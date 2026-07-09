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Investiční výhled na druhé pololetí: Shrnutí

Investiční výhled na druhé pololetí: Shrnutí

09.07.2026 12:04
Autor: Research, Patria Finance

Jaké faktory budou v druhé polovině roku určovat vývoj světových trhů? Analytici Patria Finance ve svém rozsáhlém investičním výhledu mapují klíčová rizika i příležitosti pro akcie, dluhopisy, měny a technologický sektor.

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