doporučení „koupit“ a zvyšuje cílovou cenu na 1 300 Kč oproti předchozím 1 280 Kč.

Úřad práce ČR dnes zveřejní informace o vývoji nezaměstnanosti v červnu. V květnu míra nezaměstnanosti v Česku klesla na 4,8 procenta z dubnových 4,9 procenta. Ve srovnání s loňským květnem se ale zvýšila o 0,6 procentního bodu. Hodnota za letošní květen byla nejvyšší za deset let.

ČSÚ dnes bude informovat o tom, jak se v květnu dařilo českému průmyslu a stavebnictví. V dubnu průmyslová výroba meziročně stoupla o 1,5 procenta, po čtyřech měsících zpomalování tak zrychlila růst z 0,9 procenta v březnu. Stejně tak zrychlila růst i stavební výroba, a to na 7,7 procenta z 6,4 procenta o měsíc dříve.

Americká armáda útočila na Írán druhý den po sobě. Americké síly zasáhly asi 90 vojenských cílů, „aby dále zhoršily“ schopnost Teheránu útočit na komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Írán, jehož předseda parlamentu dříve varoval před odvetnými opatřeními, podle státní televize Press TV odpálil rakety a drony na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Cena ropy po útocích vzrostla. Vládní dluhopisy v Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu klesly, což prodloužilo globální výprodej. Obchodníci zvyšují sázky na to, že Fed zvýší úrokové sazby.

Oliver Blume z Volkswagenu se dnes pokusí přesvědčit válčící frakce ve společnosti o potřebě dalších úspor nákladů. Dozorčí rada největšího evropského výrobce automobilů zváží Blumův plán na rozsáhlou restrukturalizaci, která by mohla v konečném důsledku zrušit až 100 000 pracovních míst a uzavřít čtyři německé továrny. Odborový svaz IG Metall už na stejný den vyhlásil celostátní den protestů.

Evropský výrobce letadel Airbus v prvním pololetí dodal 351 letounů. To představuje přibližně 15procentní nárůst oproti 306 letadlům dodaným ve stejném období loňského roku. Dosavadní letošní dodávky putovaly k 77 zákazníkům. V červnu Airbus dodal 89 letadel 49 zákazníkům. Airbus je tak podle odhadů analytiků v zásadě na dobré cestě ke splnění celoročního cíle 870 dodaných letadel.

Plánovaný vstup SK Hynix na americkou burzu se setkal s mimořádným zájmem investorů – nabídka ADR je podle zdrojů více než sedminásobně přeupsaná. Společnost nabízí 177,9 milionu ADR, přičemž při aktuální ceně akcií v Koreji by transakce mohla vynést zhruba 24,5 miliardy dolarů, což by z ní učinilo druhé největší IPO zahraniční firmy v historii USA po Alibabě. O akcie mají zájem velké globální fondy, státní investiční fondy i specializovaní technologičtí investoři, a to navzdory tomu, že akcie SK Hynix od konce června ztratily asi 30 % hodnoty v souvislosti s ochlazením optimismu kolem AI sektoru. Obchodování s ADR začne v pátek na burze Nasdaq Global Select Market v okamžiku vydání pod symbolem SKHYV, který se změní na SKHY, jakmile 13. července začnou obchodovat běžným způsobem.

 

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